山东立法禁止学生带手机进课堂-沪多校明令禁带手机 有老师突击拨打查证

晨报记者 徐斌忠

学生可否将个人手机、平板电脑带入课堂？下月起，《山东省学生体质健康促进条例》正式施行。《条例》明确禁止学生将个人手机、平板电脑带入课堂。

记者在采访中了解到，禁止学生将个人手机等电子产品带入课堂，也是本市几乎所有中小学校的校规。有的学校为了查防学生违禁行为，班主任甚至还会不定期突击拨打学生的手机号码。

有学校发现带手机会收存至学期末

家住辽源西路的孙女士，女儿在复旦二附中就读。孙女士告诉记者，学校明令禁止学生将手机带入课堂。

是否有个别学生置校规于不顾，偷偷将手机带进教室呢？这也是校方所担心的，所以复旦二附中有的班主任老师会不定期地突击检查，方法是随机抽查拨打同学的手机号码，以便确证学生是否将处于开机状态的手机带进了教室。

在莘城学校，家长和同学们都知道，学校有一条关于学生使用手机的校园规定：“进校门关机，出校门才可以开机。”莘城学校德育中心负责人张玲芬老师告诉记者，如果有同学违反了这个规定被老师发现，学生的手机将被老师收存，“暂时代为保管到学期结束”。

即便是在高中学段，高中生的自主管理、自我约束能力有一定的增强，校方也大多不允许学生将手机带入课堂。

“开学之初的家长会上，学校就跟家长明确了，学生在校园里不可以使用手机，”家住闵行的余女士，女儿今年升入交大附中嘉定分校，女儿还未正式入学，她就清楚了校方关于学生使用手机方面的规定，“学校能够网开一面的，是没有上网功能的老人机。”余女士说法，得到校方老师的证实。

频繁使用手机可能影响身心健康

记者注意到，将于下月实施的《山东省学生体质健康促进条例》，有关禁止学生将手机等个人电子产品带入课堂的规定，主要是出于保护学生视力的考虑。

然而，记者在采访中了解到，本市的中小学校禁止学生在校园中使用手机，保护视力并不是最主要的动因。

莘城学校德育中学负责人张玲芬表示，校方最担心的，是学生在缺乏自控的情况下，长时间沉溺于游戏而影响学业；另外，由于学生缺少辨别能力，如果在没有管束的情况下使用手机，难免会接触到一些不健康的信息，从而影响到他们身心健康。

张玲芬老师的担忧并非杞人忧天。记者日前参加了一所初中学校的一次家委会的例会，有位家长在会上透露，自己的女儿原本成绩很好，但突然间成绩陡然下滑，整个人的精神状态也萎靡不振。妈妈一次偶然的发现，终于找到缘由：原来女儿一段时间以来每每深更半夜，趁着大人都进入了梦乡，就躲在被窝里用手机看网络言情玄幻小说，不能自拔。

管控手机使用还需家长配合

“该怎么办？对于孩子在家中使用手机，我们完全失控了！”还是在记者参加的那次家委会例会上，有家长万分焦虑地求教于向在座的家长和老师。很快，在家委会例行会议拟定的主题之外，有关如何管控孩子在家中使用手机，成为了一个热点话题。

张玲芬向记者表示，在管控手机这件事情上，家校要联动，形成合力。否则，在学校能禁得了，而在家中却管不住，也是很麻烦的事。

记者采访中了解到，有部分家长对待孩子在家使用手机这个件事情上，处理得比较好，通过与孩子协商约定，周一至周五一般不可以使用手机，双休日可以适度用手机。

但是，也有一部分家长，在关于孩子在家中使用手机这个问题上，在与孩子的反复缠斗中阵地渐失。比如有的家长原本与孩子约定，每天功课写完临睡前可以玩一刻钟左右的手机。但是约定的时间一到，孩子讨价还价说，游戏才打到一半，中途退出，会有“损失”，要求打完游戏才上交手机。久而久之，孩子越来越得寸进尺，以至于一发而不可收拾。

另外，当孩子声称使用手机是为了辅助学习，比如查单词，找资料，或者用小猿搜题一类的App 寻求作业题的答案时，家长往往在没能明确好限制性条件的情况下，就放松了对孩子使用手机的管制。

也还有一些家长带孩子外出参加应酬时，大人之间聊得渐入佳境，为了免去孩子的骚扰，把自己的手机往孩子手中一塞了事。这样的情形反复出现多次后，再想管控孩子的手机，就比较困难了。