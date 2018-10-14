星期日周刊记者 韩小妮

在上海青年史地夫看来，上海话幽默的精髓，就在上海阿姨身上。而上海阿姨的幽默，来自于上海特有的弄堂生活。滑稽演员“阿德哥”毛猛达也认为，弄堂生活滋养了上海话的幽默。

上海阿姨讲话自带喜感

对于阿姨来说，这一切再寻常不过了。

在星巴克，她点了杯咖啡，拿起柜台上的足球钥匙圈问营业员：“小阿弟，迭个卖伐？”

小男生说：“迭个卖呃。不过迭只球是要侬回去自己拼的。”

阿姨犹豫了一下问：“格难拼伐？”

小男生回：“一点勿难，老快就可以拼好了。”

阿姨笑咪咪地说：“真呃啊？噶快么，你帮阿姨拼一下唻。”

小男生略尴尬：“我现在有点忙……”

阿姨马上说：“勿要紧呃，我要在此地坐一歇唻。你啥辰光空下来了，再帮阿姨拼。谢谢哦！”

然后，阿姨就坐下来笃悠悠“切咖啡”，定定心心等“小阿弟”过来帮她拼足球了。

她不晓得的是，排在她后头的小青年史地夫，已经“暗黜黜”地把他们俩的谈话偷听过去了，“隔手”（随即）就发了朋友圈。

“我蛮喜欢偷听老阿姨讲话的。上海阿姨讲话自带喜感，对我来讲，是一件很好玩的事情。”生于70年代末的史地夫说。

当然，偷听阿姨讲话，也不是那么容易的。

“上海阿姨的energy level（能量级）老高噢！”他说，“我经常听她们讲话的时候，频率快到我听起来就是‘哒哒哒哒哒哒哒哒哒……’，但是她旁边的人竟然还听得懂！”

哪里有上海阿姨，哪里就有海派清口。而史地夫自己的妈妈王阿姨，在这方面又堪称翘楚，是其中最高级的“浸入式表演”。

“王阿姨绝对有旺盛的生命力。”史地夫说，“我每个礼拜回去一趟。她一会儿要叫你评评理了，一会儿要跟你‘三八’了，一会儿又怎么了，环节很多的。两个钟头吃顿饭回来，像被暴打了一顿。”

王阿姨的嘴巴像机关枪一样“哒哒哒哒”，蹦出许多开心麻花，又被儿子史地夫“暗黜黜”记下来了，写在自己的微信公众号“辣快妈妈不开花”上。

王阿姨讲话，是有一些表示前方高能的信号的。

假如一本正经来一句：“侬晓得伐？”其实表明接下来要“三八”了。

假如眉毛一挑：“哪能？”那就说明要“吵相骂”（吵架）了。

比方讲，王阿姨是不服老的。

“哪能？动勿动就拿我岁数搬出来压我。微信里厢一日到夜好物事（东西）么勿发，侪发点啥物事给我？啥呃‘为什么老年人总被骗’、啥呃‘又一波电信欺诈来了，一定要告诉家里的老年人’。”

“我是老年人啊？我脑子坏脱呃啊？我帮侬讲，侬下趟发一只格种物事，我就马上回只‘白领过劳死’给侬。要触心境（指讲到不愉快的事影响情绪）大家一道触！”

再比方讲，王阿姨要买一只全金劳力士，看到史地夫“澥（读gǎ）搭搭”（不爽快），她就“发呴”（发火）了。

“哪能？现在算侬买得起劳力士了，忘本了！侬一家头（一个人）风光有啥呃用场啦？一家门出去吃饭，侬戴劳力士，我戴只蹩脚表，倷爸爸再拿只红米手机出来白相相，侬觉着老有面子呃啰！”

说到劳力士，史地夫最后还是乖乖买了只孝敬王阿姨。

但是没买王阿姨指定的“金劳”，买了只“白塔塔”带点金的，“看上去比较优雅”。

结果，王阿姨又“哪能”了：

“我帮优雅搭界伐？我就是要全金呃！不是帮侬讲了清清爽爽呃吗？侬格人哪能格能噶呃啦？做事体总归要缺口气！我真呃是输给侬哦。侬是我亲生呃伐！”

“还优雅唻，优雅我买劳力士做啥！劳力士么，就是要手辣一记伸出去，就拿人家压牢！服服贴贴！”上海阿姨的幽默，来自于上海特有的弄堂生活许多人看了王阿姨的故事留言说：“笑煞脱我了！”“哈哈哈哈！王阿姨不就是上海话里的十三点吗？！”

