风 雨

这一段时间，随着A股市场各大指数的持续下跌，上市公司的股权质押平仓风险一度给人岌岌可危的感觉，虽然说股权质押整体风险可控，但由于部分个股的质押比例过高，大盘下挫，股价跌跌不休，就会面临平仓风险。

“从2015年以来的市场持续下跌中，我们看到上市公司的股权质押平仓风险对A股市场的冲击一直像一颗定时炸弹潜伏着危险。上月，聚灿光电公告称，因公司股价下跌，控股股东潘华荣质押的股份触及平仓线，存在平仓风险。截至当日，潘华荣持有公司股份7487万股，占公司总股本的29.09%，本次触及平仓线的为先前质押的股份3400万股，经协商，潘华荣已补充质押股份200万股，至此已累计质押股份3600万股，占其持有公司股份总数的48.08%，占公司总股本的13.99%。像这样不断逼近平仓线，不断补充质押股份的案例在A股中并不少见。”高智说。据统计，2018年以来，A股市场各大主要指数均经历了深幅调整，上证综指、深证成指、中小板指和创业板指无一例外呈现暴跌状态。个股表现更是疲弱不堪。3542只A股中，跌幅在20%以上的就有 2443只，占比高达 69%；跌幅在30%以上的有1605只，占比高达 45.3%；跌幅在50%以上的则有256只。而如果剔除了2018年以后上市的新股之后，剩下的3464只A股中，今年以来整体上涨的仅有297只，占比仅为8.6%。

“不过，也有上市公司大股东未雨绸缪，将资金管理得比较妥妥当当的。据不完全统计，今年以来，有超过100家上市公司的董事长减少了质押股份的数量，有的董事长甚至直接将质押股份数量清零，最多的一下子赎回了数亿股的质押股份，显示了雄厚的资金实力和还钱能力，警报解除后，上市公司和投资者都会松一口气。”郁教授道。大股东或者实际控制人把杠杆降下来后，投资者也敢买这些公司股票了，否则质押率太高，投资者生怕公司缺钱爆雷，都会躲得远远的，这显然不利于公司的长远健康发展。

下周一行情预测：整理仓位：70%