“耆乐家”试运营引入多项智能举措

社区晨报记者 朱杰

日前，静安区宝山路街道综合为老服务中心“耆乐家”开始试运营。种种创新的智能化举措，为老人创造了安全方便的一站式服务环境。

据悉，该综合为老服务中心有四大功能板块，分别是综合为老服务功能区、日间照护中心、长者照护之家、社区卫生服务站。中心负责人王慧娟介绍，出于安全考虑，服务中心设置了三道电子围栏，专门针对入住长者照护之家的失能、失智老人，入口的玻璃门处就是其中的一道，其他两处分别位于最里面的走廊区域和大门口的电梯处。一旦老人发生独自出走的情况，老人手上的智能手环就和天花板上的感应装置发生感应，系统会立即将信息传给服务台。

值得一提的是，中心放有一台从日本进口的“全自动排泄处理系统”机器。该系统适用于全失能或全瘫老人，装置本身具有抽吸、冲洗和烘干功能。同时，装置还具有控制水温和定时冲洗功能，让老人的身体时刻保持干净清爽。

同时，在气垫床底下还垫有一张“智能睡眠监护床垫”，老人躺在床上后，检测床垫就能自动感应老人的身体状况，并通过网络将数据发送至服务台。这样，工作人员就能了解每位老人在夜间的睡眠状况，包括睡眠质量、心跳呼吸以及夜间离床次数的各项数据都有记录。如果老人的离床时间过久，检测床垫也会自动发送警报信号至服务台，方便工作人员第一时间做出反应。