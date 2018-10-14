上海科普大讲坛举行第108讲 中科院专家解密“慧眼”与“北斗”-北斗系统年底覆盖“一带一路”地区

晨报记者 徐妍斐

科学家们为什么要“仰望星空”？在全球天文界监测双中子星并合引力波的狂欢中，中国团队发挥了怎样的作用？“中国智造”的北斗系统今年建设得怎么样了？昨天下午，上海科普大讲坛第 108讲“双星耀空：解密‘慧眼’与‘北斗’”在上海科技馆举办。

“慧眼”贡献让国人骄傲

中国科学院高能物理研究所粒子天体物理中心主任、中国科学院大学张双南教授介绍，爱因斯坦1916年预言了引力波的存在，但他认为人类仪器无法达到探测引力波的精度。然而百年之后，人类发明的仪器达到了这种精度，引力波被发现了，人类“听”到了宇宙传来的“雷声”。

2017年10月16日，美国宣布首次发现双中子星并合引力波事件，而中国第一颗空间X射线天文卫星——慧眼HXM T望远镜对此次引力波事件的发生进行了成功监测，为全面理解该引力波事件和引力波闪的物理机制做出了重要贡献。在这场全球大联测中，形成了基于70多个地面和空间望远镜，约一千个单位、三千多名作者参与的国际合作论文，中国的“慧眼”团队在70个多团队中首次座次靠前，位列第七。

未来，中国还将有各种探测引力波“音乐”的仪器正在计划中：太极、天琴、天眼、阿里……引力波探测器相当于人类的“助听器”，从此探索和研究宇宙的手段更多了。

作为慧眼卫星的首席科学家，张双南教授指出，引力波这一科学发现是一个世纪以来最重大的科学发现之一，意味着广义相对论理论最重要的一个预言终于得到了验证，慧眼卫星参加了这次创造天文学历史的全球大联测，值得每一位中国人骄傲。

“北斗”2020年覆盖全球

作为“中国智造”的代表之一，我国自主建设的卫星导航定位系统——北斗系统正受到国内外的广泛关注。从事北斗相关研究工作十余年的中科院光电研究院导航技术研究室副主任徐颖为观众们解读了北斗导航对于世界和中国的重要意义。人们常听到的“北斗一号”“北斗二号”“北斗三号”，其实并非是单独的卫星，而是由多颗卫星组成的定位系统。

20世纪后期，结合国情，我国制定了北斗卫星导航系统三步走战略：第一阶段，2000年年底，发射2颗北斗一号卫星，建成北斗一号系统，向中国提供服务；第二阶段，2007年-2012年，发射14颗北斗二号卫星，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；第三阶段，计划在 2020年前后，发射 30余颗北斗三号卫星，建成北斗三号系统，即北斗全球系统，向全球提供服务。

2017年 11月5日，我国利用长征三号乙运载火箭以“一箭双星”方式发射了北斗三号第一和第二颗组网卫星，至此，开启了北斗卫星导航系统全球组网的大幕。预计到今年底，将完成18颗北斗三号卫星的发射，率先为“一带一路”沿线国家及周边国家提供基本服务。