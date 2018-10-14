趴地“闯关”、跳跃闸机……市民建议将逃票者信息纳入征信系统，让其在生活中受限-“地铁逃票对守规矩者也是一种伤害”

晨报记者 钟 晖

为“节省”几元钱的车票，有乘客居然趴在地上“钻”过“门式”检票闸机，还有的乘客采取五六个人“硬挤”的方法“挤”过闸机逃票。此类“不雅”视频近期频频曝光，引起众人谴责。大部分网友为曝光逃票叫好，同时也指出那些“老吃老做”的人似乎并不在意被曝光，对此还是应坚持将违规者与信用系统挂钩，一旦逃票，计入诚信系统，让不诚信的人在生活中受限，让其各类福利待遇受到影响。上海地铁表示，将对这些不文明行为开展持久整治并依法进行处理。

“闯关”方式五花八门

和最早的“三杆式”闸机不同，为了更方便乘客通过闸机，同时减少设施占地面积，近年来沪上地铁车站新设了“门式闸机”，以左右两扇小门取代“三杆式”。这种“门式闸机”的底部缝隙也比“三杆式”明显缩小，客观上增大了逃票者“钻”过闸机的难度。目前在地铁虹桥火车站站，“门式闸机”也已安装到位。不过，对于逃票人来说，为了逃过几块钱，不惜用“吃相难看”的“奇葩”动作来化解“难题”。

从现场拍摄到的视频可以看到，在虹桥火车站的A区出站闸机处，“逃票老手”动作夸张，为了“适应”地下很小的缝隙，居然铤而走险，几乎是趴在地上钻过闸机。有的乘客为了躲避工作人员，选择逃票点不是进口处，而是从出口闸机闯关。还有的乘客，第一个人刷卡，后面连过六个人。这些乘客或背着双肩包或拿着行李，为了避免闸机门关闭，有的用手顶住闸机门，便于几人强行过闸。

昨天，记者在地铁世纪大道站采访到几位乘客，他们表示平时在车站经常看见有人逃票，“他们这样肆无忌惮地逃票，对我们守规矩的人也是一种‘伤害’。逃票者竟然‘堂而皇之’从闸机底下钻，或者从闸机上方跳跃而过，动作极其熟练，看上去已经是家常便饭。”乘客刘女士对记者说。

眼下，上海地铁日客流已经超过1000万人次，最高日已达1250万人次，逃票者的出现也“水涨船高”，且“闯关”方式五花八门，有双人紧贴过闸、猫腰矮步钻闸、双手一撑越闸、人高马大跨闸等等。从“逃票视频”上可以看到，“猫腰矮步钻闸”和“跳跃闸机”最为常见，已经成为逃票的“基本动作”。

去年查处逃票2.1万人次

根据乘客提供的视频，上海地铁对逃票的整治也有了事实依据。不久前，11号线嘉定站区加强了逃票稽查力度，以录像分析为线索，“逮”住了多名逃票人员。经取证谈话，车站、地铁执法中队以及轨交警方对逃票人员进行批评教育，按照轨道交通相关条例对每人加收90元票款。当事人一般也对自己的行为作出深刻的反省，表示今后不会再逃票。

上海地铁表示，逃票稽查专项整治必须长效开展，票务稽查方面也不手软，仅去年就查处逃票者2.1万人次。针对上海地铁运营网络的不断扩大，客流持续攀升，逃票现象的增多，运营方将在重拳出击实施逃票稽查专项整治的基础上，不断联手轨交公安等部门协同执法，与市征信系统对接的做法也已实施。

不少人建议严惩遏制逃票

值得一提的还有，以前凭老人卡可免费进站，冒用老人卡逃票的随之出现，而目前老人卡已经“失效”，只有“盲人证”、“伤残警察证”、“伤残军人证”、“离休干部证”等可以免费进站，而冒充这些证件的也大有人在。按照《上海市轨道交通管理条例》，对无车票或持无效车票的乘客，由车站人员对其加收5倍以下的票款；冒用证件的，由执法人员实施50元以上500元以下的罚款；使用伪造证件的，移送公安机关处理；对于冒用证件和使用伪造证件的，还可以将个人信息纳入到市征信系统。

不过，有不少乘客追问：对地铁逃票，加收票款有用吗？很多人认为目前的处罚力度不够，一定要严惩才能有效果。采取新的威慑性制约措施来应对逃票者仍有必要。比如可考虑尝试一种新的监督模式，即将逃票行为的图像记录，在合法依序的框架下给予适度的公开，持久的曝光于大庭广众，发动广大市民乘客共同参与逃票行为的监督，通过社会监督的力量，推进社会诚信建设。还有，与市征信系统对接的做法也要继续下去，违规人员的信息纳入上海征信系统后，在升学、就业、信贷、生产经营、个人消费等方面要受到制约。