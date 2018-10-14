【在新的历史起点上——改革开放再出发】以制度之力筑牢生态文明建设之基

党的十九大一年来，我国生态环境保护大事件不断、大动作频频：习近平生态文明思想确立、生态文明被写入宪法、一系列加强生态环境保护的战略决策出台、一个个重磅文件发布。从中央到地方，“用最严格制度最严密法治保护生态环境”，正在一步步被落实在一项项具体的举措当中。

今年5月，全国生态环境保护大会召开，标志着习近平生态文明思想的正式确立，也吹响了用习近平生态文明思想全面指引美丽中国建设的前进号角。

十九大一年来，党中央连续做出加强生态环境保护的战略部署：生态文明历史性地被写入宪法；生态环境部组建，打响了蓝天保卫战等污染防治七大战役；《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》公布；《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》发布。

让中央的制度安排落地更加有效。今年，全国多个省份陆续出台生态环境损害赔偿制度改革实施方案，围绕着“环境有价，损害担责”的理念，改革力度在不断加大。

强化执行和问责，让制度成为生态文明刚性的约束和不可触碰的高压线。8月，陕西打响“秦岭保卫战”，近千套违建别墅被拆除；9月，湖南用13天的拆围攻坚，解决了久拖不决的洞庭湖区下塞湖非法矮围问题。从全国来看，常态化督察问责制度也已然形成，首轮中央环保督察，问责人数就超过了1.8万人。

如今，“绿水青山就是金山银山”的理念越发深入人心。在江西，各级党委一把手们最近就多了一个新职务：林长。考核目标只有一个：只能增绿，不能减绿。

今年，江西、安徽开始着力打造省、市、县、乡、村五级林长制体系；与之相比，各地河长制建设走得更快，全国31个省、区、市目前已全部建立河长制。

“共抓大保护，不搞大开发”，是习近平总书记为长江经济带发展提出的总要求。为了做好保护工作，宜昌黄柏河流域水资源保护综合执法局就打破了行政区划、部门分工，可以行使水利、环保等100多项涉水行政执法职能。

今年1至7月，黄柏河流域监测水质Ⅲ类及以上的占比达到94%，水质得到明显改善。

今年上半年，全国338个地级及以上城市PM2.5浓度同比下降8.3%；可吸入颗粒物浓度同比下降3.7%；全国水质优良断面比例同比上升2.7个百分点。

正视问题，下猛药治顽疾；紧扣实际，因地制宜开药方。一系列连续、强力的“组合拳”就是让制度管根本、管长远，让制度为生态环境建设保驾护航。

来源：央视网