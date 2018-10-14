《平“语”近人——习近平总书记用典》第六集：只留清气满乾坤20181013

内容提要

本集主要围绕“共产党员的修身”这一主题展开。分为三个段落。

第一：“什么是修身”。主要内容以总书记引用的“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”为切入点，通过讲述严以修身是全面从严治党的必修课来阐释中国共产党人要不断锤炼党性修养。

第二：“为什么修身”。主要内容以总书记引用的“与人不求备，检身若不及”为切入点，通过讲述总书记的两张伙食费收据的故事来阐释党员干部严以律己的最终目的是为了无愧于人民。

第三：“怎么来修身”。主要内容以总书记引用的“从善如登，从恶如崩”为切入点，通过讲述领导示范、用人导向、制度保障来阐释党员干部如何做到修身。如何把践行“三严三实”贯穿于全部工作生活中。

整体阐述

主持人康辉：

大家好，欢迎收看《百家讲坛》系列特别节目《平“语”近人——习近平总书记用典》。我是主持人康辉。

首先欢迎今天来到节目现场的北京大学和北京理工大学的同学们，欢迎大家。

“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”。党的十九大闭幕之后，习近平总书记和新一届中共中央政治局常委同中外记者见面，总书记在讲话当中，引用了这两句诗。那这两句古诗的作者是元代的画家、诗人王冕。诗中说梅花从来不以鲜艳的颜色，去博取别人的赞美，而只愿将缕缕清香，散播在天地之间。总书记引用这两句诗是以诗言志，彰显的是一个大党、一个大国自信的气质，传递的是苦干、实干的务实精神，同时也对新时期我们中国共产党人严以修身提出了一个高的标准。那这两句古诗也就带出了我们今天这期节目的主题——“修身”。习近平总书记关于修身有哪些重要的论述？这些论述当中又有哪些用典？这就是本期节目我们要解读的内容。

好，现在我们掌声有请本期的思想解读人，北京大学中国特色社会主义理论体系研究中心副主任郭建宁教授。

思想解读人郭建宁：

大家好，中华民族是一个特别重视修身的民族。在中华优秀传统文化里，也特别重视和强调修身。修身、齐家、治国、平天下，修身是摆在首位的。修身在我们今天的社会生活、社会实践、社会发展中，也具有特别重要的意义。

比如说十八大之后，我们开展了“三严三实”专题教育，严以修身也是摆在首位的。做官先做人，做人先修身，古代讲的修身就是我们今天讲的理想信念、党性修养。

习近平总书记这一系列论述，不仅是对中华优秀传统文化的传承，而且更为重要的是它具有鲜明的时代特征、时代要求、时代内涵。它是历史与现实的有机结合，传统与现代的辩证统一。

我们今天的主题是“修身”，首先我们大家一起来看，第一，什么是修身；第二，为什么要先修身；第三，怎么做到修身。现在我们就来看总书记是怎么说的。

第一段落

微视频一：

正所谓“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”。

党员干部加强道德修养，途径方法很多，其中重要的是自觉从中华优秀传统文化中汲取营养，老老实实向人民群众学习，时时处处见贤思齐，以严格标准加强自律，接受他律。

主持人康辉：

刚刚总书记的这段讲话，他用了一句成语“见贤思齐”。这个成语就出自《论语》当中的一句话，就是“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”。总书记在不同的场合，多次引用过《论语》当中的这句话，那这句话有怎样的含义？它对于我们现在说到的，新时期中国共产党人的修身来说又是怎样强调的？

好，下面我们就请出本期的经典释义人，河南大学王立群教授。

经典释义人王立群：

总书记引用的这句话，大家应当非常熟悉，孔子讲的“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”出自《论语·里仁》，讲的是道德修养的问题。

见贤思齐，它实际上强调的是，在修身中间，一个重要的标准，就是向有贤德的人看齐，向有贤德的人去学习。那么看见那些德行不好的人怎么样呢？要反省自身，是不是有类似的自己的这样的表现。所以这个见贤思齐和见不贤而反省自身，这实际上是修身中间非常重要的一个环节。

我先举一个例子。明嘉靖五年，曾经在汝宁府，汝宁，什么地方呢？汝宁就是河南省汝南县。这个地方地理位置非常重要，它是一个交通要道。当时汝宁县由吏部选了一个官员，叫王汝学，去担任汝宁府的知府。所以这个任命一发出，人们都非常高兴，说这吏部选对人了，选了一个真正能办事的人去当知府了。但是也有人担心啊，他说我们这一朝，有一个规定，干得好的上，干得不好的下。那么王汝学这么能干，他在汝宁府干不了几年他就走了，他要走了怎么办？另外有一个文人叫何瑭，他就为此写了一篇文章。在这篇文章中间他就提到，不用发愁，既然人人都是见贤思齐，我们怎么能够预判未来接替这个新任的汝宁知府的人不如王汝学呢？所以不用担心了，我们尽管享受我们的新领导来这儿主政期间给百姓带来的福祉。

