晨报记者 钱鑫

我国国家级非物质文化遗产的珠宝技艺，紧扣热播的宫廷剧、以各种宫廷元素为基础的全新婚嫁系列“宫·囍”，来自澳大利亚、韩国、泰国、斯里兰卡等国的珠宝设计师也将携带珊瑚、琥珀、翡翠、宝石等珠宝作品……10月12日-15日，作为上海购物节活动版块之一的上海国际珠宝展，在浦东世博展览馆举办。

上海国际珠宝展会是由上海黄金饰品行业协会主办，至今已经连续举办了7届，本届展览也是2018上海购物节活动板块之一。以品牌聚集度高、展会观赏性大、产品创意设计等特点成为华东地区比较有影响力的珠宝展会之一。

非遗大师尽显匠心

海派文化的优雅品位造就了设计师开明睿智、追求卓越的创作精神，本次珠宝展上，一批非遗珠宝技术的亮相展现了众多创意文化成果。

名列国家级非物质文化遗产名录的老凤祥金银细工制作技艺是老凤祥传承的代表性工艺。《龟盖鸳鸯龙柄提梁壶》以鸳鸯形壶身、椭圆形圈足，錾刻工艺精巧，兼具有实用性和艺术性。《关公》等非遗作品颇具收藏价值，体现传承工艺的“匠心之美”。由中国工艺美术大师张京羊设计的经典翡翠镶嵌精品《岁岁平安》，以围绕在七颗颜色艳丽浓郁的老坑种素面翡翠为主石，用钻石拼出的麦穗纹饰谐音“岁岁”，整体作品大气优雅，堪为老凤祥近年最具代表性的翡翠作品之一。更有上好玻璃种、颜色艳阳、翠色娇艳、种质细腻，物如其名的《稀世珍宝》翡翠镯、翡翠珠链，以及原料佳、设计新的《碧波疏影》、《叶》、《琴瑟和鸣》等翡翠作品惊艳现场。张京羊大师原创设计的珊瑚作品，采用珍稀阿卡红珊瑚精雕而成，色彩熠丽的红珊瑚与光泽流动的密镶钻石映衬组合下，灵动又不失大气。

在上海国际品牌珠宝中心展馆，展出了一组由国家非物质文化遗产北京玉雕传承人之一的李博生大师，精雕15年的8座翡翠罗汉像。本系列作品为李博生大师在广泛吸纳中华千年来对佛教中《十八罗汉》的描述、塑造的基础上，加入自己对佛教及佛教题材造型艺术的参悟和解读，塑造出《十八罗汉》形象，人物塑造各具神韵；同时将佛教之禅悟赋予在每件人物造型中，使

作品形神俱佳。

老字号牵手米奇

时值老凤祥170周年华诞与米奇90周年生日，老凤祥新季系列潮萌来袭。米奇欢乐吉庆系列、米奇趣致婴童系列、酷萌维尼蜂巢系列、冰雪奇缘皇冠系列、小猪HAMM系列，五大系列款款惊喜，用经典碰撞时尚。

继“趣可”项圈系列第一季的热卖，今夏推出的黄金、K金“璀璨之恋”金CHOCKER第二季耀眼时尚，以温柔的态度点亮生活，又将成为当季流行潮品。老凤祥铂金系列新品“铂爱”以纯净“铂”金、永恒之“爱”来诠释“铂爱”的时尚谜语，尽情闪烁时尚光影。

融合非凡工艺与雅致典雅设计的老凤祥“饰镜”与“凤之翎”珠宝眼镜时尚典雅，彰显非凡“镜”界。来自金银珐琅（老凤祥）国际大师工作室的海派银掐丝珐琅果酒套具以及老凤祥现代金珐琅珠宝首饰体现了海派文化的包容与大气。老凤祥最新推出“风之翎—灵羽”系列。在传统的黄金首饰领域，运用品牌的独特图腾元素，激发大师的创意灵感，充分运用精品黄金的 3D、镂空、喷砂等工艺，并首次在灵羽等精品首饰中采用创新的彩拉丝工艺，成功打造出创新时尚个性和特色的精品首饰系列。

宫廷风大秀风采

展台以富丽的金色为主基调，整个展区使用外圆内方的独特设计，是对中华传统文化的高度凝练，也体现摩登简约的设计美学。门头由老庙的新LOGO设计而来，蕴涵着外圆内方的处世之道以及大中至正的哲学理念，行云流水般的运笔走势，勾勒出意向中豫园城隍庙的建筑轮廓，左右外凸的云纹彰显老庙勇于突破的创新精神，中间断笔之处既巧妙地构成了老庙的拼音缩写字母“LM”，又如中国书法飞白一般透露出流动的气韵，老庙二字经过全新设计，字体结构和笔画韵味都与图形设计的细节交相呼应，古典雅致之间不失时尚大气，符合当下品牌升级的新中式标准，更满足未来消费市场的审美变化。

