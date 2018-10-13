悠悠我心，为国漫崛起而努力-——上海电影艺术学院·中华职业学校中高贯通影视动画专业产教融合新佳绩

文 李颂 包文君

中华职业学校喜迎建校100周年之际，与上海电影艺术学院通力合作的中高贯通影视动画专业产教融合再创新成绩。10月10日，两校专业师生齐聚万裕影城成功举办一场观影主题学习活动，为参与热映动画电影《阿凡提之奇缘历险》动画制作的9名学生打call。上海美术电影制片厂王华强副厂长，米粒影业副总裁即《阿凡提之奇缘历险》导演刘炜与上海电影艺术学院是科圣副院长，中华职业学校黄玉璟校长、黄芸副校长等嘉宾领导出席。活动由上海电影艺术学院特效中心主任包文君、中华职业学校影视动画专业主任李颂主持，嘉宾向两校和9名学生颁发了“参与《阿凡提之奇缘历险》3D电影动画制作纪念证书”，充分肯定了我影视动画专业学子在动画制作过程中的表现。

时隔39年的阿凡提于十一国庆档以全新的姿态回到观众身边，《阿凡提之奇缘历险》掀起一股国民观看中国动画电影热潮。而与阿凡提3D电影结缘的有一批还未走出校园的影视动画学子们。由中华职业学校与上海电影艺术学院合作的中高贯通影视动画专业培养的9名同学参与此部电影动画制作，恰是依托校企合作单位米粒影视文化传播有限公司，为贯通专业师生团队提供的项目平台，同学们在行业资深动画师的亲自带教下，未出校门前就参与了人生第一部动画电影，这种经历背后的成就感和自豪感是旁人难以体会的。

中华职业学校·上海电影艺术学院中高贯通影视动画专业，在五年一贯培养实践探索过程中，两校在教学过程中创新形成“团体标准”吸引众多优质动画企业，如今日动画、米粒影业、幻维数码、寒诀互娱等，构成企业集群，深化产教融合育人实践，服务贯通专业人才培养。近年来，中高贯通班以动画+漫画项目实践工作室为载体，依托行业资源和平台，参与今日动画《百变马丁大电影》制作；在中国少年儿童新闻出版总社《中国卡通》开设“百变马丁漫画学校”栏目和《儿童画报》“百变马丁发明发现故事”栏目；今日动画《超时空大冒险》、《百变马丁》漫画书的创作；浦东政府主办、上海电视台第一财经频道承办、奇邑传播联合制作的科创类节目《创时代》栏目动画作品并在上海电视台播出；参与寒诀互娱《梦单元》动画制作；Kaca文化传播的《崩坏星河》动画制作等。

两校中高贯通影视动画专业刚刚又迎来新的发展起点，成功申报了上海市中高职教育贯通高水平专业建设项目和上海市中高职贯通专业教学标准开发项目，将抓住新的专业发展机遇，围绕服务上海城市产业转型升级需要，对接国际或国内先进行业企业技术标准、职业标准的相关内容，积极推行产教融合。两校承担的上海市民办高校重大课题《基于龙头企业协同下的影视动画专业中高职贯通人才培养模式研究》结题完成，上海市职业教育协会重点课题《产教融合视域下影视动画中高贯通人才培养路径研究》进展顺利。

活动现场，上海美术电影制片厂王华强副厂长，米粒影业副总裁刘炜均表示非常认可两校积极探索产教研创多维融合的育人模式，并相信通过这样的有益探索，两校一定能为国漫崛起培养和输送优质人才。