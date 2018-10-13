盘点球员退役后的十条出路-教练解说还能当消防员和侦探？

晨报见习记者 陈 庚

在与阿斯顿维拉解约130天之后，蓝军传奇队长约翰·特里宣布退役，结束了长达23年的职业生涯。切尔西官方第一时间向他送上祝福“JT，享受你的退役时光吧。”

不过，这位切尔西传奇并不打算就此赋闲在家。10月11日，英冠球队阿斯顿维拉官方宣布，前布伦特福德主帅迪恩·史密斯将成为球队新任主教练，特里也将拿起教鞭成为一名助教。

随着身体老化，伤病打击，退役终究是职业球员人生中的一道十字路口。选择走哪一条路，用何种方式进入人生的下半场，“再就业”的球员们做出了五花八门的选择。不过在这些出路中，有人循规蹈矩更有人独辟蹊径……

●教练 齐达内、史蒂夫·科尔

教而优则仕，或许是大多数球员最好的退役出路了。毕竟相对于转行而言，在熟悉的领域干热爱的工作风险小了不少。如果天赋异禀，成为冠军教头更能成就一段佳话。齐达内便是这样的代表人物。从2016年获得欧足联A级教练提升到皇马一线队，到率领皇马获得欧冠三连冠征服欧洲，他仅仅花了两年半的时间。战术合理敢用新人，齐祖用自己的“玄学”在执教生涯中拿下了8个冠军。让人意外的是，在皇马捧得欧冠后，他选择了急流勇退——辞去了皇马主教练一职。

作为角色球员的科尔在球员生涯里的履历或许没有那么耀眼，但成为教练后，他的成绩可谓是熠熠生辉。在他的执教下，勇士队完成了四年三冠，甚至以73胜9负的战绩刷新了NBA历史常规赛胜场纪录。

●电视解说员 巴克利、加里·内维尔

有些球星在场上擅长表现自己，离开赛场后当然也不甘寂寞，安静看后辈们打球。巴克利便是这样的例子，早在球员时代，巴克利的大嘴就已经闻名全联盟了，他得罪过的人更是不计其数。但在退役之后，巴克利也恰恰凭借这一项“本领”混饭吃：在TNT电视台担任NBA节目的评述。前曼联队长加里·内维尔在退役后也走上了这条道路，签约天空体育的他甚至和利物浦名宿卡拉格合作。作为两支死敌球队的旗帜性人物，两人在退役后成为了电视镜头前的“好搭档”。

●球队管理层 魔术师、乔丹

许多巨星在退役后都倾向于落叶归根，如同约翰逊之于洛杉矶，乔丹之于夏洛特。2017年2月21日，湖人正式任命约翰逊为球队运营总裁。而在今年休赛期，他就为球队游说来了詹姆斯，给球迷们带来了一个惊喜。相较于约翰逊，乔丹早在2006年就入股夏洛特山猫队，成为了球队的小老板之一。2010年，乔丹以1.75亿美元完成了对山猫队80%的股权收购，成为了NBA历史上第一位前球员大老板、第二位黑人大老板。身为球队老板，他时常现场督战，甚至在训练中对队员进行指导。

●经商 戴夫·宾、韦斯

入选NBA历史50大巨星的戴夫·宾，退役后的日子甚至比球员生涯更加辉煌。球员生涯时，来自底特律的戴夫·宾凭借着自己的人气便积攒了不少的人脉资源。退役后，他更是自学了经营管理，最后成为了一名钢铁大亨。有人执掌大生意，自然也有人靠小本生意起家。韦斯这个名字可能大家都没有听过，但他成就的一个瞬间想必很多人都曾听闻——2000年奥运会卡特的死亡隔扣，韦斯就是那位被卡特飞跃的法国巨人。在这场比赛之后，他和卡特一起登上了各大报刊的封面。受尽了队友与球迷的嘲笑的韦斯，没过多久便选择了退役。经受不住舆论攻击的他甚至尝试过自杀，但最终还是选择坚强活下去。现在，他开起了一家小超市，过上了普通人的生活。

●进军演艺圈 贝克汉姆、坎通纳

年少成名的贝克汉姆在职业生涯内获奖无数，除了他的球技，颜值也成为了他吸粉的重要原因。退役后，凭借着超高的人气，他常年混迹于时尚圈，继续成为聚光灯下的焦点人物，甚至参演了电影。曾经的曼联“国王”坎通纳退役后，选择了自己最喜欢的电影行业。他参演的第一部电影是由奥斯卡影后凯特·布兰切特主演的《伊丽莎白》，在2009年，他还主演了一部关于自己的电影《寻找埃里克》。

