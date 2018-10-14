这个根本大计 习近平一提再提

生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。
改革开放40年来，我国的环境保护理念逐步确立，一系列环境保护法律法规和政策措施接连出台，环境保护投入大幅增加，环境污染治理不断推进，生态环境保护建设不断加强，城乡居民生活环境持续改善。
“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。”党的十八大以来，从山水林田湖草的“命运共同体”初具规模，到绿色发展理念融入生产生活，再到经济发展与生态改善实现良性互动，以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设推向新高度，污染治理力度之大、制度出台频度之密、监管执法尺度之严、环境质量改善速度之快前所未有。
知行合一，方能致远。习近平关于生态文明建设的一系列重要论述，立意高远，对于我们深刻认识生态文明建设具有重大意义。央视网特进行梳理，以飨读者。
打好污染防治攻坚战
打好污染防治攻坚战时间紧、任务重、难度大，是一场大仗、硬仗、苦仗，必须加强党的领导。
——2018年5月18日至19日，在全国生态环境保护大会上的讲话
要从转变经济发展方式、环境污染综合治理、自然生态保护修复、资源节约集约利用、完善生态文明制度体系等方面采取超常举措，全方位、全地域、全过程开展生态环境保护。
——2017年6月21日至23日，在山西考察时的讲话
良好生态环境是经济社会持续健康发展的重要基础，要把生态文明建设放在突出地位，把绿水青山就是金山银山的理念印在脑子里、落实在行动上，统筹山水林田湖草系统治理，让祖国大地不断绿起来、美起来。
——2018年6月12日至14日，在山东考察时的讲话
面向未来，中国将贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施一系列政策措施，大力发展清洁能源，优化产业结构，构建低碳能源体系，发展绿色建筑和低碳交通，建立国家碳排放交易市场等，不断推进绿色低碳发展，促进人与自然相和谐。
——2016年6月1日，致第七届清洁能源部长级会议和“创新使命”部长级会议的贺信
改革生态环境监管体制
改革生态环境监管体制。加强对生态文明建设的总体设计和组织领导，设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，完善生态环境管理制度，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，统一行使监管城乡各类污染排放和行政执法职责。
——2017年10月18日，在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告
用最严格制度最严密法治保护生态环境，加快制度创新，强化制度执行，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。
——2018年5月18日至19日，在全国生态环境保护大会上的讲话
要加大环境督查工作力度，严肃查处违纪违法行为，着力解决生态环境方面突出问题，让人民群众不断感受到生态环境的改善。
——2016年11月28日，关于做好生态文明建设工作的批示
要落实领导干部任期生态文明建设责任制，实行自然资源资产离任审计，认真贯彻依法依规、客观公正、科学认定、权责一致、终身追究的原则，明确各级领导干部责任追究情形。对造成生态环境损害负有责任的领导干部，必须严肃追责。
——2017年5月26日，在中共中央政治局第四十一次集体学习时的讲话
解决突出生态环境问题
环境保护和治理要以解决损害群众健康突出环境问题为重点，坚持预防为主、综合治理，强化水、大气、土壤等污染防治，着力推进重点流域和区域水污染防治，着力推进重点行业和重点区域大气污染治理。
——2013年５月24日，在中共中央政治局第六次集体学习时的讲话
要着力扩大环境容量生态空间，加强生态环境保护合作，在已经启动大气污染防治协作机制的基础上，完善防护林建设、水资源保护、水环境治理、清洁能源使用等领域合作机制。
——2014年2月26日，在听取京津冀协同发展专题汇报时的讲话
要严格保护海洋生态环境，建立健全陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。
——2018年4月13日，在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话
要全面落实土壤污染防治行动计划，突出重点区域、行业和污染物，强化土壤污染管控和修复，有效防范风险，让老百姓吃得放心、住得安心。
——2018年5月18日至19日，在全国生态环境保护大会上的讲话
共谋全球生态文明建设
中国高度重视生态环境保护，秉持绿水青山就是金山银山的理念，倡导人与自然和谐共生，坚持走绿色发展和可持续发展之路。我们愿同国际社会一道，全面落实2030年可持续发展议程，共同建设一个清洁美丽的世界。
——2018年7月7日，致生态文明贵阳国际论坛2018年年会的贺信
共谋全球生态文明建设，深度参与全球环境治理，形成世界环境保护和可持续发展的解决方案，引导应对气候变化国际合作。
——2018年5月18日至19日，在全国生态环境保护大会上的讲话
《巴黎协定》的达成是全球气候治理史上的里程碑。我们不能让这一成果付诸东流。各方要共同推动协定实施。中国将继续采取行动应对气候变化，百分之百承担自己的义务。
——2017年1月18日，在联合国日内瓦总部的演讲
我们应该遵循天人合一、道法自然的理念，寻求永续发展之路。要倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式，平衡推进2030年可持续发展议程，不断开拓生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。
——2017年1月18日 ，在“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上的主旨演讲
（文/田宏）
来源：央视网