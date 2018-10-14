十年大师赛 走得很稳

文/王 嫣

周六下午，丹桂飘香，阳光正好。万余名观众涌入旗忠网球中心，大门之外，黄牛甩着人民币收购周末两天的门票，周日决赛票的叫价超过15000元。和去年一样，上海劳力士大师赛成为这个周末上海城中最盛大的活动，拥有一张门票甚至成为身份的象征。德约科维奇延续夏天以来的火热手感，完胜兹维列夫晋级决赛，可惜费德勒不敌小将邱里奇，今日无缘上演“费德决”。

球市如此火热，但回顾上海劳力士大师赛十周年的发展，上海久事（集团）有限公司副总裁、上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委书记、董事长姜澜却独用了一个“稳”字。“站在十周年的点上，我们要总结的话，第一就是步子走得很稳。没有哗众取宠、刻意营造什么惊艳的效果，只想耐心打造一个属于这个城市、散发这个城市魅力同时非常国际化的赛事。我们在精致上做文章，在磨砺它的气质上做文章。十年下来，我们的工作总体是满意的。”

赞助商和球市都很稳定

上海劳力士大师赛十周年之际，赛事增加了两位赞助商：J.P.M organ和光明，但从赞助商阵容和结构上，赛事十年表现平稳，没有明显起伏。姜澜评价，“赞助商是赛事商业价值最外在的体现，也是我们评价、观察赛事的一个很好的窗口、一个客观的标识。十年来我们的赞助商总体变化不大，说明最初我们设置的赞助商规模、结构就非常合理。”

上海劳力士大师赛十年的另一个“稳”，表现在球迷群体愈加稳定。直观表现为，同样球票提前售罄，近两赛季上座率相较前几天大大提高。尤其今年，赛事头两轮的工作日下午，即便没有费德勒出场，中央球场观众依然能坐到五六成。“过去市场忽冷忽热，现在虽然球迷群体数量依然没有质的增长，但培养出一群忠实的球迷。这是我们市场的压舱石、稳定器，也是我们市场培养最大的成果。对于ATP、对于F1，培养忠实的消费者是我们对这两个项目最大的贡献。”姜澜说。

“巨星福利”为赛事加分

上海劳力士大师赛，曾连续五年被球员投票评选为“ATP1000最佳赛事”。包括费德勒、纳达尔和德约在内的几乎所有男网选手，都将上海劳力士大师赛看作“必打卡”的分站。

尤其今年，费德勒的太太米尔卡十年来首次重返上海，更第一次带来了4个孩子。“费德勒把上海看作第二主场，几乎每一年都来参赛，是出于他对上海这座城市剪不断的情感上的牵挂。”姜澜说。赛事总监吕华勇则说到，“有一次跟德约聊天，他告诉我在机场有很多球迷围住他，挥舞着为他应援的旗帜、找他签名、甚至为他哭泣。他对此感到非常惊讶，在其他国家时从未遇到过这样的情况。”

中国球迷“应援式”的支持方式，或许跟温布尔登、罗兰加洛斯的球迷相比很不专业，但他们的热情却让球员本人非常受用。来上海的第一天，蒂姆在个人社交网站上展示了球迷为他做的“蒂姆人偶”。德约和费德勒更用行动回馈球迷：周六半决赛前，德约在签名岛看见了一位小球迷，一会儿他从休息室拿出一个签名的球帽，说“这是给你的。”费德勒更是把上海的球迷宠上了天，周五离场时已是深夜23点，签名岛还守着不少“奶粉”。费德勒一声“合影时间，来吧”走向球迷，挨个儿拿过球迷的手机，一个不漏地合了一遍影，拍得不好还重拍。这待遇，全球无两。而球员的“重磅福利”，也为赛事大大加分。

十年打造专业团队

周中的一个下午，上海劳力士大师赛赛事总监吕华勇登上喜力舞台，亲自为观众献上歌喉。这位墨西哥裔美国人从“喜力”时期开始，见证了上海网球赛事20年的发展。因为在体育产业发展方面的杰出贡献，吕华勇成为首位获得白玉兰纪念奖的体育界人士。“改革开放40年”系列报道，很多媒体也都来采访他。

“1998年喜力公开赛在上海举办的时候，我觉得这是一个相当大的挑战。因为在当时的上海，网球文化并不普及。这是一次巨大的冒险，但我们成功了。尤其是张德培在首届赛事成功夺冠，为赛事奠定了优秀的基调。之后的20年里，世界上最好的球员每年都会齐聚上海，保持了赛事顶尖的水平和影响力。”

吕华勇同时谈到，“从网球开始，通过打造专业的体育赛事，上海市政府和赛事在发展和推动整个城市的体育大环境上有了长足的进步，这也帮助我们的赛事更上了一个台阶。应该说，就整体而言，中国是全世界体育发展最快的国家。”

而姜澜特别提到“专业团队”的价值。现在“久事”成立了体育产业集团，主要的管理骨干都是来自赛事公司。“这说明我们在赛事管理、经营、组织保障当中，形成了专业力量、专业能力、专业意识，确实在体育产业化过程当中发挥更大的作用。贡献专业人员、形成专业理念、总结专业守则和规范，这些规范可以在别的地方进行复制、推广，带动一个产业更大的发展，这也是十年大师赛包括我们F1赛事很大的贡献。”

成功要再深耕三十年

从大师杯到大师赛，顶级职业网球赛事已经落户“旗忠”14年。受此带动，闵行区的学校体育开展得生机勃勃，政府购买服务，网球成为小学四年级必修课；虹梅高架通车，也令市区到“旗忠”的通行时间大大缩短。这不仅为球迷看球提供了方便，更在没有比赛的52周时间里大大便利了马桥地区居民的出行；还有旅游，闵行的旅游资源原先比较稀疏，但有了网球赛事的入驻，“一网情深游闵行”、“大师赛自行车乐游闵行”等活动风生水起，去年闵行半马也将赛道定在了马桥。此外，借助全球150多个国家和地区、430多家电视台的转播，闵行城区LOGO和创建文明城区标语曝光价值过亿，户外广告曝光价值超过380万元。

闵行区人民政府副区长杨德妹历数着网球大师杯赛14年，对闵行城区规划和民生的影响。她也谈到，闵行对这项赛事的感情。“每年大师赛，闵行区都派出1000余人的团队甘当绿叶，以今年为例，警察312名，安保600多人，还有环卫组、食品卫生监督组……每年赛事，我们为驾车的观众提供免费短驳；去年决赛，我们1000多位工作人员站在瓢泼大雨与中护送14000名观众安全离场，大家对这个赛事的付出和热情都很令人感动。”

再说“上海劳力士大师赛十周年”，姜澜说，“最值得荣耀的就是看不出变化，但它的气质在成熟、它的吸引力在不断的增加，它的魅力在不断的散发。我们上海人做事情还是要秉承这样一种风格：既不要心浮气躁、急于求成，同时也不能无所作为。”

“对于大师赛来说，十年是一个里程碑。但对于一个网球赛事，尤其是一个不属于本土文化的项目，要真正让大家满意、真正成熟，十年时间太短。但我们权且利用这个十年激励一下自己，回顾一下自己，以更大的勇气秉持我们一贯的理念继续做下去，然后我们再用三个十年大概差不多可以达到比较理想的效果。”