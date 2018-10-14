电信诈骗套路深，警方迅速出警阻止-“民警”用QQ传来“警官证”诱骗受害人转账

记者 倪 冬 通讯员 马晓杰

晨报讯 看似离自己很远的电信诈骗，其实往往发生在我们身边，一不小心就会落入陷阱之中。近期，家住花木地区的章女士就深陷一起电信诈骗的骗局之中，差一点就把自己的存款转入了所谓的“安全账户”。所幸浦东警方成功阻止了这起电信诈骗。

8月19日上午，居住在花木地区的章女士接到一个奇怪的电话，一个自称是“普陀公安分局民警”的男子称章女士涉嫌洗黑钱，并要求添加其QQ继续保持联系。

章女士按照“民警”的要求添加QQ后，对方用QQ向章女士发送了“警官证”照片。章女士看到眼前的警官证”，怀疑自己是不是因为平时疏忽泄露了个人信息，让不法分子有机可乘。之后“民警”授意章女士为配合调查将名下所有存款存入其指定的“安全账户”。

此时，浦东公安分局花木派出所接到反诈中心指令，辖区内一居民章女士疑似被电信诈骗。获悉警情后，社区民警李松良迅速出警，赶到章女士家中后，民警发现章女士已不知去向，可能已被骗子“洗脑”前往汇款。于是社区民警李松良向章女士儿子说明情况，告知其母亲很可能陷入电信诈骗的陷阱中。在寻找章女士本人的同时，民警用其儿子手机连续拨打章女士电话。此时，章女士已从银行内取出自己的存款准备转账，看到手机里自己儿子好几个未接来电生怕儿子出事，于是回拨给儿子。民警用其儿子手机接听到章女士电话后，立即为章女士“醒脑”，告知她遭遇了电信诈骗，并为其讲述了电信诈骗的常规套路，这才使章女士顿然醒悟，成功阻止了这起电信诈骗案件。

[警方提示]

电话等要求转账、汇款一概不要相信

这是一起典型的利用虚假公安机关证件实施诈骗的案件，切记警务人员绝不会用电话通知你已涉案，且公安部门根本不存在所谓的 “安全账户”。凡是通过电话、QQ要求你对自己的存款进行转账、汇款的，请一概不要相信，谨防上当受骗。