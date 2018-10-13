科学正确护脊，健康你我她 全民护脊月启动

（晨报记者：竺钢）如今，都市人群工作强度高、肌肉长期紧张、脊柱损伤严重分分钟影响人们身体健康，更造成很多人心理上苦不堪言。

据权威资料统计，40%成年人有睡眠障碍、80%城市人认为自己睡眠质量不佳。每一副因白日劳作而倍感疲惫的身心，都需要在晚上通过一场好睡眠“被治愈”。中国人世代睡硬床，而100多年前西方人在科学的引领下制造了软床。然而软或硬，并不只是一场身体的感知。长期睡不舒适的床，必将影响人体脊柱健康及睡眠质量！

日前，国际高端床具品牌美国金可儿在举办以“随脊应变，皆有所承”为主题的第二季“全民护脊月”启动仪式。未来一个月，双方将在全国各地开展护脊知识与睡眠科学讲座，现场展示脊骨神经理疗，唤醒大众对脊骨健康的重视，倡导更健康科学的脊椎睡眠和生活方式。

全民护脊月 揭秘“脊椎睡眠”

金可儿中国执行董事兼CEO王珏先生谈及护脊月活动时表示：从2017年开始，金可儿举行全民护脊月活动，让大众了解脊椎健康对身体的重要性，以及睡眠产品对脊椎健康的重要性。今年的全民护脊月带来全新的护脊概念“脊椎睡眠”。因为真正优质的睡眠产品不仅让身体沉睡，同时也能使脊椎得到充分放松和完全自我修复，让健康的脊椎提升我们的身心健康。

ICA专家Micheal Mclean博士则表达了对本次全民护脊月的期待。去年全民护脊月取得的巨大成功给予了他和ICA团队信心，而再次参与护脊月的ICA团队也能受益于本次活动，获得更多实践经验和数据，有利于世界脊骨神经科学发展。

全新代言人Backman 初心不变

1898年，Samuel Bronstien先生在美国明尼苏达州的圣保罗市创立了金可儿，开启了跨越百年的健康睡眠传奇。自诞生以来，金可儿以精湛的制床工艺和人性化的经营理念打造出了无数经典之作。51年前，金可儿开始携手ICA强强协作，于1969年成功推出了世界上第一款护脊床垫“专家之选”，金可儿也成为护脊床垫的领导品牌。在金可儿的护脊理念引领下，床垫业其他品牌也纷纷推出护脊床垫，推动床垫行业迈向健康睡眠新时代。

今年，金可儿正式升级品牌SLOGAN，从“舒适睡眠，全球共享”到“皆有所承”，将最引以为豪的护脊支撑作为品牌核心，力求用出色的睡眠产品支撑消费者每一晚的舒适睡眠，同时用更优质的产品和服务。在本次启动仪式上，金可儿更启用全新品牌形象代言人——Backman，让这些支撑脊椎更支撑生活的背后英雄Backman，倾力代言“脊椎睡眠，好睡眠”。