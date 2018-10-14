作者：苏银成

军事文化是军事物质成果与军事精神成果的统一

软实力离不开爱国主义教育和英雄精神的引领

军事文化是军事物质成果与军事精神成果的统一，是一支军队奋进的号角，也是一支军队不断发展壮大的力量源泉。

人民军队诞生90多年来，始终以高度的文化自信，高扬人民军队文化之魂，积聚和创造了特色鲜明的先进军事文化，并在强军兴军新征程中发挥着重要作用。军事文化作为部队战斗力建设的支撑，离不开爱国主义教育和英雄精神的引领。

历史是人民书写的，而英雄是人民的优秀代表。铭记历史崇尚英雄，是激励我们砥砺前行的强大动力。习近平总书记曾在多个场合表达对英雄的崇敬之情，号召全社会铭记英雄，崇尚英雄，捍卫英雄，学习英雄，关爱英雄。2018年4月27日，十三届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过了《中华人民共和国英雄烈士保护法》，并自2018年5月1日起施行。此举，为我们传承和弘扬英雄精神，培育和践行社会主义核心价值观提供了可靠的法律保障。

崇尚英雄是军事文化的精神映射。“一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。” 中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族。面对日本帝国主义的野蛮侵略，中华民族到了最危险的时刻。全体中华儿女万众一心、众志成城，凝聚起抵御外侮、救亡图存的共同意志，谱写了感天动地、气壮山河的壮丽史诗，涌现出杨靖宇、左权、彭雪枫等一大批抗日英烈和八路军“狼牙山五壮士”、新四军“刘老庄连”、东北抗联八位女战士等众多英雄群体。他们的英雄事迹家喻户晓、世代传承、历久弥新，是中华民族崇尚英雄的生动体现。

培塑英雄是军事文化的时代呼唤，英雄故事能够荡涤心灵。“听吧，新征程号角吹响，强军目标召唤在前方……”在强军兴军新征程中，军事文化作为部队战斗力建设的软实力，正以前所未有的穿透力激荡着广大官兵的胸怀，凝聚起所向披靡的强大力量。（苏银成）

来源：人民日报