晨报记者 王杰 摄影报道

2018年9月15日14时，在海拔5020米的唐古拉山上出现严重的堵车，盘山道路上排着长长的车队，前望不到头，后看不见尾。这并没有阻挡参加新闻晨报“2018可可西里守护行动”志愿者的脚步，全体志愿者在人类极限的5000多米山道间“磨炼”近3个多小时，对于来自上海零海拔地区的志愿者来说，是一次生理、心理和体能的挑战与考验。

由新闻晨报、上海市摄影家协会主办，美莱医疗、大船酒店协办，广旭文化传播公司承办的新闻晨报“周到之远征——可可西里守护行动”历经10天，行程达2600多公里。是继“2017罗布泊大穿越”之后再次走进大自然无人区，也是一次保护、宣传和守护可可西里自然环境的公益性活动。

作为保护可可西里的志愿者，守护藏羚羊的天使，我们以实际行动保护可可西里的自然环境。不进入可可西里腹地、不打扰藏羚羊、不破坏沿途的一草一木，做一个保护可可西里的志愿者、宣传者、采访者和见证者。

记得2002年，应可可西里管理局局长才尕之邀，带着上海人民保护可可西里的热情和捐赠的二台越野车前往可可西里自然保护区，与管理局保护队员一起在腹地巡山护卫，耳闻目睹巡山队员为保护可可西里生态环境，保护藏羚羊付出的艰辛努力。特别是在不冻泉保护站，管理局工作人员打开收缴非法盗猎物品的仓库，被枪杀的藏羚羊皮足足铺满大半个篮球场，其中一个带角的藏羚羊头颅睁着大大的眼睛，仿佛叙述着它曾经的遭遇，令人心酸。

有触目惊心的场景，也有感人的一幕。记者在沱沱河保护站附近的村庄看到，一只扎着红丝带的小藏羚羊正在自由自在地欢跑，当它听到管理局队员吹响哨子，它突然收住脚步愣了一下，抬头望着队员又迅速撒腿奔跑过来，也许发现我一个陌生人在旁，它“腼腆”地移步到管理队员怀中“发嗲”地用脖子蹭着队员的手臂，队员用手抚摸和梳理着小藏羚羊的毛发，舔犊之爱令人感慨，此情此景至今令人难忘。

2018年9月10日，作为“可可西里守护行动”志愿团队的队长再次与志愿者们踏入可可西里已是今非昔比。一条“天路”贯穿可可西里，铁路两旁建筑了绿色安全保护隔离区，多处开设为藏羚羊穿越铁路的通道和架空高架，为藏羚羊的安全提供了保障。可可西里生态环境经过多年的保护，特别是申报世界非遗中得到明显的改善，成为藏羚羊最安全、最温馨的大“产房”。藏羚羊数量也得到大幅度增加，藏羚羊与人类之间的距离越来越近，行驶在109国道上随时都能看到和拍摄成群结队的藏羚羊。

有正在“换装”的母藏羚羊带领崭新毛色的幼小藏羚羊，漫不经心地在水塘旁喝山泉水。也有长着羚羊角的公羊守护着一群母羊，她们自由自在地吃着最喜欢的营养草，可可西里自然保护区充满着生机勃勃的景色。

当然，在可可西里也有不和谐的现象，在行驶沿线途中，时常能看到草丛里、树枝上和河畔旁被路人丢弃的塑料袋、矿泉水瓶和易拉罐等，这些废弃物与大自然环境形成极大的反差。志愿者们呼吁“途经可可西里的人们，请留下人类的脚印，带走我们的垃圾”。保护可可西里有你、有我、更需要社会方方面面的关心和爱护。

保护可可西里生态环境需要科学的管理、开放型的思维和广泛的宣传，提高人们保护自然环境的意识，共同建筑一条守护可可西里、保护藏羚羊、爱护自然环境的“长城”。

[摄影展预告]

由新闻晨报·周到、上海市摄影家协会主办，美莱医疗、大船酒店协办，广旭文化传播公司承办的“2018可可西里守护行动”摄影展览将于11月下旬在大船酒店展出。