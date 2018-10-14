这个根本大计 习近平一提再提

生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。

改革开放40年来，我国的环境保护理念逐步确立，一系列环境保护法律法规和政策措施接连出台，环境保护投入大幅增加，环境污染治理不断推进，生态环境保护建设不断加强，城乡居民生活环境持续改善。

“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。”党的十八大以来，从山水林田湖草的“命运共同体”初具规模，到绿色发展理念融入生产生活，再到经济发展与生态改善实现良性互动，以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设推向新高度，污染治理力度之大、制度出台频度之密、监管执法尺度之严、环境质量改善速度之快前所未有。

知行合一，方能致远。习近平关于生态文明建设的一系列重要论述，立意高远，对于我们深刻认识生态文明建设具有重大意义。央视网特进行梳理，以飨读者。

打好污染防治攻坚战 打好污染防治攻坚战时间紧、任务重、难度大，是一场大仗、硬仗、苦仗，必须加强党的领导。 ——2018年5月18日至19日，在全国生态环境保护大会上的讲话 要从转变经济发展方式、环境污染综合治理、自然生态保护修复、资源节约集约利用、完善生态文明制度体系等方面采取超常举措，全方位、全地域、全过程开展生态环境保护。 ——2017年6月21日至23日，在山西考察时的讲话 良好生态环境是经济社会持续健康发展的重要基础，要把生态文明建设放在突出地位，把绿水青山就是金山银山的理念印在脑子里、落实在行动上，统筹山水林田湖草系统治理，让祖国大地不断绿起来、美起来。 ——2018年6月12日至14日，在山东考察时的讲话 面向未来，中国将贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施一系列政策措施，大力发展清洁能源，优化产业结构，构建低碳能源体系，发展绿色建筑和低碳交通，建立国家碳排放交易市场等，不断推进绿色低碳发展，促进人与自然相和谐。 ——2016年6月1日，致第七届清洁能源部长级会议和“创新使命”部长级会议的贺信

改革生态环境监管体制 改革生态环境监管体制。加强对生态文明建设的总体设计和组织领导，设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，完善生态环境管理制度，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，统一行使监管城乡各类污染排放和行政执法职责。 ——2017年10月18日，在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 用最严格制度最严密法治保护生态环境，加快制度创新，强化制度执行，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。 ——2018年5月18日至19日，在全国生态环境保护大会上的讲话 要加大环境督查工作力度，严肃查处违纪违法行为，着力解决生态环境方面突出问题，让人民群众不断感受到生态环境的改善。 ——2016年11月28日，关于做好生态文明建设工作的批示 要落实领导干部任期生态文明建设责任制，实行自然资源资产离任审计，认真贯彻依法依规、客观公正、科学认定、权责一致、终身追究的原则，明确各级领导干部责任追究情形。对造成生态环境损害负有责任的领导干部，必须严肃追责。 ——2017年5月26日，在中共中央政治局第四十一次集体学习时的讲话

解决突出生态环境问题 环境保护和治理要以解决损害群众健康突出环境问题为重点，坚持预防为主、综合治理，强化水、大气、土壤等污染防治，着力推进重点流域和区域水污染防治，着力推进重点行业和重点区域大气污染治理。 ——2013年５月24日，在中共中央政治局第六次集体学习时的讲话 要着力扩大环境容量生态空间，加强生态环境保护合作，在已经启动大气污染防治协作机制的基础上，完善防护林建设、水资源保护、水环境治理、清洁能源使用等领域合作机制。 ——2014年2月26日，在听取京津冀协同发展专题汇报时的讲话 要严格保护海洋生态环境，建立健全陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。 ——2018年4月13日，在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话 要全面落实土壤污染防治行动计划，突出重点区域、行业和污染物，强化土壤污染管控和修复，有效防范风险，让老百姓吃得放心、住得安心。 ——2018年5月18日至19日，在全国生态环境保护大会上的讲话