面孔对对正 咔嚓一声就开门

社区晨报记者 陆骏健

独居老人照料难、进出小区刷卡麻烦、小区车位找不到、电瓶车充电有危险……这些日常生活中的烦恼，现在都能解决了！作为“智联普陀”项目的试点小区，普陀区石泉街道镇坪片区日前已经享受到 “智联”为生活带来的便捷。目前，该项目一期试点已经基本完成，即将在全普陀区推广，不仅为居民的生活带来便利，同时也提高了各条线部门联勤联动的处置效率。

头一甩，门就开！科技让生活更便捷

在岚皋大楼小区门口和各楼道口都竖立着一块电子屏，居民只要通过人脸识别就能打开大门，省去了刷卡、拿钥匙的麻烦。这正是“智联普陀”项目的其中一项服务。

工作人员告诉记者，他们一共在镇坪片区安装了23类、6251个传感器和41个应用场景，运用在居民生活的方方面面，帮助解决居民日常生活中的问题。“居民回家，头一甩刷个脸，就能轻松进门。”

对于开车的居民也是一样，车辆识别系统会智能识别是否是小区车辆，小区停车位还安装有地磁感应器，车主在小区门口可以看到哪里有空车位，不用像以往那样把小区兜个遍才能找到车位。如果有车辆停在安全通道处，地磁感应器还会立即发出警报，工作人员也会第一时间处理。对于电瓶车充电，小区车棚内的充电桩，通过微信扫码即可使用，充满电后还会自动断电，而且费用实时结算。

老年人记性差，容易忘记关门、关火，且独居更易发生意外，信息传输不及时。“智联普陀”项目为老人安装了一套五个传感器，不仅提高了独居老人的安全性，还能监测老人睡眠状态、生命体征。这些是居民能在平时生活中直观感受到的，除此以外，还有很多传感器应用于城市管理，比如垃圾桶满后会给出清运提示、监测河道水质、高清探头监控等等。尤其是高清探头，不仅减少了小区案发率，对高空抛物、河道乱扔垃圾都起到了很好的遏制作用。

破心结，提效率

居委会主导让居民放心

今年3月份，“智联普陀”项目开始在镇坪片区建设，其中人脸识别需要录入居民信息，老人红外体征监测还会适当监测老人生活状态。由于涉及个人隐私，居民们起初对此有所顾虑。居委会为此多做宣传，耐心地向居民们进行解释。居委书记孟令菊告诉记者，他们进行了广泛的宣传，利用各种会议告知，随时更新项目进展情况，对于有疑问的居民及时沟通。在此期间，居委会还将居民反映较多的问题反馈给项目工作人员，诸如外来人员多、黑广告多等，并由后者纳入设计中，也增强了居民的获得感。

同时，有关部门还将“智联普陀”可以提供的功能多角度进行介绍，让居民更加了解。比如电瓶车充电。还有部分老人不会使用微信，工作人员就特意设置了充值卡，交由物业保管，老人如有需要则可去物业处申领充值，让居民都能享受到科技带来的便捷。

岚皋大楼共有570户居民，5天的时间内就有900多人完成了录入。人脸识别刚开始使用时大家还有些疑问，使用一周后就体会到了方便，居民们还会互相提醒没有录入的居民赶快去。据了解，今后录入的程序将由工作人员直接转交给物业，这样，居民可以随时随地完成录入。

先试点，再展开

三级平台掌握普陀全信息

镇坪片区是“智联普陀”的一个先行试点片区，现行的试用得到了大多数居民的认可，据悉，该项目往后将进一步在整个普陀区铺开，而据工作人员介绍，总共将安装9万个传感器，囊括整个普陀区范围。

同时，该项目还将把原有的一些比如12345、城管等平台接入，实现一个屏幕监控全局，大大提升各条线部门联勤联动效率。此外，平台还将构建三级机制：区、片区、社区，自上而下形成完整体系，真正实现“智慧社区”。