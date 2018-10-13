京味儿话剧《老舍五则》昨沪上开演，雷恪生继续领衔-“幽默中透着对小人物的悲悯情怀”

晨报记者 邱俪华

昨晚起，由林兆华导演、舒乙担任艺术顾问，表演艺术家雷恪生、李诚儒、徐德亮领衔主演的话剧《老舍五则》将在上海美琪大戏院连演三场。

起初，大家关心的是，老北京话剧能否得到上海观众厚爱，而随着票房的一路飘升，已经证明了上海这座国际大都市的包容性，同时也证明了这部话剧的含金量应属实至名归。

《老舍五则》改编自老舍的5个短篇小说，以现代戏剧的表现手法串成了一部多角度反映老北京市井的悲喜剧，抑扬顿挫的乡音，血肉丰满的老少爷们儿，胡同里的人情冷暖，老北京的苦乐人生，一一在舞台上展现。《柳家大院》讲述了一位受尽公公、丈夫和小姑子欺凌的媳妇悬梁自尽的悲剧；《也是三角》挖掘了一对当兵的拜把子兄弟共娶一个媳妇的心理挣扎；《断魂枪》则隐喻了文化的失传，洋枪、火车的到来让功夫、镖局失去了其存在的价值；《上任》以戏谑的手法，呈现了曾混迹黑社会的领头人成为治安官后与以前同党的纷争；《兔》是一首悲歌，上演了一个下海的男戏子的情感。

雷恪生与李诚儒两位戏骨同台飙戏是大家关注的，他们在剧中饰演多个角色，每个人物，其身份、气质、形体、语言等都有不同的变化，这对表演者来说是一个挑战。由于大家对老舍的作品非常熟悉，演员在台上的压力显而易见，每一句台词、每一个动作都难逃观众法眼。除了雷恪生、李诚儒，其他演员也是业内公认一流的演员，他们常年活跃在话剧舞台，为这部戏增色不少。

《五则》中看似戏谑荒诞的语言艺术，处处张扬着老舍先生睿智的批判和深沉的反思，就像一套黑白胶片，在今天的光影下，重新泛起浓重的色彩。有着挑剔眼光的上海观众透过这部话剧，可以充分了解老北京的风土人情，看到人们现实生活的一个侧影。

据主办方透露，除了上海的这三场演出，《老舍五则》还将启动巡演，10月27—28日在成都世外桃源大剧院，11月3—4日在广州友谊剧院，11月24—25日在江苏大剧院，12月 1—2日在浙江省人民大会堂演出。

雷恪生说《老舍五则》

昨天，“戏骨”雷恪生接受了媒体访问。

说戏

雷恪生清楚地记得当初“师哥”舒乙打电话来请他演这部戏的情形，“一来老舍的戏我从没演过，其次林兆华要按照‘现实主义’的风格来创作，冲这四个字，我就决定演。”老舍的作品，雷恪生一直很喜欢，一开始演《老舍五则》的时候，雷恪生饰演的角色比现在多一个，除了《也是三角》和《兔》，第一个故事《柳家大院》也由他出演，但随着年龄增长，由于前两个故事衔接极为紧凑，换装和走场需要一定的体力和时间，为了保证演出质量，雷恪生决定只保留“李永和与楚总长”两个角色。

《老舍五则》集中体现了九门之下的京味儿文化与市井民风，这部话剧已经被首都博物馆收藏，成为国内博物馆历史上第一个被收藏的戏剧作品。对于解读所谓“京味儿”话剧，雷恪生认为，以北京人艺对郭沫若、老舍、曹禺为代表所创作的戏剧作品的演绎就属于“京味儿话剧”，但随着那些老艺术家渐渐告别舞台，这些京味儿的作品味道也变淡了。《老舍五则》之所以能打动雷恪生，也是因为故事背景完全设定在北平，人物的对白更是充满了京字、京腔、京韵，充分体现老北京语言艺术的独特魅力。他说，这部作品充分体现了老舍既是幽默大师也是悲剧大师的特点，五个故事表面看上去风趣幽默，背后却能看出老舍先生对于小人物的悲悯情怀。

说角

雷恪生深感《老舍五则》走到今天十分不容易，从最初的刘佩琦到李诚儒和方旭，组里前后换过很多演员，只有他一直没变过，他表示，“对我来说，这岁数了，喜欢是最重要的，不喜欢给多少钱都不干，年岁大了名利看得比较淡。”虽然在影视作品中也塑造了很多经典形象，但雷恪生的根还是在舞台上，他坦言：“到了我这个年龄，演影视剧需要量力而行，能保证两三天拍完的戏，我就答应。演话剧就完全不同了，在舞台上，每场演出观众给我的反馈都不同。演了一辈子话剧，虽然不想像莫里哀那样倒在舞台上，但我也不愿意离开观众和舞台，还是争取再多演几年。”