这是一个很有名的故事，也是个很普通的故事，说明这个见贤思齐的观念已经是深入人心了。

谢谢大家。

主持人康辉：

好，谢谢王立群教授的讲解。

对于新时期我们中国共产党人的修身来说，可能那些正面的激励作用，榜样的作用非常重要。与此同时，反面的警示和反省也非常重要，这都是严以修身的内在要求。

那么对于修身，我们可以从哪几个方面去着力？总书记对于党性的锤炼和修养又有哪些重要的论述呢？我们继续请出思想解读人郭建宁教授为大家讲解。

思想解读人郭建宁：

首先我们大家一起来看什么是修身？

总书记为什么强调修身，而且是严以修身？

严以修身是建设风清气正的党内政治生态的必要条件。

2018年3月10日，习近平总书记在参加第十三届全国人大第一次会议重庆代表团审议的时候，他指出政治生态和自然生态一样，稍不注意就会受到污染。而一旦出现问题想再恢复，就要付出很大的代价。这就使我想起王阳明有诗云：“人人自有定盘针，万化根源总在心。”这里的“心”是良心、良知，也是人品、人格。党性修养、理想信念就是今天共产党人的心学，是共产党人的底座和基石。没有这个底座和基石就会意志薄弱、迷失方向，失去天地良心，甚至导致学术、心术不正。做人先修身，我们要把修身作为我们人生的第一要义、人生的第一步。

严以修身是我们全面从严治党的必修课。十八大以来，我们在全面从严治党方面有了一系列的新理念、新方法、新举措。比如说，“老虎”、“苍蝇”一起打；比如说，零容忍、全覆盖、无死角、巡视组、回头看。而要做到这些，第一步的要求就是从修身做起。因此，在这个意义上讲，修身不仅是全面从严治党的必修课，而且是必须修好的第一门课。

严以修身也是我们培育和践行社会主义核心价值观的题中应有之义。

以修身为第一步，从修身开始。我们要用社会主义核心价值观，这个最大公约数来凝聚社会共识，来引领社会风尚。

讲到这里，我想特别强调一点，修身它不是虚幻的、抽象的，它是具体的、实践的，它要体现到我们的学习、生活、工作中。

在这里，我要给大家介绍一位优秀共产党员，他的名字叫李万君。他是中车长客股份公司的一名焊接工人。在平凡的工作岗位上，创造了不平凡的辉煌业绩。凭着超一流的焊接技术，他被称为“高铁焊接大师”，并当选为中央电视台2016年“感动中国”人物，当选为十九大代表，全国优秀共产党员。三十多年间，凭借手中的一杆焊枪，凭借超一流的焊接技术，凭借勤勤恳恳、一丝不苟的工作态度，生动地诠释了其职业精神和价值追求，展现了一个大国工匠的时代风采。李万君师傅有一句名言，把技术提升到极致，把每一件产品都当作工艺品、艺术品。这就是一种工匠精神，体现了一个共产党员在平凡的工作岗位上锤炼党性、严以修身的座右铭。

李万君同志今天也来到了我们现场，我们真的很想听一听他是怎么解读工匠精神的？

主持人康辉：

好的，现在我们就掌声请上中车长客股份公司的高级技师，全国优秀共产党员李万君，来讲一讲焊枪背后的故事。掌声欢迎！

李师傅好。

嘉宾李万君：

您好！

主持人康辉：

刚刚郭老师已经把李师傅的情况跟大家做了介绍。李师傅有句名言，就是把每一个焊接的产品都当作艺术品。那今天李师傅就特别带来了一件他的艺术品给大家展示一下，我们看一看好吗？

看起来好像也特别的普通，仔细看看两头，好像都各有一个针孔，像是把两根大针给焊在一起了。

它的直径有多少？

嘉宾李万君：

直径是1.8毫米。

主持人康辉：

1.8毫米。

嘉宾李万君：

非常细。

主持人康辉：

所以就是这个焊枪上去快了也不行，慢了也不行。

嘉宾李万君：

对。找好火头，大概是零点几秒。

主持人康辉：

零点几秒的时间。

嘉宾李万君：

对。

主持人康辉：

刚刚我们说到您那句名言，把每个产品都当成艺术品。但我们知道艺术品它是要让大家欣赏，要展示给大家的。但是您做的很多的这些焊件，其实大家看不到，那为什么还给自己这样一个严格的标准，甚至是近乎于苛刻的标准呢？

