“希望与中国发展独特的关系”

在当前中美贸易摩擦背景下，一个来自美国犹他州的代表团日前来到中国，寻求拓展与中国的合作关系。代表团由犹他州世界贸易中心组织，包括犹他州议会议长格雷格·休斯、伯佑佳食品公司董事长达林·帕克、加速合伙公司创始人吉姆·斯沃茨等11名成员。

“尽管美国联邦政府单方面挑起了对中国的经贸摩擦，但是我们在这个时候来到中国，就是为了扩大务实合作，巩固和发展犹他州同中国的友谊，表达我们对中国的友好合作态度。”本次活动的组织者之一丹·史蒂芬森在接受本报记者采访时说。

10月9日至12日，犹他州代表团在上海、北京两地参观访问，并同中国政府官员、企业家交流，希望寻找新的合作机会，全面提高犹他州和中国的合作水平。

据犹他州世界贸易中心总裁兼首席执行官迈尔斯·汉森介绍，代表团参观了上海嘉定青少年科创集散地和上海港，在北京同百度等企业交流，还同中国商务部门官员进行座谈。汉森说：“这次访问中国收获巨大。犹他州将要建设内陆港口，参观上海港对我们具有重要借鉴意义。我们希望与中国发展独特的关系，相信未来犹他州与中国的合作将越来越紧密。”

休斯告诉本报记者，虽然当前美中经贸关系紧张，但是犹他州从来没有怀疑过发展同中国全方位关系的重要性。他表示，发展与中国的友好合作是该州各界人士长期以来的共识，前州长洪博培、现任州长加里·赫伯特等都支持进一步扩大同中国的合作。

犹他州商务部门公布的数据显示，中国是犹他州第三大贸易伙伴。2017年，犹他州对中国的出口额超过7亿美元。休斯强调，犹他州劳工素质、经济质量、营商环境等都位居美国各州前列，热烈欢迎中国企业前来投资兴业。

“美中两国拥有不同的历史传统和价值观，存在分歧很正常。”休斯表示，美中有着广泛的共同利益，应当求同存异，促进两国人民间的交流，加强相互了解，从而不断深化彼此之间的合作，实现互利共赢。

近年来，犹他州与中国各方面的联系日益紧密。犹他州同辽宁省建立了友好省州关系，前往犹他州的中国游客越来越多，该州学习汉语的人也日渐增多。犹他州人口约310万，不到美国总人口的1%，却拥有全美1/5的汉语学习者，该州中学和小学选修汉语的学生比例在美国各州中位居第一。2018年全美中文大会就在犹他州首府盐湖城举行。

“中国是犹他州的重要伙伴，不仅在经贸方面，在教育、文化等方面也是如此。”汉森对本报记者说，“经济学原理告诉我们，国际贸易中各方发挥比较优势能够实现双赢。希望美中双方能够通过对话和磋商解决问题，早日将两国经贸关系拉回正常轨道。”