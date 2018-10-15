闵行区莘庄镇康城社区党委，成为社区沟通和资源统筹主体角色-治理“老大难”社区也能依靠党组织

见习记者 荀澄敏

群租、居改非、违法搭建等乱象频发……从昔日“声名狼藉”到如今“小有名气”，作为上海规模最大的居民住宅小区，康城社区这两年来环境得到了极大的改善，居民们还纷纷参与到小区治理中，各类文体活动更是搞得如火如荼。

究竟是什么原因让康城社区发生了翻天覆地的变化？答案或许就是康城社区党委这方“救命药”。作为镇党委与居民区党组织的“中间层”，康城社区党委既是政府服务管理的平台，又是区域化大党建的平台，更是社区协商共治的平台。通过两年的实践，康城社区党委已成为社区沟通和资源统筹的主体角色。

联动各方资源治理乱相

作为曾经知名的“老大难”社区，康城社区面临管理矛盾多、违法违规问题多、治安刑事案件多等问题。为彻底治理康城乱象，莘庄镇决定以党组织纽带，把各级党组织、行政执法力量和公共服务资源联动起来，整体推进、彻底治理。

“我们邀请了社区党员群众、业委会成员、物业管理公司等各个方面，共同协商如何治理小区。大家一致认为应该解决居民最关心的突出问题。”莘庄镇党委副书记兼康城社区党委书记张春兰说：“通过两年整治，我们说到做到，首先社区环境确实得到改善，其次各类治安隐患得到有效整改，入室盗窃以前平均2天发生一起，今年到目前为止仅发生4起，居民还自发组建了500多名平安志愿者队伍。”

这些改变，让康城一期居民马文丽深有体会，“我50多岁时买了这里的房子，想来养老。那时出行、看病、买菜都不方便，小区班车一个小时一班，每家每户每天都担心家里被盗……今年我73岁了，小区变得更美了，房价也上去了。现在住在康城，我感觉特别安心。”

让社区党员参与小区治理

最近，康城社区正在进行“美丽家园”建设，其中，南门道路拓宽工程对康城来说可谓“大动干戈”，封路近一个月，而康城机动车保有量逾9000辆，没接到一起投诉。

康城社区委员会专职副书记、副主任张军萍还介绍：“以前我们搞拆违，最常听到居民抱怨的就是‘为什么我家违建拆了，某某家却不拆’。现在通过党员带头引领，真正得到了居民的认可和配合。”近年来，康城社区累计拆除违建8622平方米、居改非240处、整治群租户1974户。

事实上，社区党员原本习惯“隐姓埋名”，如何推动他们亮出身份成了社区党委最头疼的问题。张军萍说，“只有让党员真正参与到日常社区治理，才能提升他们的工作积极性，于是我们开放社区项目让党员来认领，带动居民一起提升楼道环境、平安建设等。”

首届康城体育嘉年华、社区邻里文化节、“醉美康城”摄影展、青年联谊会……如今的康城居民们足不出小区，就能参与各种活动。同时，社区还推进邻里中心建设，为居民提供医疗服务、健康养生、青年中心、亲子乐园等服务。据了解，目前邻里中心已吸纳了16个职能部门、公益机构、社会组织的30余项服务项目入驻，至今开展各类活动679场，服务人数14380人次。