罗南辉：喋血长征的青年将领（为了民族复兴·英雄烈士谱）

新华社成都10月13日电 （记者吴文诩）在甘肃省会宁县中川乡大墩梁一座普通的山岗上，长眠着800余名红军指战员，年仅28岁的副军长罗南辉是那场阻击战中牺牲的红军最高将领。如今，苍松翠柏掩映下的红军烈士纪念碑，默默诉说着82年前那段悲壮赞歌。

罗南辉，1908年出生于四川省成都市西郊一个农民家庭，早年曾在水烟铺做工。1926年进入川军江防军第7混成旅当兵。1927年秘密加入中国共产党，在所在部队从事兵运工作。他团结教育下层士兵，组织成立“士兵联合会”，同反动军官作斗争。1929年6月参加第7混成旅旅长邝继勋等领导的遂宁县射洪嘴起义，任起义军营长。后被党组织派往川军江防军第2混成旅继续做兵运工作。1930年10月参与领导该旅一部在汉州（今广汉）举行武装起义，任警卫大队长。

1930年底，罗南辉赴四川万县任中共川东特委军委书记，不久因叛徒告密被捕。他在狱中立场坚定，机智巧妙地同敌人进行斗争，始终未暴露身份。出狱后，任中共四川省委除奸小组组长，领导该小组处决了一批叛徒、特务，保卫了党组织的安全。

1932年罗南辉任中共南充中心县委军委书记，同年11月参与发动和领导南部县升（钟寺）保（城）农民起义。后奉派到川军第29军做兵运工作，1933年春率该军1个连起义，参加红四方面军。同年10月任新成立的红33军副军长，率部参加了川陕苏区反“六路围攻”。他担任前线指挥，率部连续打退敌人20余次轮番进攻，歼敌4个团，俘敌近2000人，取得红33军成立后的首战胜利。后指挥所部清剿川陕边反动武装“神兵”的作战，取得五战五捷、歼敌5000余人的重大胜利，有力保卫了后方的安全。

1935年罗南辉参加长征，曾率部担负筹粮任务。在人烟稀少的藏民地区，他严格执行党的民族政策，积极开展群众工作，走村串户，收集、购买粮食，最大限度地保证了部队的需要。同年11月，红33军与红5军团合编为红5军，他任副军长。后在甘肃通渭指挥作战中负伤。1936年10月，为掩护红四方面军与红一方面军会师，罗南辉奉命率红5军担任后卫，他躺在担架上指挥作战，在甘肃会宁华家岭一带阻击敌人。10月23日在会宁县中川乡大墩梁遭敌机轰炸，罗南辉壮烈牺牲，年仅28岁。红四方面军总指挥徐向前闻讯后悲痛不已，他流着眼泪说：“南辉同志是红军中的一位优秀指挥员，他的牺牲是我军的一大损失。”

为了铭记先烈的英雄业绩，1986年10月，会宁县人民政府在大墩梁烈士陵园修建了大墩梁红军烈士纪念碑。1996年10月，会宁县人民政府对大墩梁烈士陵园又进行了全面维修、扩建，并在罗南辉墓前新立墓碑一座，以表达对这位红军优秀指挥员的深切怀念。

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