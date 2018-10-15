土媒体称土耳其掌握沙特记者“遇害”录音

王宏彬（新华社专特稿）

土耳其一家媒体13日曝料称，土方安全部门掌握沙特阿拉伯籍记者贾迈勒·卡舒吉在沙特驻土领事馆“遇害”的录音。报道说，土方官员从卡舒吉的手机和云备份中获得录音。

不过，一些专家说，技术层面上，土方不大可能从卡舒吉的“苹果”手机里找到录音，可能借助窃听装置得到这份“证据”。

土方证据不便公开

土耳其《晨报》报道，卡舒吉10月2日走入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆，事先把多部手机交给土耳其籍未婚妻，但没有摘下随身佩戴的“苹果”牌手表。

报道称，卡舒吉用手表录音功能录下自己进入领事馆后的遭遇，沙特方面企图删除录音，最初猜密码解锁失败，随后试图用卡舒吉的指纹解锁。苹果手表并没有指纹解锁功能。

报道以不愿以公开姓名的土方官员为消息来源，但没有提及土方如何得知上述细节。

报道称土方官员从卡舒吉留在领事馆外的“苹果”智能手机及其云备份账号中获取这段录音，没有解释土方如何解锁卡舒吉的手机。卡舒吉的未婚妻证实，为配合调查，她已把手机交给土方当局。

美国有线电视新闻网(CNN)报道，苹果手表在土耳其不能使用移动网络，也无法使用外国通信运营商提供的移动数据包漫游；卡舒吉应该没有“不谨慎”到用沙特领事馆无线网络的地步；另外，他无法用“蓝牙”通信功能把手表数据同步导入手机，因为距离太远。

综上所述，卡舒吉把手表内录音同步到领事馆外手机的可能性不大。美国情报分析师罗伯特·贝尔猜测，土方所谓录音证据“只能来自窃听设备”。

贝尔说，正因为土方不是以可公开途径获得证据，因而不便公开。

土方先前声称，掌握能够证明卡舒吉在领事馆内“遭遇审讯、虐待和杀害”的音频和视频。

美国没有“翻脸”

13日迎来60岁生日的卡舒吉曾在多个中东国家工作，为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿。近年来，卡舒吉对沙特政府的内外政策持不同看法，逐渐与沙特政府对立。

卡舒吉10月2日前往沙特驻伊斯坦布尔领事馆，办理与结婚相关手续。他的土耳其籍未婚妻说，卡舒吉进入领事馆后“没有出来”。

土方推断，卡舒吉在沙特领事馆遇害。沙特否认，称卡舒吉离开领事馆。迄今为止，双方均未公开支持己方说法的证据。

美国国务卿迈克·蓬佩奥13日面见卡舒吉的未婚妻，美国国务院没有发布两人谈话的内容。

美国总统唐纳德·特朗普13日说，“我们希望他（卡舒吉）没有被杀，但从我们得知的消息来看，他情况不妙”。特朗普声明要“查个底朝天”，但同时反对把这件事与美国对沙特军售关联。他可能在美国东部时间13日晚些时候或14日与沙特国王萨勒曼通电话。

沙特方面派出的一支代表团12日抵达伊斯坦布尔，就卡舒吉“失踪”一事与土方会商。

沙特同意土方搜查领事馆。不过，搜查迄今没有开始。土耳其媒体报道，沙特方面只允许对领事馆作肉眼所见的“表面”检查，土方要求使用可以帮助查找与血迹相关痕迹的化学制剂。

沙特内政大臣阿卜杜勒·阿齐兹·本·沙特·本·纳伊夫13日否认卡舒吉遇害，称这种说法是“明目张胆的谎言”，是对沙特政府“毫无根据的指控”。