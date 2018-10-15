徐惠芬

上周，英国首相特雷莎·梅任命了首位预防自杀事务大臣。在英国，大臣的职位差不多相当于部长，这也是全球首位工作专注于预防自杀的部长。

英国有此创举，倒不是因为英国的自杀率格外高。英国人口6600多万，每年差不多4500人自杀，这个6.8/10万人的自杀率，都不及世界平均水平（16/10万人）的一半，与韩国、日本等这些自杀问题严重的国家相比，更是“小巫见大巫”。

在笔者看来，英国有此创举，更是对未来的隐忧。数据显示，过去20年来，英国青少年心理健康问题增加了数倍，目前有十分之一的儿童出现了可诊断性心理问题。在14岁女孩中，五分之一的人有过自我伤害行为。

更让人侧目的是，从2010年至2017年间，英国青少年的自杀率增加了67%，有英国媒体甚至用“国家丑闻”来形容青少年自杀行为的暴增。

事实上，不仅是英国，青少年心理健康危机正在许多国家上演：马来西亚卫生部日前在该国国中进行的调查发现，10%的中学生曾有过自杀念头、7.3%的学生策划过自杀、6.9%的学生企图自杀过；在美国，近十年来，因有自杀倾向或自杀未遂而住院的青少年增长了一倍之多，女生自杀率增长高于男生；在澳大利亚，最新数据显示，近三分之一的12至25岁的年轻人正在经历高或非常高的心理困扰，大约是十年前的3倍……

在科技飞速发展，许多疑难杂症得以攻克，人类寿命越来越长的当下，这样一个与生命有关的“倒退”现实，难免让人警醒。那么，为什么青少年心理健康危机愈演愈烈？

美国疾病控制预防中心将目光瞄向了社交媒体。该中心发现，在2010年之前的近20年，美国青少年自杀率不断下降，但之后却开始不断攀升，自杀率出现上升趋势的时间点，恰与社交媒体的兴起时间相吻合，所以两者“可能存在关联”。

英国皇家公共卫生学院稍早前发布的《社交媒体与年轻人精神健康》，也将矛头指向了社交媒体。根据该报告，年轻人焦虑和抑郁情绪有所增加、睡眠不足，都与社交媒体使用有联系。与此同时，“网络欺凌”也成为影响年轻人心理健康的一大因素。

的确，除了应对以前青少年需要面对的家庭、学习、现实生活之外，现在的青少年还需要面对一个“虚拟世界”，可以说，多了一项“生存任务”。生活模式也发生了改变，花在屏幕上的时间明显多了，而身体活动和睡眠时间少了，身心总是相互作用的，若留给活动和睡眠的时间不足，自然也会影响到心理。

社交网络也容易诱发 “攀比”，而这明显不利于好心情。网络上描述的“完美”生活，对一些男孩和女孩来说，或许正是最沉重的一击。

有研究表明，沉迷社交媒体的青少年，更容易对现实不满，对外貌不满，对父母不满。或许，这是一个恶性循环，因为对外貌不满，对现实不满，对父母不满，觉得获得的支持不够，所以更容易沉迷社交媒体；而沉迷社交媒体后，对现实更加不满，参与现实生活的意愿更低，身体活动和睡眠时间也被占去，身心受到影响……

正如自杀可以预防一样，或许，沉迷社交媒体也可以预防。英国增设预防自杀大臣，敲响的不仅是自杀问题的警钟，也是当下青少年心理健康危机的警钟。