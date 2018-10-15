市消保委对400家企业客服热线“综合演练”-2%客服电话是空号或者停机

记者 李晓明

晨报讯 进博会召开在即，对本市窗口服务行业质量和水平是一次大考。市消保委近期对本市400家大中型企业的客服热线进行了一次“综合演练”，发现总体情况良好，但仍有提升空间。

10月8日至12日，市消保委对本市交通、旅游、酒店、餐饮、百货等20多个行业的400家大中型企业的客服热线进行模拟演练，重点关注客服热线的号码准确率、话务接通率和用语规范率。演练发现，总体情况良好，企业客服体系仍需要进一步提高服务水平。通过演练，市消保委发现三大问题：

●客服热线的号码准确率仍有提高空间。虽然大部分客服热线号码准确有效，但仍有2%的客服电话是空号或者停机。

●人工客服的接通率有待提高。人工接通率为91%，不同时段3次拨打无人接听的有34家。无人接听的客服电话主要表现为语音系统循环播放、语音提示请求挂断、语音告知官网查询等。百货商场、超市等行业的企业客服热线占线或者拨通后长时间无人接听的情况较为普遍。

●人工客服的语言规范和友好度有待提升。绝大多数客服能够主动使用“你好”、“请”等礼貌用语，大约有5%的客服存在态度冷淡、电话接通后话音未落直接挂断等现象。

客服热线是展示企业服务水平的第一阵线，市消保委建议企业在建立互联网在线服务等多渠道客服体系的同时，应尊重传统消费习惯，着重提高电话服务水平，增加客服人员数量，加强专业知识的培训，为消费者解疑答惑，提供专业优质的服务。