新华社郑州10月12日电（记者王烁）在河南省孟州市烈士陵园的武胡景纪念馆，武胡景烈士的英勇事迹就镌刻在这里。“每年清明，我们家族的人都会走进纪念馆，纪念、缅怀武胡景烈士，让小辈感受他为国捐躯的英勇气节。”武胡景的侄孙武跃进说。

位于河南省孟州市的武怀让（武胡景）纪念馆外景。新华社发

武胡景，1899年出生于河南孟县。1921年夏考入唐山交通大学预科，1923年加入中国社会主义青年团，不久转为中国共产党党员。1924年4月，任唐山社会主义青年团地委书记。同年夏，受中共中央选派赴苏联莫斯科东方大学学习，先后任中国社会主义青年团旅莫支部书记和中共旅莫支部书记。

1928年秋，根据党中央指示，武胡景回国到山东工作，先后任中共淄博特委书记、中共青岛特支书记，同年12月任中共青岛市委组织部部长。

1929年初，由于叛徒出卖，山东党组织遭到严重破坏。2月，党中央调武胡景赴济南主持中共山东省委的重建和组织整顿工作。4月武胡景不幸被捕，在敌人没有了解其真实身份时，他与邓恩铭、杨一辰等人建立了狱中党组织，共同领导狱中斗争，并于4月和7月组织了两次越狱行动，杨一辰和武胡景等6位同志先后成功越狱。脱险后，武胡景等赴上海，向党中央汇报了狱中斗争情况和越狱经过，党中央对他们的行动给予了高度评价。

1930年1月，党中央委派武胡景赴顺直省委工作，任唐山市委书记。7月，调任中共天津市委书记。1931年1月，出席中共六届四中全会，会后受中央委派，到东北传达全会精神，整顿东北党组织。2月，任中共北满特委书记兼哈尔滨市委书记。1932年1月，党中央调武胡景到上海任“临时中央”军事部部长，1933年1月任上海中央执行局军委书记，1934年春任中央保卫部部长，参与领导白区党的秘密斗争和情报工作。1934年10月，上海中央执行局遭到严重破坏，武胡景主持组成中共上海“临时中央”执行局，担任代理书记，在极端困难的条件下，领导恢复党的地下组织，开展秘密斗争。

1935年，武胡景奉党中央之命赴莫斯科学习，并出席共产国际第七次代表大会，被选为共产国际监察委员会委员。1936年，在苏联肃反期间，因反对王明、康生的错误，武胡景受到诬陷迫害牺牲，时年37岁。1953年，苏共中央为武胡景平反。1957年，中共中央追认武胡景为革命烈士。

“历史不会忘记那些为国捐躯的英烈所做出的牺牲，我们武氏后人更不会忘记武胡景这位传奇的革命先驱。他把年仅37岁的生命永远留在了异国他乡的土地上。作为武胡景烈士的后人，他的事迹也将永远激励我们不懈奋斗。”武跃进说。

来源：光明网-《光明日报》