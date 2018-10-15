全国第一个实施全员综合承包改革的上海第二纺织机械厂——-全员承包后企业员工收益两位数增长

晨报记者 杨天弘 实习生 姚沁艺

1987年，作为全国第一个实施全员综合承包改革的上海第二纺织机械厂（以下简称“二纺机”），通过紧紧抓住深化企业改革、推行科技兴厂、加强企业管理三个环节，承包仅一年，工业总产值、利润、上交税利、职工人均收入等主要指标都取得显著增长。

在承包合同期（1987-1990年）期间，二纺机综合效益每年2位数增长，一举成为全国纺机行业中首家一级企业，被命名“上海市国营企业深化改革的排头兵”，并与北京首钢、吉林化工并列为“全国三面红旗”。

旧机制导致困难重重

二纺机建立于1923年，职工4000多人，是中国纺织机械行业大型骨干企业。上世纪80年代中期，国内外市场棉纱紧缺，纺织能力亟待扩大，同时国际纺机制造业处于萎缩状态，纺织机械十分紧俏。国内外市场对细纱机等纺织机械产品渴求强烈，二纺机面临很好的经济发展前景。

“但是受制于当时的体制机制，要发展很难。”原二纺机总经理陈兴强说，一是细纱机、纺丝机的生产属于纺织工业部指令性计划，二纺机不得自行生产，企业对最热销的产品缺乏经营自主权；二是纺织工业部的指令性计划任务十分繁重，二纺机处于严重的超负荷状态；三是职工的工资奖金由上级部门核定，与企业效益无关，工资总额是定数，干多干少都一样，职工没有积极性；四是由于缺少经营自主权，车间管理者也不会去思考如何合理安排劳动力，规划自己团队的运作。

为此，时任二纺机厂长的黄关从组织领导班子深入学习了当时国务院下发的关于所有权同经营权“两权分离”有关文件，遂召开了一场发人自省的职代会。“其实就是一场头脑风暴，他当时就说了23个观念转变，很感动。”原二纺机员工代表任荣兴清楚地记得那场振奋人心的职代会，而4000多为员工很快有了共识：“社会在发展，企业要改革，我们得跟上。”

1986年底，二纺机率先提出进行全员综合承包改革的设想，很快得到了中央和地方各级领导的批示和支持，成为上海市首家推行全员承包经营责任制的试点单位。

实行“三保一挂”

1987年7月15日，市纺织局、市财政局与二纺机厂签订了全员承包经营责任制的合同，承包期为四年，实行“三保一挂”。即：保上缴利润、保技术改造、保资产增值和工资总额与经济效益挂钩为主要内容的综合承包。

同年9月，二纺机又试行责权利结合更紧密的承包经营责任制，允许企业合理地调整承包基数部分，国家得30%，企业留70%。实行定比考核，完不成承包任务，企业不仅要用自有资金抵补，职工工资总额也要下浮，风险共担，利益共享。

承包不是少数人的承包，而是4200名职工的全员承包。全员承包的目的是把全体职工的利益同企业的利益捆绑在一起，调动全厂的职工的积极性与创造力。

“这是一场主人翁地位的改革，员工知道自己的岗位目标，也能明确自己超额工作后的报酬奖励。”原二纺机纪委书记肖卫国介绍说，二纺机实行一系列措施使职工多劳多得。如：承包的比尚未承包的多得益；在年末对厂里做出重大贡献的同志又给予130至500元的重奖，每年还会拿出100套房子作为奖励。同时，对完不成任务的、缺勤多和有过失的职工实行扣发奖金。

所谓“奖了要眼红，罚了要心疼。”全员素质有显著提升，而企业的效益也创下新高。1987年12月25日，黄关从在全厂职工大会上郑重地宣布：在全厂职工的共同努力下，二纺机提前6天全面完成了当年全员综合承包经营合同规定的各项任务：完成工业总产值同比增长23.87%；利润同比增长19.49%；职工人均收入同比增长15.25%。