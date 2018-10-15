钱眼识人-周润发：管理好你的悲伤

钱德勒

国庆档热片 《无双》是我喜欢的，真的也很久没有在影院里通体舒畅地看完一部港片，并且丝毫不会觉得难为情，无论是不是刻意提醒周润发与吴宇森所打造的恩义江湖在“回魂”，是不是对于好莱坞经典文本的高仿，这些对我来说都不是最重要的。我压根儿就不觉得这部电影是在“卖情怀”。从63岁的周润发身上，我看到当代社会里的一个现代人最应该去效仿的活法，那就是全面管理自己的人生。

周润发在电影里做了引体向上，背了定时炸弹，驾起两杆机关枪，这一些酷炫的动作背后就是在他这个年龄，体能是相当可以的，并且身材管理之好，让我等中青年惭愧。可能也是量身订制，该片还启动了一个颇有新意的线下宣传活动，就是让周润发去当地城市公共绿肺里跑步打卡，在北京是朝阳公园，在杭州是西湖畔，而到了台北，他还饶有兴致地搭乘地铁。熟悉周润发轶事的粉丝都知道，做这些举动对于发哥来说并不为难，他多年如一日就是这样。靠着这么多年，在香港、内地甚至好莱坞拍戏攒下数亿身家，他都打算跟发嫂归山之后全部捐出去做慈善，日常生活里只要不赶通告，就尽量选择公共交通出行，在菜市场里买菜，在茶餐厅里听街坊唠嗑吹水，不少运气好的市民还在太平山看到过发哥。在香港，爬山称之为“行山”，发哥，还有梁朝伟的太太刘嘉玲都是个中高手，还时不时相约一起“行”。

行，在这里读 hang，我自己解读是一个很有人生哲理的字眼。中国人把身后事称之为归山，那么行山，从山脚登顶，领略到至高至远的境界，忽而又不带负疚地转身潜入山腹里，这可不就是一条理想的人生轨迹。初往上爬，急功近利，周遭诱惑也多，要不要就此安营扎寨，称王称霸，要不要躺倒温柔乡，都是选择，随着时间的推移，往高处走的是一路行一路取舍。周润发就懂得少即多的妙处，智能手机也就是近年捡发嫂的旧物，与其豪车华服，不如锻炼身体，一副挺拔的身板，银幕上怎么穿都是翩翩，市井处能高能低，自信从容。

但最让我唏嘘的是，周润发和妻子管理好了自己的悲伤。夫妇二人无子女嬉闹膝下，并非决绝不生育，而是多年前发嫂即将临盆，女儿脐带绕颈早夭。两人没有对公众、媒体去宣泄哪怕一点点痛苦，而是携手决定接受这个悲剧，不打算再生固然是不堪再承受失去的苦痛。发哥也是近日宣传电影的过程中谈到，当时他的办法就是多运动，出出汗，让身体累。没想到阴差阳错，生理心理都是健康的，悲剧的本质不会改变，但它的意义发生了变化。这就是有觉悟的人如何管理的经典案例。

明知山有虎，偏向虎山行。在这里也可以理解为，如果要达到生命价值的最高峰值，那么不可避免，时而侵袭的悲伤也是行山过程里的考验，看自己的心气和造化了。