嘉宾李万君：

因为我是从事咱们高铁转向架焊接的，因为转向架它就好比是高铁的两条腿，关系到高铁运行时的速度和安全。大家都知道，现在我们高铁的速度已经达到了每小时三百多公里。

主持人康辉：

还在不断提速。

嘉宾李万君：

对。它相当于飞机起飞的速度，而且每天以这个速度不停地运行上千公里，一年下来就是几十万公里。那么对于每一条焊缝来讲，要求是非常苛刻和严格的，绝对不能有任何瑕疵。那么在高速运行当中，哪怕掉一个小焊渣，都会给整车运行安全带来隐患。所以要求我们必须用工匠精神把手中的产品干成艺术品。

主持人康辉：

所以我们看到，做这些并不是为了说得到什么样的这种赞美，其实就是按照我们这个职业的要求把它一丝不苟地做好。

嘉宾李万君：

也是一种责任。

主持人康辉：

对，就是我们今天总书记讲话当中引用的那句诗，就是“不要人夸颜色好”，所以这就是一个大国工匠，一个真正共产党人的这种修养。

谢谢李师傅，希望您在您的岗位上继续做出更多的成绩，来为我们中国高铁不断地加速。谢谢您。

永不服输的大国工匠，在用实际行动诠释着共产党员的使命担当。在我们身边真的有许许多多像李万君师傅这样的，默默无闻的奋斗者、幸福的创造者，默默无闻的这些中国共产党人坚守在自己的岗位上。

刚刚李万君师傅给我们讲的这把焊枪背后的故事，让我们更加深刻体会到了郭建宁教授提到的，新时期中国共产党人修身的心学到底是什么，修身修的正是这颗心，修的是价值观，修的是良知，修的是信念，对于中国共产党人来说，修的就是党性。

那对于不断地锤炼党性修养，习近平总书记也有过很多重要的论述，接下来我们再来聆听一段习近平总书记的讲话。

第二段落

微视频二：

要时刻用党章、用共产党员的标准要求自己，要有“与人不求备，检身若不及”的精神，时刻自重自省自警自励。

主持人康辉：

刚刚总书记的这段讲话是2013年的6月28号，他在全国组织工作会议上讲的。在这段讲话当中，总书记也有一处用典，那就是“与人不求备，检身若不及”。那这句话典出何处，又有怎样的含义呢？我们再次请出本期的经典释义人王立群教授。

经典释义人王立群：

“与人不求备，检身若不及”。这两句话出自《尚书》。这两句话的主要的意思，按照我们现在的观点来说就是严以律己，宽以待人。这个律己跟待人，这个一宽一严是修身中间，非常难以做到的一件事情。

我举一个历史故事说一下。这个故事出自《宋史·吕蒙正传》。

吕蒙正是一个高官，在宋代是一个非常有名的官员，他做了什么官呢？参知政事。宋代的参知政事是什么官呢？副宰相啊。第一天上朝的时候，就听见有一个官员在那儿大声地说，这小子是参政？吕蒙正听得清清楚楚。结果吕蒙正听见了权当没听见，照样若无其事地向前走。然后他同行的人很气愤，说这个人怎么能这样说话呢？就跟吕蒙正说，问问他，叫什么名字。吕蒙正说千万别问，你要问了，你就永远忘不掉这个名字了。你要不问，这件事到此结束了。吕蒙正没有问，他也不知道这个人是谁，这件事就过去了。

但是这件事传得很广，很多人都惊叹吕蒙正这个人的心胸真宽广啊。所以这件小事被写到《宋史·吕蒙正传》中间去了。这是写吕蒙正宽以待人。

吕蒙正还是一个严以律己的人，他做了参知政事以后，是副宰相，权力很大。当时有一个官员呢，想取悦于他，怎么办呢？就拿了一个铜镜，给这个吕蒙正说，说这个铜镜是个宝镜，这个镜子可以看见二百里方圆的东西，他说我想把这个东西送给您。吕蒙正说，他说我这个脸啊，比较宽，就是我这么大的脸顶多有盘子那么大，我何必要一个能看见二百里地的镜子呢？我不需要这么大的镜子，谢绝了。

两件事，一件事是宽以待人，一件事，严以律己。这两件事在吕蒙正的一生中间都是很不起眼的事，但是都被写入到《宋史·吕蒙正传》。可见，这个“与人不求备，检身若不及”，在修身来说是一个非常难得的标准。一个人如果能做到这两条，严以律己、宽以待人，这应当说是修身的很高的一个境界。