紧扣日前热播的《如懿传》，沪上经典珠宝品牌老庙以经典驾驭风尚，演绎“新中式”韵味，将老庙的“好运文化”以更为具象化的“福”、“禄”、“寿”、“喜”、“财”五运呈现，并融于设计精巧的产品中，传统与现代相容，诠释出“新中式”珠宝的无穷魅力。老庙众多精品系列产品如寓意“福运”的《禅悦》，寓意“禄运”的《玲珑锁》及《钥玲珑》，寓意“寿运”的《拾贰星座》、《拾贰生肖》，寓意“喜运”的《宫·囍》，寓意“财运”的《招财神宠》等。同时，还预展了《宫·囍》及古法金工艺首饰系列等即将计划上市的新品。

据悉，作为沪上的珠宝老字号，老庙从品牌内涵、视觉形象、产品设计等方面欲要突破自我实现品牌升级，极具“新中式”新品，在融入好运文化精髓、诠释传统文化的同时，又融入新的时尚、潮流元素，贴合时尚人士的审美需求。

作为华东地区最大的黄金首饰制造商——航民首饰，在展会期间推出了婚庆系列新品，该系列产品将现代高端工艺兼容并蓄，打造出古今融汇、时尚与经典并重、品质与品位兼具的黄金首饰品牌。

上海国际品牌中心初秀

上海张铁军实业集团携其集团旗下的世界珠宝王国——上海国际品牌中心隆重参展。据悉，上海国际品牌珠宝中心是一个以珠宝文化为主题，集全球珠宝、饕餮美食、亲子乐活、时尚生活、多功能发布平台等多重功能与活力业态为一体的大型综合商业体。基于珠宝自身的时尚基因，中心将时尚的触角延伸到灯光秀、高端婚庆、主题摄影、网红直播、品牌发布、明星走秀等时尚体验业态，旨在以艺术、展览、创意活动的形式，用文化为商业注入温度和灵魂，打造名媛贵族优雅而尊贵的生活方式。

据悉，上海国际品牌珠宝中心将于今年底举办全球试营业发布会暨万国珠宝嘉年华，它将荟萃全球原产国珠宝玉石和珠宝文化，融合经典与时尚、传统与现代、艺术与商业，以“泛珠宝”资源跨界合作的形式，成为引领全球珠宝消费市场的风向标、珠宝与时尚完美跨界的“时尚社交生活中心”。

设计师大推色彩旋风

除了内地知名品牌以外，来自我国香港、台湾地区以及来自澳大利亚、韩国、泰国、斯里兰卡等国家的珠宝品牌也将携带珊瑚、琥珀、翡翠、宝石等参加此次展会。

我国台湾地区的珠宝业在设计与质量方面一直以来都有良好的口碑。这次展会设立台湾馆，集结了珊瑚、彩色宝石与翡翠等极具台湾特色的厂商，展出宝石级珊瑚成品、半成品，还有观赏性的红珊瑚树。同时，10月13日展会现场还举办了中国台湾馆日，现场，宝岛台湾的特色旅游景点、小吃、高山茶等都推介给了现场观众。

另外，本次上海国际珠宝展设立了独立设计师专业展区，展示10位风格各异的优秀设计师原创作品，不仅有奢华夺目的精品珠宝，也不乏有设计感，价格又亲民的轻奢珠宝饰品。

【便民链接】

便民服务：

知识讲座、首饰鉴定免费服务

上海黄金饰品行业协会会长杨奕表示，协会连续7年举办上海国际珠宝展，一方面是借助这样一个平台，为业者提供一个展示、交流和互相学习的机会；另一方面，也是希望能为消费者提供一个了解、鉴赏和选购黄金珠宝新品精品的场所。

此次4天的展会期间，主办方在展会现场还将开展多场大型便民服务活动。开展主题为“寻找宝石中的光影魔法师”亲子系列活动，让家长带领孩子，体验探索宝石的独特效果，并在现场设有亲子活动区，亲手制作属于自己的小饰品。还包括由市商联会牵头，上海黄金饰品行业协会联合养生、茶叶、服装、美容美发、食品、沉香、古玩等多个行业协会联手推出的 “行业联盟秀”，开展精品展示及特色营销活动，以更好地打造“上海购物”名片。另外，主办方还邀请了业内专家在展会期间举办珠宝证书、手机摄影、科学养生等多场专题讲座，在传授相关知识的同时也将为观众现场答疑。

另外，多位行业专家还将组成便民服务团队，展会期间现场为消费者提供黄金珠宝首饰鉴定、修理、整形、保养、咨询等多个免费服务项目。