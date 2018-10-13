中国经济总体平稳运行并稳中向好

作者：中国社会科学院财经战略研究院研究员 张德勇

近日，中国社会科学院财经战略研究院课题组预测，2018年前三季度中国GDP累计增长6.7%，全年经济增长6.6%左右。今年以来，中国经济面临复杂严峻的国内外形势，投资、消费等一些经济指标出现不同程度回落，外部环境发生明显变化，单边主义、保护主义盛行，美国无端挑起中美贸易争端、美联储加息，以及部分新兴市场国家经济风险加大，给当前中国经济运行带来一些新问题新挑战。

尽管面临一些新问题新挑战，但中国经济运行总体平稳、稳中向好的基本面并不会因内外部的复杂严峻形势而发生根本性改变。经过改革开放40年的发展所积累起来的综合经济实力，及其呈现的十足韧性，足能抗击外部环境明显变化产生的严重干扰，足能应对经济运行中的深层次结构性矛盾带来的挑战，促进经济运行保持在合理区间。

中国拥有13多亿人口和世界最大规模的中等收入群体，消费潜力巨大。目前我们已由低收入国家跨入中等收入偏上国家行列，人民生活总体达到小康水平，人民的美好生活需要日益广泛，消费正在从数量型向追求质的方面提升，更加注重消费的品质化、个性化、定制化，消费已成为推动中国经济发展的主动力。刚刚过去的十一黄金周，据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约1.4万亿元，日均销售额比去年十一黄金周增长9.5%；另据中国旅游研究院测算，十一黄金周出游人次达到了7.26亿人次，国内旅游收入近60亿元。知微见著，蓬勃发展的消费，将日益发挥其对经济发展的基础性作用。

投资增速回落幅度有所收窄，投资结构进一步改善优化，助力扩内需。今年1-8月份，全国完成固定资产投资（不含农户）415158亿元，同比增长5.3%，增速回落幅度比1-7月份有所收窄。在投资规模保持一定增长的同时，更加注重投资对调结构、补短板的积极作用。1-8月份高技术产业投资同比增长11.9%，增速比1-7月份提高0.1个百分点，比全部投资高6.6个百分点。短板领域投资增长较快，农业、畜牧业、渔业等第一产业投资1-8月份同比增长14.2%，比全部投资高8.9个百分点；教育、卫生以及文化、体育和娱乐等社会领域投资1-8月份增长12.1%，增速比全部投资高6.8个百分点。此外，1-8月份民间投资同比增长8.7%，虽然增速比1-7月份小幅回落0.1个百分点，但比去年同期高2.3个百分点。随着时间推移，投资及其产生的乘数效应会逐渐显现，投资拉动经济增长的力度将进一步提升。

在扩内需稳增长的同时，中国经济结构、效益、质量都在不断提升，夯实经济发展后劲。三次产业结构中，服务业增长继续快于第二产业，在整个经济中占比持续提高；前8月，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.9%和8.8%，明显快于全部工业增速，经济结构进一步优化。规模以上工业企业利润同比增长16.2%，主营业务收入利润率为6.43%，同比提高0.35个百分点，经济效益在提高。上半年全国居民人均可支配收入实际增长6.6%，继续跑赢人均GDP6.2%的增速，就业形势稳，人民生活进一步改善。

多策并举促稳求进，进一步增强发展信心，为保持经济平稳运行、稳中向好提供有力保障。深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境，更大激发市场活力。除年初确定的全年减税降费1.1万亿元的政策措施外，又出台了促进实体经济发展、支持科技创新等的一系列措施，预计全年减税降费规模超过1.3万亿元，并且正在研究更大规模减税、更加明显降费措施。《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》等相关文件出台，以及确定完善出口退税政策加快退税进度的措施，调部分金融机构存款准备金率等，积极的财政政策与稳健中性的货币政策相向发力，注重定向调控，加大了从需求侧促进经济运行保持在合理区间的力度。

由此可以预期，一系列稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的宏观调控措施，扩内需与调结构相结合，以及更大力度的改革开放，将继续推动中国经济运行总体平稳、稳中向好，从而实现全年经济社会发展预期目标。

来源：中国网