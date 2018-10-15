20岁女大学生被骗子“洗脑” 假冒“刑警队协勤员”登门诈骗老人-直到被抓捕时还一直以为“自己是在协助警察办案”

晨报记者 吴艺璇

今年8月21日，自称“长沙市公安的工作人员”的谢某来到70多岁的郎阿姨家中，将自己的“公安刑警队协勤证”以及“逮捕令”出示给郎阿姨看。随后，谢某以核查账目的名义取走了郎阿姨的身份证、银行卡、银行存单，以及家中现金共计9.8万余元。

“对方是一个年轻的女孩子，看上去20岁出头，人挺文静的，她把牌子给我一看，我就相信了。”如今还在上海老年大学念书的郎阿姨说，她平日里也会接触到防范电信诈骗的宣传，但她没想到电信诈骗竟然还会登门诈骗。

郎阿姨更加没想到的是，那个20岁出头的“刑警队协勤员”实际上还是一个在读的女大学生，她自己则被骗得更深，一直以为自己是在帮助真正的警察办案，直到被抓获归案……

老人被骗走9.8万现金

“我心里急着证明自己的清白，不会涉嫌什么‘洗钱案’。”电信诈骗嫌疑人正是利用了这“证明清白”的心态，70多岁的郎阿姨被被骗走了近10万元。

8月20日下午2时许，郎阿姨家中座机接到一个自称上海市电信局工作人员的电话，说郎阿姨家中的电话在长沙开通了一个宽带业务，目前处于欠费状态。郎阿姨向对方表示自己没有办理过相关业务，电话随即被转接到所谓的“长沙市公安局”报案，于是一个自称“王警官”的男子说，郎阿姨涉嫌一起“洗钱大案”，并将电话转接至“刑侦大队长”处，对方表示要将郎阿姨采取刑事强制措施，并派遣工作人员上门核查账目。

电话里的“警官”始终嘱咐老人，这桩“洗钱案”涉及200多人，千万要对此事保密：“我始终抱着我的钱怎么查都是干净的、不怕你们查的心态，因为这样，我就没有跟儿子联系。”

8月 21日下午 2时许，自称长沙市公安局工作人员的谢某来到被害人家中，谢某是一个年轻的女孩子，看上去20岁出头，她将自己的“协勤员”证件以及关于逮捕郎阿姨的“逮捕令”出示给郎阿姨看。“我看那个人挺文静的，她把牌子给我一看，我就相信了。”随后，谢某以核查账目的名义取走被害人身份证以及银行卡，银行存单、家中现金共计人民币9.8万余元。

可谢某走了之后，郎阿姨又再次接到“警方”电话，催其缴纳保证金，此时郎阿姨已倾囊而尽，无力按照骗子的要求支付保证金，就将情况告诉了自己儿子。至此，一起电信诈骗案件浮出了水面。

“我错就错在不应该把我的身份证和银行卡都给她了，我也是昏了头了。”70多岁的郎阿姨在上海的老年大学读书，平时也关注过电信诈骗的防范，“没想到现在电信诈骗这么复杂，还会派人上门骗人。年纪大的人碰上这种问题，一定要和最亲的人商量，及时去报警。”

“协勤员”也是受害者

黄浦警方接报后，根据线索很快锁定了犯罪嫌疑人谢某。9月14日，犯罪嫌疑人谢某准备再次乘坐飞机来沪实施诈骗时，在广州白云机场被民警抓获。当谢某见到上海警方时，仍辩称自己是在协助长沙市公安局办案，是警方抓错人了。

原来，谢某在今年8月初也接到了冒充长沙市电信局工作人员的诈骗电话，转接到长沙公安局的“杨警官”处后，同样被告知涉嫌一起洗钱案。

与郎阿姨不同的是，骗子多给了谢某一个“协勤员”的身份，需要她去帮助上海一位与她情况类似的老太太，并给予谢某5000元作为生活开销。

“她刚开始不相信我们是上海警方，还说要找一个单独的房间跟我们聊，因为她始终认为自己在协助警方办案。”办案民警告诉记者，在广州返沪途中他们花了5个小时与谢某谈话，她方才醒悟。那时，谢某已经连续将自己的4万余元转给了骗子。

谢某在广州一所中专读商务英语，虽然出生在农村，家庭条件不是很好，但她的成绩不还错，经常可以拿到学校的奖学金，还会利用暑期做翻译兼职挣一些生活费。今年暑期结束，原本准备进入大专继续学习的谢某，却被戴上手铐，坐在了离家1000多公里外的看守所里。经过民警的教育，谢某意识到自己从一名受害者沦为了骗子的“帮凶”，现谢某已因涉嫌诈骗被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。

