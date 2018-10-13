习近平铺设“健康之路”

悠悠民生，健康最大。“没有全民健康，就没有全面小康”；“经济要发展，健康要上去，人民的获得感、幸福感、安全感都离不开健康”；“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”……

每年的10月13日为“世界保健日”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把人民身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵，从维护全民健康和实现国家长远发展的角度出发，全面部署、持续推进。

2015年，“健康中国”上升为国家战略；2016年，《“健康中国2030”规划纲要》印发；2017年，十九大报告明确提出“实施健康中国战略”；2018年政府工作报告中，推进健康中国战略被纳入提高保障和改善民生水平的重点工作……

在习近平总书记的关心下，一条以人民为中心的“健康之路”正在铺设。

“大卫生”护航 引领健康中国 “我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务……” 2012年11月，十八届中共中央政治局常委同中外记者见面会上，习近平便表达出对人民健康的格外关心。 2014年12月13日，习近平来到镇江市丹徒区世业镇卫生院，了解农村医疗卫生事业发展和村民看病就医情况。图片来源：新华社 2014年岁末，习近平来到江苏镇江市丹徒区世业镇考察。他走进卫生院，察看医疗设施、问询药价、了解村民看病情况。他强调：“医疗卫生服务直接关系人民身体健康。要推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，推动城乡基本公共服务均等化，为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。” 民之所系，政之所向。 从破除公立医院逐利机制，到推动建立分级诊疗制度，从统一的城乡居民基本医疗保险制度建立，到推进家庭医生签约服务，一项项惠民举措在促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉的同时，也使医改成果真切地惠及到每家每户。 12大类城乡居民基本公共卫生服务项目基本覆盖居民生命全过程；7大类重大公共卫生服务项目累计覆盖近2亿人；居民个人卫生支出占卫生总费用比例为20年来最低水平；城乡居民大病保险全面实施；国家基本药物制度全面建立…… 截至2017年底，二级及以上公立医院中，超过40%的医院开展了预约诊疗和远程医疗服务，超过80%的医院开展了临床路径管理和同级检查结果互认；93.9%的城市公立医院取消了药品加成，带动医疗费用整体涨幅下降；2017年末，每千人口执业（助理）医师2.44人、注册护士2.74人、医疗卫生机构床位5.72张，分别比去年增加0.13人、0.20人、0.35张。

“大健康”入万策 保障人民生活 “要倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。” 健康中国的内涵，不仅是确保人民身体健康，更涵盖全体人民健康环境、健康经济、健康社会在内的大健康，习近平在全国卫生与健康大会上主张“将健康融入所有政策”。 2014年8月15日，习近平来到南京青奥会运动员村，亲切看望参加本届青奥会的中国体育代表团。图片来源：新华社 ——在“建设健康环境”层面，习近平强调要“实行最严格的生态环境保护制度”，“切实解决影响人民群众健康的突出环境问题”。 ——民以食为天，食以安为先。习近平强调：“食品企业要生产出高质量的放心食品，确保人民群众‘舌尖上的安全’。” ——生命在于运动。全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障。中国获得2022年冬奥会承办权后，习近平总书记指出：“我们申办北京冬奥会，一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步，推动全民健身广泛开展。” ——大健康领域还涵盖了养老。早在2014年元旦前夕，习近平深入北京市敬老院考察民生工作时便指出：“要完善制度、改进工作，推动养老事业多元化、多样化发展，让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。” 在习近平总书记的领导下，《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》接连出台，新《环境保护法》、新《食品安全法》等一系列法律法规正式实施。“天蓝”“水清”“土净”的“三大战役”齐头并进，保健食品等非法添加专项治理工作不断强化，药品医疗器械审评审批制度改革贯彻落实。 国民体质监测和群众体育活动状况调查定期开展，全民健身计划持续发展，社会化全民健身组织网络基本形成，群众科学健身的质量和水平总体提升。