●从政 维阿、凯文·约翰逊

2003年，36岁的维阿正式告别绿茵场。作为利比里亚的国家英雄，在国内享有极高声望的维阿投身政坛，历经三次总统大选，终于在2017年成功当选为利比里亚新一任总统，也成为了世界足坛唯一一位球员总统。在球员时期便是全明星常客的凯文·约翰逊，退役后也延续了自己的辉煌。他先是在加州大学伯克利分校进修，获得了政治学学士学位，这也为他之后的从政道路打下了基础。到了2008年，约翰逊更是当选了萨克拉门托市长，并在4年后实现了连任。

●当兵 迪奥、蒂姆·詹姆斯

由于国情不同，当兵成为部分球员职业生涯的阻碍，最出名的例子自然是孙兴慜了。为了免除兵役，他在今年亚运帮助韩国队完成了登顶。不过，有的球员却在退役后毅然踏上了这条军旅之路。鲍里斯·迪奥在退役后不久就宣布加入法国海军，前段时间他还跟随部队驻扎在了法国海岸城市土伦附近。无独有偶，前热火队球员蒂姆·詹姆斯在2008年加入美军，并随部队去到了战火纷飞的巴格达。

●返乡务农 米利西奇

被冠以“水货”称号的米利西奇，整个职业生涯都在颠沛流离，这让他在2013年选择退役。告别篮球后，他开启的新事业却让人感到意外——水果种植业。选择这项新事业并非是朋友鼓动，而是因为米利西奇自己对这个行业特别感兴趣。为了更好地开展新事业，他甚至飞到意大利著名的果园去考察，了解土壤性质，生长周期乃至果树高度。除此外，他投资了800万美元，并计划不断扩大自己的果园规模，虽然他认为投资果园有一定风险，但是他相信水果市场相当之大。

●享受人生 巴乔、邓肯

“忧郁王子”巴乔退役后便开始享受人生。他远离足球，回到自己家乡附近的一个小镇上生活，而他的爱好也很原始——做农活，有时候当地的居民可以看到巴乔坐在拖拉机上，后面是他收集的木柴。除此之外，从退役那一刻起，他便开始学习如何做个好父亲，开车送孩子们上下学成为了他的日常。篮球圈里，邓肯一直是“低调”的代名词，退役后他也继续保持了这样的生活风格。他开了一家汽车改装店，日常生活也十分丰富惬意，打打拳击，河边垂钓，偶尔找找老队友聚餐畅聊。

●消防员、侦探、律师……

大卫·希利尔，11岁便加入阿森纳并随队赢得过1991年的联赛冠军。退役后，他曾经在1999年进入过朴茨茅斯的管理层，但工作一段时间后便觉得这项工作不太适合自己。直到后来的一天，他的妻子在广播上听到了布里斯托尔正在招募消防队员的信息。经过四次面试，他终于得到了这份工作，转行成为了一名消防员。

曾带领维冈竞技获得06年联赛杯的阿尔扬·德泽乌在退役后也遇到一个特别的契机——荷兰警察局招募侦探。尽管当时的他觉得这个工作太困难了，但退役后需要二次创业的想法让他选择进行尝试。令他惊喜的是，自己很快就融入了这份职业。“我参与过破获盗窃案、抢劫案以及交通事故案件等等。在将来，我的工作重心将转移到谋杀案和绑架案上。我缺乏辩证的考虑问题，但还好，我已经渐渐能掌控犯罪现场了。”

入选过英格兰国家队的斯图尔特·里普利在退役后选择进修学业，完成了综合课程：法语、刑事学、法学。在这段时间里，他还认识了一些法律讲师，顺利拿到了曼彻斯特一家企业金融顾问公司的实习合同，并进入法律运作的部门。工作期间，他深入足球俱乐部为年轻球员讲述不同的案例，学到了球员生涯里都未学过的足球生意经验。

如他所言，退役后的生活节奏发生了翻天覆地的变化，每个人都应该在生活中找到新的目标。“足球人生奇幻如梦，当你离开它回到现实后，你会打开另一扇窗，在平凡中寻觅，找到你的归宿。”