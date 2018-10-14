星期日周刊记者 顾 筝 摄影报道

得知儿子得了白血病的时候，林静整个人瘫倒了。

他们全家陪着孩子进入了漫长的治疗过程。

从5岁到10岁，孩子一共住了近20次医院，做化疗，做骨穿腰穿……

现在孩子痊愈了，但林静心里的大石头还是不敢放下。

讲述人：林静（化名） 身份：白血病患儿妈妈

血液指标有问题

前段时间，我们去剧场看孩子的汇报演出。他在沪剧《沙家浜》里演胡司令，贴着小胡子，响亮地唱着唱词，那一刻，我的眼泪忍不住流下来。我根本想不到，他还能有这样登台演出的一天。

在他5岁那一年，我发现蚊子在他脚上叮咬之后，那个小红包迟迟消不下去，之后还形成了黑斑。即使过去了一整个夏天，还是没有好转，脚上青一块紫一块的。

那时还看到他变瘦了，脸色有点发黄。

一开始我们并不是很重视，以为是夏天胃口不佳引起的。

后来他发烧，烧到39度多，走路脚还有点一跷一跷的，一不留神就摔倒了。我们觉得事情不太妙，就带他去医院看病。

我记得那天验血的报告一直没有出来，走过去问医生，他们回答说，血液指标有点问题，要拿给主任去看。

后来医生给我指出，报告上显示，白细胞指数很高，建议我们去儿童医院再做进一步检查。

听到这样的说法，内心有点慌张，我马上打车带着孩子去了儿童医院。医生看了报告之后直接就让孩子入院，说第二天就要做骨穿。

结果：白血病

骨穿的结果很快就出来了，白血病。

“轰”的一声，如果说人的心是一座建筑，那在听到结果的一刹那，我的心轰然倒塌，我整个人完全懵掉了。

等清醒过来的那一刻，就知道自己的眼泪不住地在往下掉。

“白血病”，这几乎是在电视里才看到的疾病，而且在电视里常常是看不好的疾病，就这么生在了我孩子的身上。他才只有5岁，平时聪明懂事，很讨人喜欢。

我现在无法形容当时是怎么样的心情，只知道自己和家人站在一起，完全没了方向。

我们看到血液科病房里的孩子都是光头，就连那些特别漂亮可爱的小女孩，也都失去了头发，我们难过得抱头痛哭。

是医生安慰了我们，她说：这个病不是绝症，是可以治疗的。只是你们要做好长期治疗的准备，以后进医院就像回娘家一样。

治疗开始

真的，在此之后，医院就像成了我们的第二个家。

第一次住院就做了20几天的化疗，孩子的头发全部掉光，人也瘦得不行。他鼻子变得特别容易流血，一打喷嚏一咳嗽就会流出血来，止也止不住。血小板指数很低，连路都走不了了。

我那时心情极度紧张，我想：如果血流完了，孩子不是马上就走了吗？我整夜整夜不敢睡觉，一直看着他，怕他夜里有一些突发状况。

好在病房里其他孩子的家属会安慰我。他们有的已经做过很长时间治疗了，经历过和我同样的，感觉崩塌的阶段，他们说：“你看，我们孩子现在好好的。这个病并没有那么吓人，现在5年无病生存率，我们国家可以达到80%左右了。生这个病，路是漫长的，但结果是好的。”

我和家人渐渐恢复了平静，也开始慢慢接受孩子得了重病，需要长期治疗的现实。不过我也看到医院病房的走廊上常常会有趴在那里哭的父母，有的甚至直接瘫到了地上，在一开始得到消息的时候，谁都受不了。

他知道自己生病了

孩子那时还小，并不知道太多具体的细节。但他知道自己生病了，要看病，要承受痛苦。

白血病检查要做骨穿（即骨髓穿刺术，是采取骨髓液的一种常用诊断技术，其检查内容包括细胞学、原虫和细菌学等几个方面。适用于各种血液病的诊断、鉴别诊断及治疗随访等）。孩子形容做的时候腰上有种承受不了的酸，但他还是很听话，每次做的时候不吵不闹，乖乖地听从指令，只是他的眼泪在眼眶里打转。

抽血输液更是家常便饭，手上千疮百孔，扎针扎得筋都找不到了。

从5岁到10岁，他一共住了近20次医院，做化疗，做骨穿腰穿……幼儿园大班整整一年，他都没有去上课，一直频繁地在住院。有时化疗结束回家了，但化疗药水反应很大，他感到骨头很痛，我们马上就急着把他再送去医院。有的时候晚上会突然发高烧，手脚发抖，我们又得紧急把他送去医院。

孩子生病之后我的睡眠变得非常糟糕，他住院晚上吊水的时候我眼睛不敢合上，他身体还不错住在家里时，我一晚上要起来好几次给他盖被子，生这病的孩子就怕感冒发烧。

心里的石头，还没真正放下

确实和病友家长所说一样，是一个漫长的治病过程。有的孩子是和儿子几乎同时入院的，但看着看着就没了。有的住在一个病房，关系特别好，但下一次入院就没有再看到他们，一打听，孩子走了。

生命太脆弱，说没就没了。有的可能仅仅是因为一个馄饨没下熟，孩子吃到了，感染导致肠道衰竭，紧急送去ICU抢救，却没救回来。

一开始，谈到这样的消息时我们会避着孩子，但他在房间里听到了，走出来说：“你们说吧，我都知道的。”然后他还安抚我们，“我现在不是已经好了吗?”

确实，熬过了五年的治疗，我们心中放下了一大块石头。现在他学沪剧，去演出，在学校里参加运动，和正常的孩子一模一样地生活。我们的主诊医生儿童医院的蒋慧医生告诉我们：不要把他当作一个病人，这也不行，那也不行，那会给自己带来很大的压力，就让他该干嘛干嘛。

我们听从她的建议，让孩子正常参加体育课，确实他身体变棒了。记得刚进学校时测肺活量，他都不如女生，而前段时间，他骄傲地告诉我:他的肺活量现在是班里第一名。

当然，他还是有和其他孩子不一样的地方。每周他都要去医院检查一次，每个月要做一次骨穿，每三个月做一次腰穿，他要被严密监控着，就怕疾病复发。有的孩子治疗到4年零几个月的时候，突然复发，这是谁都无法预料的事。即使治满了5年，依然存在复发的风险。

所以我每天还是很担心，孩子放学回家的时候，我都会仔细问他：今天有没有撞到，碰到。只要我哪天不在家，一定会打两个电话回去询问，他在家里是不是还好？我心里的一块大石头，到现在还不能真正放下。

关于少儿住院互助基金

林静通过少儿住院互助基金为孩子报销了很大一部分医药费，减轻了家庭的经济负担。

少儿住院互助基金是由上海市红十字会、上海市教育委员会、上海市卫生和计划生育委员会于1996年9月共同创建的公益性、非盈利的医疗保障互助基金，覆盖了全市220余万名 0-18岁中小学生和婴幼儿，是本市少年儿童基本医疗保障制度的一个重要组成部分。

参加少儿住院互助基金者因伤、病住院，其符合报销规定的住院医疗费用，由基金按比例支付。部分病种，少儿住院互助基金实行按最高限价支付。

患大病（白血病、血友病、再生障碍性贫血、恶性肿瘤，符合规定进行造血干细胞移植，肾、肝移植手术及术后抗排异，接受肾透析），以及符合规定的罕见病特异性治疗药物（经专家评审后确定），经参保所在地的区互助基金管理办公室审核同意后，可享受大病专科门诊、罕见病支付待遇。