《欢乐蹦蹦跳》绘本故事大赛火热启动

2018《欢乐蹦蹦跳》之布克听听绘本故事大赛是由上海炫动卡通卫视和布克听听绘本星球联合举办的，一场全市性的绘本故事表演盛宴。大赛将通过个人赛、幼儿园团体赛两大组别，让更多的孩子能够有机会将讲演绘本故事呈现在电视荧屏上，从而推动国内少儿阅读的早期发展，积极推进正版绘本的推广和应用。

本次大赛将历时四个月，分为海选、复赛、电视晋级赛及电视颁奖典礼。今年是《欢乐蹦蹦跳》节目组携手布克听听绘本星球的第二年，因此将参赛绘本提升至100本精选绘本作为参考备选。无论是个人赛还是团体赛，都积极鼓励孩子们用各类表现形式来呈现多样化的绘本故事展演，将绘本与戏剧完美结合，将故事与创意碰撞火花。

更值得一提的是，在本次大赛海选期间，还将融入公益元素，举办线下公益集市，让孩子们在阅读绘本的过程中，学会彼此分享、互相关爱，将所募集的善款捐赠于上海市慈善基金会“哈哈公益专项基金”，身体力行地让爱发“声”，践行公益新主张。

《欢乐蹦蹦跳》栏目自1996年开办至今，已经成为了沪上家喻户晓的少儿品牌电视栏目，它曾是80、90后的一代童年记忆。而今《欢乐蹦蹦跳》栏目，在不断升级与完善之后，通过一系列的大型展示活动，将线下与线上联动，为更多的孩子及其家庭提供展示交流的舞台。而绘本，作为国际公认的最适合幼儿阅读的图书，成为了《欢乐蹦蹦跳》的首选展示类别。绘本具有文学性和艺术性，是建立良好亲子关系的有声陪伴，在未来几年里，《欢乐蹦蹦跳》将会通过不同类别的主题展示活动，逐渐打造除电视栏目之外，深受孩子、家长以及幼儿园喜爱的品牌活动，并与受众之间建立更加密切的互动和交流。

《欢乐蹦蹦跳》之布克听听绘本故事大赛将致力打造成具有国际视野、国内一流的幼儿绘本故事大赛，为推动中国的绘本教育和情感教育而不懈努力！