10月12日，谢某坐在看守所里，扎着散乱的马尾辫，清秀的脸上，眉头紧皱。说到“逮捕令”时，手还是会发抖，不停地请求警方帮她追回钱款，因为“有些钱都是我跟朋友同学借的”。

[谢某自述]

学费、奖学金、兼职挣的钱都被骗走了

8月初我接到那个电话，当时我在一家公司做翻译兼职，刚坐到工位上，接起电话听到对方自称是电信公司的，说有人用我的身份证在湖南长沙开了一个账号，已经欠费1000多元，我很肯定地跟他说没有，而且我家里穷，是农村的，爸妈也不可能跑到长沙去开通账号。然后，对方就说，我应该是信息泄露了，最好去报警，接着还很热心地帮我转接了湖南长沙的电话，电话那边就是“杨警官”。

我把情况跟“杨警官”说了一遍，他说会帮我把电话停机。之后，“杨警官”说我涉嫌了“张云”（音）洗钱案，还给我发那些“逮捕令”，我当初看到之后全身都在发抖，很害怕，我还是个学生，不可能去涉及这个事情。

“杨警官”随后说，他会以职务之便，给我做担保，请公安机关给我做“资金优先调查”，尽快帮我洗清罪名。他让我尽最大努力把支付宝、微信里的钱提到银行卡里。因为我家里比较穷，我一直省吃俭用，家里给的生活费、学费，加上我平时奖学金、兼职挣的钱，一共积攒下来2万多元，全部提现到农行卡。

然后，“杨警官”说需要我的银行卡密码去做公证比对。我很相信警察，就把银行卡密码告诉了他。卡里的钱被转走后，我也一直都认为是警察把我的钱拿去做比对了。

由于“杨警官”给我做了担保，他说还需要6万元的保证金，但是我真的一分钱也没有了。当时我想跟父母说，但被“杨警官”制止了，他说这样会构成“泄露罪”，我只要尽最大可能去找身边的朋友借钱就行。因为快要开学了，我就从同学那里借来了生活费和学费，一共1万多元钱，又放在了那张农行卡里。

隔了一两天，“杨警官”又跟我联系了，他说因为我还年轻，行动很方便，但上海有一位老奶奶年纪大了行动不便，也卷进了“张云洗钱案”，他这么热心帮我，我也应该这样积极地配合他办案，热心地帮助老奶奶。我想，反正离开学还有一段时间，我就算是做一回好事，帮一下老奶奶。

为了处理这件事，我身上几乎一分钱都没有了，那时候“杨警官”就说要我放心，我的开销和飞机票等都会向国家申请专门的经费。他把“协勤证”和“逮捕令”通过QQ发给我，让我打印出来，但嘱咐我说，不要把这些证件外露，“张云洗钱案”涉及200多人，以免那些犯罪嫌疑人会对我造成威胁，一定要藏好。

就这样，8月 20日左右，我飞去了上海。原来晚上8点的飞机，延误到次日凌晨三四点。下了飞机之后，我手里提了一个包包，按照他的指示先找酒店住下。

第二天，“杨警官”让我打车去他念给我的地址，他让我哪里下车，我就在哪里下车。那个是小弄堂，我从来没有走过小弄堂，而且有点乱，有点旧，我就很害怕，不敢靠近，那时候还是老奶奶出来弄堂巷口接我的。

老奶奶看见我也很开心，把我带进她家里二楼的客厅，但全程我都在和 “杨警官”通话，老奶奶也是全程和另一个“警官”通话，我们两个人是没有多余时间去交流的。我戴着耳机，一边和“杨警官”通话一边按照他的指示，把证件和“逮捕令”给老奶奶看，全程按照指示来做。

第三天，“杨警官”还让我去找了另外一个老爷爷，之后在广州也找过一个老人家。我真的觉得，我就是在协助警察办案，帮助这些腿脚不便的老人，没想到我会被人利用。

上海的警察到广州来以后，我还在跟他们解释。

实际上，最早的时候，当我接到电话，听说有人用我的身份证在湖南长沙开了一个账号，已经欠费1000多元时，当时也曾想过在广州当地报警，但是“杨警官”说，涉及“洗钱案”的人很多，再报案会泄露。没想到，我就这样一步步被骗子利用了……