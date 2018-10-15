情人看剑-影子爸爸，影子儿子

长凤新

十月初的影市，华语片《影》与《无双》双星并峙，不约而同地选择了“替身”题材，在一个人的真假身份上大做文章，议论度倒是没冷场。

一人成为太阳，另一人成为月亮，类似故事可从人类学家们搜罗的双胞胎神话里找到原型。包括这次张艺谋所致敬的黑泽明作品 《影子武士》，也说到影子借人而生，其实，影子就是人的一部分。不过到了《影》与《无双》，替身与本尊的关系有了变异，确切地说，《影》里面邓超分饰的二人，影子更像本尊的儿子，而《无双》里周润发饰演的“替身”，更像是郭富城所饰角色的父亲。

一个影子是儿子，另一个影子是爸爸，这样说起来也许拗口，但对照盘算他们之间的关系，不难看出创作者的企图。在《影》里，沛国都督子虞找了境州来做替身，表面上看，他们理应如同一体双生足以乱真，但影片里呈现的子虞老态龙钟，枯瘦得像段朽木，而影子镜州则健硕挺拔（邓超为这部戏一个月瘦40斤的新闻已被人反复提及），哪里像他的替身，明明就是他的儿子。或许是说，权势欲望并未成为长生不老的神药，反而使人早衰。而保持永生的秘诀，不是寻访灵丹重振肉身，而是躺在子孙的血液里再活一遍。

如你所见，影子最后终于变得凶残，“长大后我就成了你”，真正替代本尊。影子弑“父”的一幕，也叫人想起同为第五代的陈凯歌导演在《荆轲刺秦王》里，亲身上阵扮演被亲生儿子绞死的吕不韦。孙俪饰演的小艾于电影首尾都在一个墙孔中窥探，无非是说历史就是循环往复。

终于说到叫好又叫座的 《无双》。很多人说周润发在这部戏里奉献了他近十年来最好的表演，雅痞加大长腿，既匪气十足又风度翩翩，让90后一代见识了发哥的魅力。前年《寒战2》公映时，我就呼吁“请给发哥好一点的对手”，因为那部戏里梁家辉与郭富城双雄对决，来打酱油的发哥毫无用武之地。也难怪《无双》导演庄文强对媒体说，有时看发哥的一些近作，“我是伤心的，不愿意看下去”。

《无双》中，发哥的形象可以说致敬了他的 《英雄本色》系列以及《喋血双雄》《辣手神探》《大丈夫日记》等代表作，但要因此说“港片未死”“发哥还能再战二十年”，恐怕是想太多了。说这个影子接近父亲的角色，其实也是说他代表了作为后来创作者及影迷们这一代万分仰慕、无限接近，却又触不可及的那个旧梦。

正如人会模仿神，儿子也会模仿父亲，谁能说电影里郭富城那个角色不是看着发哥的电影长大，所以才虚构这样一个神人呢？