生活方式西化及人口老龄化-我国前列腺癌发病率逐年上升

记者 陈里予

晨报讯 “走遍中国前列县（腺）——诊疗泌尿疾病，关爱老年健康”公益活动（第十期）昨天走进上海浦江站。仁济医院南院泌尿外科专家们透露，由于生活方式西方化和人口的老龄化，我国前列腺癌发病率逐年上升。

前列腺癌好发于老年男性，在欧美发病率高，居男性恶性肿瘤发病率第一位、死亡率第二位，我国前列腺癌发病率较欧美国家低，但是疾病致死率高。与西方国家相比，我国更多的前列腺癌患者在确诊时已是进展期。

目前，患前列腺癌大多年龄超过65岁，高发年龄在70-74岁，而50岁以下的男性在体检中普查血清前列腺特异性抗原（PSA）项目也筛查出少数病人，80岁以上的男性则为数不少。由于前列腺癌与遗传相关度非常高，直系亲属中如有患前列腺癌的，本人患前列腺癌的风险要比其他人高一倍；如果有两个患前列腺癌的，本人患前列腺癌的风险更大，而且更容易早年发病，确诊年龄要比普通人提前6-7岁。

专家们指出，早期前列腺癌可无任何预兆症状，仅仅是体检时发现PSA升高或直肠指检前列腺有异常。市民如果出现排尿障碍，尿频、尿急、排尿不尽甚至尿潴留或尿失禁，很有可能也是前列腺癌的症状，不过这些排尿困难症状与前列腺增生相似，容易误诊。

“走遍中国前列县（腺）”活动是由中国工程院院士、中华医学会泌尿外科分会主任委员孙颖浩院士发起，由中华医学会泌尿外科分会和中国医师协会泌尿外科分会共同主办，此次第十期上海浦江站活动由仁济医院南院承办。