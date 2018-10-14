楼宇实施“双楼长”企业有了“好管家”

社区晨报记者 李伟丽

今年3月，普陀区在全区全面推广“楼长制”服务机制，通过建立“一长四员”模式，对全区103幢商务楼开展“一条龙”式的“管家”服务。长风新村街道结合辖区特点，从本地楼宇需求出发，促使“楼长制”工作运行机制不断升级，着手探索“双楼长制”模式，积极实现原有服务模式的优化升级，目前已经基本实现了社区楼宇配备街道、园区“双楼长”的全覆盖。

长风地区尤其是生态商务区内，聚集着一大批既符合产业导向又有产税收能力和发展潜力的重点企业，这些企业一直是长风投促中心服务的重中之重。然而，这些企业平时忙于主营业务，没有遇到急难愁问题时一般不会主动找投促中心，企业高管更是难得露面。

“双楼长制”，由街道和国企的领导干部一起担任楼长——“总楼长”是街道书记、主任和长风投资公司董事长、长风生态商务区投资促进中心主任，此外街道和长风投资公司党政班子其他领导担任各个楼宇的楼长。

“双楼长制”实施后，借着大调研的契机，街道和园区方面针对不同类别企业的各类诉求，落实精准化、个性化解决方案，使企业更加安心地驻扎于这片热土，不断做大做强、反哺区域经济。

在此基础上，长风街道还联合长风投资公司打造独具长风特色的“心服务”，拓展服务领域，牵头推动区域交通环境提升、加强人才配套服务等等，进一步安商稳商，提升长风生态商务区整体形象。

例如通过一个阶段的走访后，街道梳理出了来自企业的一个共同诉求：希望光复西路、云岭东路沿线加强交通管理，规范机动车停放、增设公交线路等等。为此，长风街道、长风投资公司已牵头邀请区建交委、区交管中心、公交社区巴士等部门召开交通专题会，将一揽子解决该交通难题。

与此同时，“楼长”服务团队打造完成后，一批各具特色的服务站点构成为“楼长”服务网络的重要一环。位于长风生态商务区核心地域丹巴路、云岭东路口的“长相荟·逸楼”是园区党建服务工作总站，园区党委以“集约、和谐、共治、多赢”为党建模式，将服务辐射于整个园区、形成融合园区大党建、“两新”党建、团建、群建、统战、支援服务等党群职能综合性平台。