（10月7日-10月13日）

枫泾镇丨新义村入选“2018年中国美丽休闲乡村”

近日，中国农业农村部最新公布“2018年中国美丽休闲乡村”公示名单，枫泾镇新义村光荣上榜！新义村位于金山区枫泾古镇南部，由原新义村和原徐泾村两村合并而成，村域面积4.34平方公里，岳飞后人居住于此，村内还有一棵500余年历史的古银杏树。正在发展“春季赏田野百花、夏季品蔬果采摘、秋季享农耕休闲、冬季览田园文化”为主的四季游。（醉美枫泾）

马陆镇丨好人公园正式对外开放，你去打卡了吗？

马陆镇2018年度的十大好心人日前产生，与往年不同的是，今年的好心人节是在马陆改建后的“好人公园”内举办。

改建后的“马陆好人公园”设有好人墙、好人长廊、好人桥、好人码头等好人景观，旨在展示好人榜样事迹、先进典型及凡人善举、宣扬好人文化，希望通过好人公园的建立，为嘉定新城（马陆镇）的广大居民，打造一个集休闲、学习、展示、发布等于一体的精神文明活动基地，成为这个城市精神文明的又一个重要地标。（马陆城事）

堡镇丨崇明所有公交车内都有免费WIFI可以用啦！

国庆期间，崇明所有公交车内及5个公交站点都能享受免费W IFI服务，让市民享受互联网+智慧公交带来的红利，堡镇汽车站和码头都已被无线覆盖。（宜居堡镇）

川沙新镇丨 “茅善玉沪剧名师工作室”在观澜小学启动

10月9日下午，浦东新区观澜小学 “茅善玉沪剧名师工作室”启动仪式在观澜小学举行，浦东新区教育党工委委员、教育局副局长郁时炼，川沙新镇人大副主席周键，著名沪剧表演艺术家茅善玉等参加。

川沙是浦东文化之根，传承发展好地方戏曲是川沙文化自信的基础。星星之火，可以燎原，观澜小学与“茅善玉沪剧名师工作室”牵手，通过名师工作室提升戏曲教育工作水平，从娃娃抓起，在校园厚植戏曲文化沃土，助推川沙戏曲大会，让传统文化在薪火相传中更自信。（名镇川沙）