在史地夫看来，上海话幽默的精髓，就在上海阿姨身上。而上海阿姨的幽默，来自于上海特有的弄堂生活。

史地夫是在以前卢湾区的弄堂里长大的。“弄堂里七十二家房客，大家要共用很多空间，所以生活势必是交融在一起的。”

在他的记忆里，到了夏天，太阳落山后，大家都摇着蒲扇聊天乘风凉。弄堂口放一排躺椅，是要早点去抢位子的。

“那个时候没有太多娱乐，所以大家最大的娱乐就是‘茄山河’（聊天）。他们不大会去讲一些阳春白雪的东西，聊的都是家长里短、发生在身边的事情。”

“总会有一两个人是负责搞笑的，比如王阿姨。旁边一帮子人都在‘哈哈哈’‘哈哈哈’，笑来笑去。”

“讲好之后，大家就像看完了一集电视连续剧，各自回家睡觉去了。”

如今，虽然大多数上海人已经搬离了弄堂，但是上海阿姨一开口，用史地夫的话来说，“弄堂感就来了”。

滑稽演员“阿德哥”毛猛达也认为，弄堂生活滋养了上海话的幽默。

“上海人欢喜跟自家人开玩笑。在弄堂里，互相之间非常了解，大家就欢喜摆摆噱头。”

毛猛达说，上海人的幽默里有“搓人”（嘲笑别人）的成分，喜欢给人家起绰号。

几乎每个人身边都有“长脚”、“架梁”（戴眼镜的人）、“黑皮”、“大块头”、“碰哭精”、“芋艿头”、“毛豆子”……

前些天，毛猛达在家附近散步锻炼身体，碰上许多人跟他打招呼。

“有的人叫我‘老毛’‘阿毛’，有的叫‘小毛’‘毛毛’，有的叫‘阿德’。有种叫我‘嗳’，要好点的讲‘赤佬，侬哪能在此地啦？’”

“阿德哥”听听觉得蛮有劲的，路人跟他打招呼的语气，就跟住在一条弄堂里的老邻居一样。

弄堂生活孕育出像《七十二家房客》这样的经典滑稽戏，而今年秋天毛猛达即将推出的独角戏新作也取名为《石库门的笑声》。

口语化的词汇就像一个个火花，把上海话的喜感带出来了

上海话里有许多ABB形式的生动词汇，比如“毛估估”（粗略估计）,“糊达达”（全煮烂了的样子）,“野豁豁”（没有分寸）。

也有许多BBA形式的词，比如“好好叫”（好好的）,“蹦蹦硬”（东西非常硬）。

即使是四字格的词语，也跟成语“画风迥异”。比如“幺二角落”（冷清的地方），“乌里买里”（做事马虎）,“死蟹一只”（事情办糟），“蟹也会笑”（事情完全没有可能）。

沪语专家钱乃荣教授说，普通话作为一种标准语言，是以书面的现代白话文著作为语法规范推行起来的。而上海话作为一种方言，有一些口语词汇是普通话里所没有的。

上海人讲话的时候，这些口语化的词汇就像一个个火花，把上海话的喜感带出来了。

“可惜的是，现在许多年轻人不会讲上海话了。即使讲，也是把普通话翻译成上海话而已。”钱乃荣说。

像王阿姨这样自带“弄堂感”的上海阿姨，如今住在现代化的公寓楼里，想要摆点噱头，无奈知音难觅。

“我妈要去跟小区里五湖四海的人交流，就会讲‘沪普’：哎呦，这个老粘腥（很恶心）的。结果别人根本听不懂。”史地夫说。

关于“沪普”，网友们贡献了不少段子。

“我妈跟我老公说：今天‘鸭’饭你‘猪’吃不吃啊？（今天晚饭你吃不吃粥？）

我老公一脸懵圈说：鸭可以，猪也可以，牛羊都可以的。”

“我妈有一次对小菜场的外地老爷叔说: 侬这个花（虾）几钱一斤？啊哟，巨（贵）是巨得来一天世界！

老爷叔表示生无可恋，完全听不懂……”

“一家门出去玩，我爸招呼我们说：大家快过来一起拍解体照（集体照）！”

“我爸给外孙女讲故事：一只小盒子……一只小盒子……

我老好奇的，这个故事好拟人化，小盒子会做好多事情。

等他们讲完了，我一看封面，是‘一只小猴子的故事’。”

……

钱乃荣小时候住在复兴公园旁边的花园邨。他记得，小学时候许多同学的父母也像现在一样，来自五湖四海。

这些同学在家里跟父母讲宁波话、苏北话、苏州话。而在学校里，则跟着上海小囡学讲上海话。

“到后来，大家讲的都是最标准的上海话，就变成正宗的上海人了。”