谢谢大家。

主持人康辉：

谢谢王立群老师。刚刚我们一起非常认真地听了王立群老师对于总书记引用的这句话的讲解，我们对这句话的含义呢，也有了深入、准确的理解，理解准确了才能用于指导实践，如果理解上有一点偏差的话，可能反而对我们的修身有这种反面的影响。

比如“与人不求备”，有人会说这是不是让我们做老好人？“检身若不及”，如果求全责备的话，会不会不实事求是？郭建宁教授您怎么看？我们怎么样来掌握严以律己、宽以待人的这个度？

思想解读人郭建宁：

正像刚才主持人说的，宽以待人会不会导致不讲原则？好人主义？我觉得这应该是两个问题，严以律己、宽以待人，并不是说我们不要原则，甚至没有底线，我们还是要讲原则，还是要讲党性，还是要有底线。这两个方面应该在实践中把它统一起来，既从善如流、宽以待人，又讲原则、讲党性，这样才能把我们的工作做得更好。

主持人康辉：

对于我们的这些经史典籍当中的话，我们一定要给它赋予新时代的内涵。那关于修身，关于不断地锤炼我们的党性修养，我们怎样赋予新时代的内涵呢？那接下来我们就请思想解读人郭建宁教授继续来给大家讲解。

思想解读人郭建宁：

现在我们就来讲，为什么要先修身？

习近平总书记如何以身作则、严以律己？我看过两张伙食费的收据。这两张收据分别是2014年和2015年。2014年是在河南兰考，2015年是在陕西延川，是习近平总书记及其随行人员所付的这个伙食费。里面的付款人、项目、明细、款数，写得是清清楚楚，一目了然。我觉得这就是总书记以身作则、率先垂范的一个具体的、真实的写照。

现在我们就来讲严以律己，它对于全面从严治党，加强党的建设的极端重要性。

严以律己是从严治党、讲规矩、守纪律的必要条件。把纪律和规矩挺在前面，而且是纪严于法、纪在法前。这样我们就有了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党问责条例》等等等等。

严以律己，它的关键是要立德树人。

修身是做人的前提，立德是树人的前提，那么用今天的话来说，也就是我们加强党性修养，提高干部素质的首要条件。在这方面，总书记也有很多精彩的论述，并且提出了具体的要求。现在我们就来看其中的一段精彩论述。

第三段落

微视频三：

要牢记“从善如登，从恶如崩”的道理，始终保持积极的人生态度，良好的道德品质，健康的生活情趣。

主持人康辉：

刚刚我们看到的这段讲话是在2013年的5月4号，那天是五四青年节，习近平总书记在和各界优秀青年代表座谈的时候，他讲的一段话。在这段话里呢，总书记也有一处用典，八个字，“从善如登，从恶如崩”，这句话语出何典，又是什么意思呢？我们请经典释义人王立群教授为大家讲解。

经典释义人王立群：

“从善如登，从恶如崩”出自《国语》。那么这个话，在中国历史上名气很大，它们也是成语，所以它也是经典。无非它强调的是作善很难，作恶很容易，向上很难，向下很容易。讲了这么个道理。

由此呢，我举一个历史故事说一下。《晋书》上记载了一个人叫周处。有一次，周处就问他的老乡，说咱们这个家乡啊，连年丰收，为什么你们还愁眉苦脸的呢？他同乡就告诉他，别看我们这儿连年丰收，但是我们这儿有三害啊！山里头有老虎，水里边有蛟龙，人间还有你周处。这三害不除，天下就不会得安宁。周处一听说，好吧，我去把三害全除了。然后周处先到山里射杀了老虎，把猛虎杀了，然后再跳入水中，跟蛟龙搏斗，顺水游了几十里地，在水中整整搏斗了三天三夜，游到人们都看不见了。所以当地的人都认为周处死了，听说周处死了，敲锣打鼓放炮，高兴得不得了。三天三夜以后，周处回来了，一看到老乡们是敲锣打鼓放鞭炮，就问为什么？人家说听说你死了，所以大家高兴得敲锣打鼓放炮了。周处这才知道自己真正是三害之一。老虎我杀了，蛟龙我杀了，那么我周处也要改恶从善了。他就到西晋的都城洛阳去，见西晋最有名的两个名士，陆机、陆云。陆机、陆云是东吴人，周处的老乡，结果陆机不在家，他找到陆云。向陆云说了，他说我这老大不小了，我还能改好吗？这陆云说，你没听古人讲过吗？朝闻夕死啊。“朝闻道，夕死可矣”。如果说你早晨听说了至理名言，晚上你就改了，那你不就弃恶从善了吗？周处从此改过自新，弃恶从善，最终成为一个忠勇可嘉的勇士。

