上海正成为更多全球品牌新品首发地-百联携手Tranoi举办亚洲首发庆典

记者 谢竲

晨报讯 昨晚，百联集团携手法国Tranoi举办的亚洲首发庆典在上海时尚地标衍庆里举行。现场，Tranoi时尚顾问委员会精选出五位业界关注的新锐设计师和知名设计师品牌，带来亚洲首秀，而法国的国际时尚趋势权威机构Nelly Rodi也同步举办了“亚洲6大时尚趋势发布展览”。

据悉，创立于上世纪90年代初的Tranoi展集结了全球范围内最优秀的新锐设计师近550名，以及超过50个国家的时尚领导品牌，是当今世界时尚行业最有影响力的展会之一。而此次中国首秀所展示的款式均为全球最前沿作品，不仅不再有时延，参展厂商也经历了高标准的层层筛选。这意味着，上海不仅正与国际一线时尚元素一步步走向“零时差”，更将有望成为今后全球潮流的首发地。

此外，百联打造的国际时尚精品买手店“the Balancing”于去年登陆徐汇、浦东两大商圈，在赢得了良好的行业口碑和市场反响之后，第三家位于静安兴业太古汇的旗舰店也即将与沪上时尚品牌粉丝见面。百联集团董事长叶永明指出：“时尚中心成为百联时尚产业链的重要组成部分，将助力百联实现从品牌、设计、分销到零售的时尚全产业链打通，实现差异化的竞争优势与产业链核心能力。”

记者了解到，借助首届中国国际进口博览会的契机，上海正成为越来越多全球品牌的新品首发地。2017年，在沪举行全国首发活动的国际国内品牌1265个，居全国首位；进入上海的“首店”226家，占全国的近50%；而上海时装周上的新品发布秀已近200场，是全球公认最具活力的时装周之一。