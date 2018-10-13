中国足球文化建设宣讲-上港将士认真领会“职业”概念

晨报记者 俞 炯

什么是“中国足球文化”？中国足协在今年联赛期间组织各职业俱乐部，集中开展联赛文化的讨论，加强俱乐部文化建设。本周五下午，中国足球文化建设宣讲活动来到上海上港俱乐部，主讲是人民日报体育部主任李中文。上港俱乐部一线队全体教练、球员，以及青训部将帅一同出席，认真听讲和学习。

2018年，中国足协发起了一系列面向中超、中甲以及中乙在内的全部60支职业球队，进行包括足球文化、赛风赛纪、竞赛规则、诚信建设等方面在内的专题宣讲。活动自5月启动以来，已走进了多家职业俱乐部，如今在上港俱乐部也引起热烈反响。上港队包括主帅佩雷拉在内的所有一线队成员提前半小时便抵达会场，其中三名巴西外援胡尔克、奥斯卡、埃尔克森在宣讲期间，还不时与翻译交流，了解宣讲的中心主旨。宣讲会由“职业球员自身素养

是否和社会进步、群中期许相匹配？”为开篇问题展开，对职业联赛中出现的一些非职业现象，及其对联赛、球员本身产生的影响进行讨论。最近几年，中超联赛颇受社会各界关注，市场价值逐步得到提升，越是如此，职业素养的提升就越是刻不容缓，作为联赛中重要的组成部分，俱乐部和球员都需要尊重足球、尊重职业、对手、裁判、观众、媒体。

整个宣讲活动持续了约90分钟，球员们在经历这样一堂竞技层面以外的课程后，都觉得获益匪浅，大家都坦言会在今后的比赛中力求以身作则，不断于场上和场下，用高标准要求自身，由个体到整体去完善和对应“职业球队和职业球员”的概念。