提交万余篇“作业”-“中国好作业”落幕10名学员获评金奖

晨报记者杨青霞报道 昨天，历时两个多月的2018“中国好作业”公益活动画上圆满句号。今年同学们提交的1万多篇“中国好作业”中，涌现出许多佳作，创意之精彩，类型之丰富，研究方法之科学，令导师和评委纷纷点赞。最终评出金奖学员10名，银奖学员17名，铜奖学员60名。

今年暑假，由上海市教育委员会、上海市新闻出版局、上海市出版协会、上海市期刊协会指导，上海教育新闻网主办的2018“中国好作业”公益活动报名学生总数为25019人次，成功提交作业13321篇，活动页面点击数突破100万，官方微信点击数超50万。

跟着昆曲大师感受中华优秀传统文化的“精气神”，跟着非物质文化遗产传承人探讨本帮菜的延续与传承，手绘一张红色旅游地图，策划一场古代名画展览，感知身边的中国变化，用英文讲好中国故事……

今年的好作业活动中，学生们围绕5大类27道作业题，通过心得体会、调查报告、图文实录 、创意作品等多种方式分享了自己的作业成果。活动还特别推出“悦·读暑假”主题，邀请市出版协会、市期刊协会两位会长和沪上知名出版社的“掌门人”加盟导师团队，令此次活动洋溢着浓浓的书香气息。

六年来，在社会各界专业、敬业、热情的导师“助攻”下，中国好作业活动收获了数万份各具精彩的优秀作业，也收获了来自社会各界的高度赞誉，成为令人关注的社会现象。