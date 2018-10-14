习近平同志《论坚持推动构建人类命运共同体》出版发行

新华社北京10月14日电 中共中央党史和文献研究院编辑的习近平同志《论坚持推动构建人类命运共同体》一书，已由中央文献出版社出版，即日起在全国发行。

这部专题文集以2013年1月28日习近平同志主持中共十八届中央政治局第三次集体学习时讲话的要点《更好统筹国内国际两个大局，夯实走和平发展道路的基础》为开卷篇，以2018年6月22日习近平同志在中央外事工作会议上讲话的要点《坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导，努力开创中国特色大国外交新局面》为收卷篇，收入习近平同志论述坚持推动构建人类命运共同体的重要文稿85篇，约32万字。

党的十八大以来，习近平同志站在人类历史发展进程的高度，正确把握国际形势的深刻变化，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，深入思考“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”等关乎人类前途命运的重大课题，对构建人类命运共同体的时代背景、重大意义、丰富内涵和实现途径等重大问题进行深刻阐述，引领中国特色大国外交理论与实践创新，为人类社会实现共同发展、持续繁荣、长治久安绘制了蓝图，体现了中国致力于为世界和平与发展作出更大贡献的崇高目标，体现了中国将自身发展与世界发展相统一的全球视野、世界胸怀和大国担当。

坚持推动构建人类命运共同体，是习近平新时代中国特色社会主义外交思想的重要内容，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，对于统筹国内国际两个大局，始终不渝走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，坚持正确义利观，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦营造更加有利的国际环境，具有十分重要的指导意义。

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