百级台阶“阻碍”回家路 一把“椅子”通向团圆屋

社区晨报记者 李洁

“爸、妈！欢迎你们回家过中秋。”小儿子蒋红卫牵着两位老人的手开心地说道。

1999年的春节联欢晚会上，一首《常回家看看》红遍了大江南北，不少人一提到这首歌都能立刻唱出来，子女回家看父母一时成了热门话题。而现实中还有许多父母想到子女家中看看，可这些父母想去子女家走一趟却显得不那么容易。对于家住淮海中路康绥公寓的蒋寿观、茅玉珍夫妇来说，阻碍他们与儿子相见的便是这百来级台阶。

蒋寿观、茅玉珍今年都已经八十多岁了，携手度过了60个春秋，今年中秋节之际，瑞金二路街道的工作人员特意为他们送去了祝福，除了蛋糕和鲜花，还有一项特别的服务——无障碍上下楼。

“现在（爬楼）就稍微慢一点，我们眼睛也不好，走出去两个人手牵手，人家不理解，怎么那么要好啊。”茅阿婆这句甜蜜的话背后却透露出苦涩和无奈。

说起爬楼机，这个形似普通轮椅一样的设备，却比轮椅“聪明”得多。它可以由人手动操作、在上下楼梯时启动不同前进模式，载着老人安全爬楼梯。工作人员把老两口依次抱上爬楼机、系上保险带，到了台阶边，只见工作人员轻压手柄将前轮翘起，后轮滑行至阶梯边缘，感应器会感应到危险而“命令”后轮停住。再按一次手柄按钮，可伸缩的前轮便伸出“长脚”落在了下一级楼梯上。仅仅几分钟，就从楼上稳稳地下到了底楼。蒋阿伯坐在上面，嘴里一直称赞着：“这个坐着很舒服、很放心的，我说比飞机还要好！”

“他们下楼很不方便的，所以大多数情况下是我们过去的，现在不一定我们去了，他们时时刻刻可以过来。”小儿子蒋红卫说道。

工作人员把老人送到了小儿子家中，为了见证父母这一幸福时刻，生活在新加坡的女儿也专门回来，一家人围坐在一起品尝着甜蜜的月饼，一起品尝这幸福的味道。