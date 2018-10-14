为基层减负松绑 激励干部奋发有为

近日，中办印发《关于统筹规范督查检查考核工作的通知》（以下简称《通知》），进一步统筹规范督查检查考核工作，在广大干部尤其是基层干部中引发热烈反响。大家纷纷表示，《通知》的印发是推动党的十九大精神和党中央决策部署贯彻落实、深入推进全面从严治党、坚持不懈抓作风建设的重要举措，也反映了党中央关心干部、心系群众、着力给基层减负松绑的决心，必将进一步激发干部主动有为、攻坚克难的责任担当。

体现党中央对干部的关心，为基层减负松绑，鼓励干事创业

今年7月、8月，习近平总书记先后两次作出重要指示，指出现在下去督查的太多，检查考核过多过频，基层不堪负担，要统筹解决。《通知》的印发，就是贯彻落实习近平总书记一系列重要讲话和指示要求。广大干部表示，《通知》的印发体现了习近平总书记关心干部、心系群众、为基层减负松绑的为民情怀。

上海黄浦区委书记杲云说：“习近平总书记对基层情况非常了解。《通知》的印发很有针对性，督查检查考核是抓工作的重要手段，但是，现在基层确实存在检查频次多项目多、急匆匆来急匆匆走的现象，这也是大家普遍反映的现象。现在《通知》下来，把督查检查考核统筹起来，尽量减少对基层的打扰，让大家腾出更多时间抓工作抓实效。”

正在村里忙活的吉林省长春市玉潭镇建国村党支部书记杨树全得知《通知》印发后，感慨地说：“党中央出台这个文件真是想到我们的心坎儿里去了，这是习近平总书记对我们地方的关怀。给我们基层‘松了绑’，精简一些不必要的检查，给我们多点儿时间和空间，干事儿的劲头也会更足。我们相信也期待着这个深得人心的政策，能得到很好的落实！”

“习近平总书记对这个问题两次作出重要指示，亲自部署任务，为我们基层减负，让我们深刻感受到了党中央对基层的关怀。”湖南省长沙市芙蓉区火星街道党工委书记吴正华激动地说，“《通知》印发，我们基层叫好声一片。《通知》要求督查检查考核事项严格控制总量和频次，这对我们街道和社区来说，是真正的利好，切实减轻了基层负担，我们街道和社区就会有更多的时间抓工作，更扎实地为百姓做好服务工作。”

坚持不懈改进作风，着力克服形式主义、官僚主义

《通知》明确指出，近年来，督查检查考核工作存在名目繁多、频率过高、多头重复、重留痕轻实绩等问题，地方和基层应接不暇、不堪重负。广大干部表示，《通知》着力解决这些问题，体现了党中央狠抓作风建设，克服形式主义、官僚主义的决心。

云南省楚雄彝族自治州州委编办主任赵良说：“《通知》一针见血地指出了当前各类督查检查考核中存在的问题，这些问题点得很透彻。针对这些问题，《通知》提出了一系列针对性措施，充分体现了我们党坚持不懈狠刹‘四风’，特别是解决督查检查考核中的形式主义、官僚主义问题的决心与毅力。让我们基层干部备受鼓舞，也更加坚定了我们基层干部在党中央为我们减负松绑的新环境中去放开手脚、苦干实干、干事创业的信心。”

“党中央印发《通知》非常及时，条条明确具体，充分体现了党中央消除形式主义、官僚主义的坚定决心。对我们乡镇干部来说，有了更多的时间和精力去深入到一线、深入到群众中，专注做好民生服务工作。”北京市门头沟区永定镇党委书记周杨说。

在甘肃省金昌市委常委、纪委书记、监委主任常守远看来，一些领导干部在错误政绩观的误导下，“为了检查而检查”，既造成人力物力浪费，也损害了党的形象。“中央及时下发《通知》，就督查检查考核工作予以明确规定，意义重大。”常守远认为，《通知》对检查哪些、怎么考核进行了翔实说明，使督查检查考核工作更加精准，更有针对性，将会促使督查检查考核工作更加务实有效。

提出硬招实招，确保政策落地、减负落实

广大干部纷纷表示，对于督查检查考核工作中存在的问题，《通知》可谓“直击要害”。《通知》提出了一系列硬招实招，并加强机制建设，确保统筹规范督查检查考核工作落到实处。

“督查检查中的形式主义、官僚主义，对我们企业生产影响很大，有时候真是疲于应对。中央敏锐地感知到这些问题，并对规范督查检查考核提出了硬招实招。从《通知》要求可以看到，这一工作从‘单兵行动’变为‘联合作战’，从‘蜻蜓点水’变为‘真抓实干’，从‘花拳绣腿’变为‘真刀真枪’。”山东兖矿集团未来能源公司金鸡滩煤矿办公室主任张辉表示，“我们相信，这将对当下各种督查检查考核产生切实的规范作用。”

“文件的出台正是时候！”对于通读《通知》后的第一感觉，宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区党委书记丁建成用“大快人心”来形容。“可以说，《通知》是顺应民心的务实之举，是纠偏名目繁多、走形变样检查的及时雨。”丁建成认为，《通知》明确的一系列措施，针对性很强，“比如总量控制，中央和国家机关各部门原则上每年搞1次综合性督查检查考核，同类事项可合并进行，涉及多部门的联合组团下去；比如考核方式，对督查检查考核中发现的问题，要加强督促整改，不能简单以问责代替整改，也不能简单搞终身问责。有这些具体举措，我们相信会让《通知》更快更好见效。”

“过去检查，看材料多，我们常常加班加点写记录、整台账、配照片，许多绣花的功夫用在了填表格上。现在好了，中央要求督查检查多到现场看，多见具体事，多听群众说，更注重老百姓的获得感满意度，而且鲜明树立重实干重实绩的导向，不仅能让基层干部脱离形式主义、官僚主义，而且激发出大家干事创业的热情。我们都铆足了劲儿，想给老百姓多做些实实在在的好事。”山西煤炭进出口集团派驻五寨县孙家坪乡阳坡村扶贫工作队员刘忠杰说。

（本报记者赵兵、曹玲娟、孟海鹰、侯琳良、张帆、贺勇、付文、肖家鑫、朱磊、周亚军）

来源：《 人民日报 》

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