所以周处这个事情讲明一个道理，从善确实像登山一样比较难，那么从恶像山崩一样很容易，但是如果说你真有决心去改正自己身上的缺点错误的话，那么还是能够达到自己的人生目标的。

这个例子非常恰当地说明了“从善如登，从恶如崩”，但是还告诉我们，善恶，这个登跟崩也还是可以在一定条件下也可以转化。

谢谢大家。

主持人康辉：

谢谢王立群教授的讲解。

为什么习近平总书记特别强调在新时期我们中国共产党人要做到严以修身？那是因为在新时期，我们党面临的前所未有的时代挑战，而我们正在向我们的“两个一百年”奋斗目标不断地迈进。越是在这个时候，每一个共产党人越需要严格地要求自己，要坚定自己的理想信念，要做到慎独慎微。今天我们在讲修身，我们知道应该修什么？为什么而修？那接下来我们要谈到的就是通过什么样的一些方法能够做到严以修身。

我们接下来继续请思想解读人郭建宁教授来为大家做讲解。

思想解读人郭建宁：

在展开我的论述之前，我还是想与现场的观众朋友们进行一下交流，听听大家对修身有什么样的理解和看法？

好，这位同学，有请。

观众：

郭老师，您好！我是来自北京理工大学的一名学生，我想请问郭老师，就是在新时代背景下，那么这个修身的新意有着什么样的加强呢？

思想解读人郭建宁：

古代讲的修身，它主要是从克己修身，自我修养这个说起的。但是我们今天讲的，它是更适合我们的理想信念、道德情操，共产党人的高风亮节，这些东西结合在一起，这就是说它有了新的时代内涵，有了新的时代要求。我们要把修身和全面从严治党结合起来。全面从严治党，永远在路上。那么我们个人的道德修养也是永无止境，我们一定要有一个高标准、严要求，来严以修身，来立德树人，做一个有道德的人，做一个高尚的人，做一个有益于人民的人，我们大家一起来努力。

思想解读人郭建宁：

习近平总书记关于严以修身、严以律己、慎独慎微的相关论述，不仅是继承、运用，而且是发展、创新。我们一定要结合今天的实践，站在新时代的高度来加以理解和把握。那么怎么做到修身？

2018年1月5日，习近平总书记在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上的讲话中提到，领导干部要把践行“三严三实”贯穿于全部工作生活中，养成一种习惯、化为一种境界。这就对我们特别是党的领导干部提出了很高的要求。

第一点，那就是要注重领导示范。

第二点，注重用人导向。用了一个公道、正派的人，就能形成好风气，凝聚正能量。反之，用了一个不严不实的人，用了一个贪图私利的人，那就凉了老百姓的心，败坏了我们党的风气。

第三点，那就是要落实制度保障。经过这些年的努力，特别是党的十八大以来，我们在加强党的建设，全面从严治党方面，已经形成了一套制度规范。现在要做的就是进一步健全那些管长远、固根本的规章制度，最重要的还是要在实践中加以落实，久久为功，推动全面从严治党向纵深发展。

打铁还得自身硬，办好中国的事情关键在党。在我们党的执政能力、执政水平，在我们党的先进性、纯洁性，要发扬彻底的自我革命的精神，敢于刀刃向内，敢于刮骨疗伤，敢于壮士断腕，以优良的党风来凝聚党心民心，做到干部清正、政府廉洁、政治清明，迎来海晏河清、朗朗乾坤。

主持人康辉：

谢谢今天的思想解读人、经典释义人为我们带来的生动而深入的解读。

古人说，“修其心、治其身，而后可以为政于天下”。今天，中国共产党带领中国人民向着我们新时代的奋斗目标不断地迈进，那首先要做到的就是立根固本，而关键也在于严以修身。这是我们全体共产党员，尤其是党员领导干部的一个终身课题。“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”。习近平总书记在讲话当中引用的这两句诗，也提出了共产党人严以修身的高标准，这应该成为我们每一个共产党员的永远的价值追求。

在今天这期节目的最后，让我们再一起重温那些经典的古诗文，再一次去深刻地体会严以修身的精粹。

经典诵读环节

经典诵读人方亮：

《墨梅四首》（其三）·元 王冕

我家洗砚池头树，朵朵花开淡墨痕。

不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。

《过零丁洋》·文天祥

辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死？留取丹心照汗青。

（中央广播电视总台供稿）