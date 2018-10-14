小区堵点“寻出路”调研破解“停车难”

社区晨报记者 王珏玮

位于浦东新区潍坊新村街道的天后宫大楼是浦东开发后的第一栋高层居民住宅楼，日前潍坊新村街道借力大调研，聚焦群众“急难愁盼”，成功“破题”该老旧小区的停车难题。

东南居民区书记谢润生向记者介绍，因建成年代早，天后宫大楼原先并无机动车停车位，而大楼地处繁华商业区，坐落于张杨路和浦东南路路口，沿街对面就是繁华的八佰伴和华润时代广场，来往人口密集，车流量较大。

“没有停车位，开车的居民只能将车停到沿街人行道，或者停进东南小区，造成停车矛盾频发。”谈起天后宫停车位改造前的情况，谢润生仍然很头疼。从改造前的照片来看，大楼本身缺少公共区域，而大楼背后唯一一片闲置的绿地也被门卫亭堵死，在市中心的商场、写字楼围绕的人流集中地，天后宫大楼的居民要找一个停车位并不容易，甚至成为一门“技术活”。

找到问题的关键，就找到了解决问题的“钥匙”。通过大调研的实地走访和问需于民，调研组深入现场踏勘，根据天后宫大楼的实际情况，重新规划并做出了相关方案，并下沉每户居民广泛收取意见，物业公司进行了前期调查，最终统计出34户私家车登记在册。经过几次三番的上门调研征询并多次与居民协商后，居民区、业委会最终确定了改造方案，对天后宫车位改造实行“两步走”计划，一方面针对公共区域绿化改造划分车位，另一方面加强物业管理缓解小区停车问题。

谢润生告诉记者，选择改造天后宫大楼后方的这片绿地也是有原因的。“原先这片绿地为大楼公共绿化区域，但绿地正好沿街，总有人将各类垃圾等堆放在此处。”据悉，这片区域当时也让居民颇有微词，尤其到了夏天，环境实在说不上舒心。为此，调研组瞄准目标，在绿化改造的同时，将此处重新进行环境整治，并打通原先封闭的空间，扩展原先狭窄的通道口，让车辆可以自由出入。谢润生说，“在改造的时候我们将一部分野草拔除，并在规划出的车位处，铺上植草砖，在改造的同时也能保留部分绿化满足居民需求。”

时至今年8月，天后宫大楼已经拥有了近20个固定车位，车辆整齐划一地停放在自家楼下。这些实实在在的改变，是街道调研组、居民区和业委会等共同努力的结果。从无到有的停车位，也让居民们心满意足，虽未能完全达成一车一位，但根据天后宫大楼的实际空间情况，已经基本上能够满足小区居民的停车需求，有效地缓解了“停车难”这个大问题。“对于公共空间不足的小区，加强物业管理也是缓解小区停车难的重要手段。”谢润生表示，在整治老小区的过程中，部分小区通过加强物业管理，很好地弥补了空间不足的“短板”。由物业公司通过为小区安装门禁管理系统，控制外来车辆；将原来横向停车的地方改成纵向停车，优化停车位等，都将有效地提高小区停车空间的利用效率。

另据了解，在天后宫大楼停车的后续管理问题上，居民区和业委会将针对停车收费、车位管理等进一步细化落实。