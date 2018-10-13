第二十届中国上海国际艺术节迎来江苏文化周-六部原创，书写浩瀚运河文化

晨报记者 殷 茵

从金陵、淮扬到姑苏、淮上，历代文人墨客在江苏留下了许多不朽篇章。江苏籍的文化名人亦灿若繁星，在艺术方面更是人文荟萃，蔚为大观，是中国优秀传统文化的重要代表和不可或缺的组成部分。10月31日至11月13日，第二十届中国上海国际艺术节江苏文化周将全面展示运河文化。

各类原创展现创作活力

此次江苏文化周的所有参演剧目均为原创作品，展现了江苏文艺界旺盛的创作力。

中国首部高铁题材话剧《复兴号》通过赵家祖孙三代人为中国铁路事业奉献青春和热血的故事，再现了改革开放以来，中国铁路如何从“跟跑者”变身“领跑者”。

在“真实”与“虚构”之间，不同年代、不同地点、不同牺牲时间的烈士形象编织在一个拼死保护潜伏队友，送出情报的惊心动魄的故事之中，话剧《雨花台》通过“三一律”的戏剧结构，展现了革命烈士信仰、忠诚、为民、担当的风骨和情怀。

苏剧《国鼎魂》虽是江苏地方戏曲剧种，但在保持苏剧纯正韵味的基础上进行了探索和创新，在唱腔设计上以苏剧基本曲调“太平调”为主，根据需要采用了“弦索调”“南方调”“流水板”等曲调以及快板等“快节奏”形式，推进剧情和人物心理，使唱腔富有现代气息。

西方艺术演绎中国故事

歌剧《二泉》则全景式地展现了阿炳从苦难中力求超脱、在黑暗中向往光明的一生，小到市井人物的叫卖声、群众演员的细微动作，大到歌词台本旋律的反复推敲、精雕细琢，无不高度还原。

歌剧《运之河》将歌剧和江苏民歌完美融合，独唱、合唱、重唱，西洋歌剧中的宣叙调、咏叹调大段呈现，演绎东方故事。舞剧《记忆深处》以南京大屠杀为题材，舞台布景上下两片犹如一本打开的书，将主角张纯如的故事缓缓打开，让观众从身处绝境的人们身上看到守望相助、坚韧勇敢的人间大爱。

此外，江苏优质艺术作品将登陆艺术天空和艺术教育两大板块。艺术天空方面，10月20日将上演无锡市歌舞剧院歌舞专场，10月28日将上演大型音乐史诗《金陵交响》；艺术教育板块将在11月2日带来话剧《复兴号》专场讲座。