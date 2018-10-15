佟言无忌-有一种老友叫古天乐和宣萱

黄佟佟

一代“型男”古天乐马上要过生日了，10月21日他就48岁了。在和宣萱一起接受采访时，他笑言每年生日自己都是面无表情地度过，因为古妈妈为了讨好彩头，像过年一样会准备发菜蚝豉白切鸡那种大菜。“你说好不好笑，是不是吃到面无表情？”古天乐忍不住笑到飙泪，宣萱则在一旁递纸巾给他擦眼泪。

从今年起，古天乐和宣萱经常被拍到合体出现，粉丝们都期盼单身的二位能够成就好事，毕竟他们在上世纪90年代的诸多港剧里扮演过多次情侣，从《宠物情缘》《刑事侦缉档案4》到 《寻秦记》，酷炫俊男和利落熟女的组合备受剧迷喜爱。至于现在的合体，二位的解释是：其实他们十多年没见面了，直至去年两人重逢，已成影坛骨干的古天乐发现重入影坛的宣萱没有经纪人，于是他就把昔日好友签了下来。古天乐不但与宣萱搭档出席各种商业活动，还开拍两部电影跟她合演男女主角，其中就有最出名的那出《寻秦记》。

有人就问了，两个人究竟能不能在一起？毕竟，两个知根知底的老友在一起，最轻松。从古天乐的言谈间就能知晓，宣萱是他完全信任的人，他公开宣称“萱萱比他更像男的”，而宣萱也对古天乐信任有加，虽然说 “认识那么多年，合作那么多次，真是一点火花都没有”，但是呢，她又说过如果自己想要当未婚妈妈，小孩爸爸的第一选择就是古天乐。

怎么说呢？现代都市男女的感情真是很奇特的，男女之间有非常多样的关系，这种恋爱末满友达以上，恐怕是最多的一种，就是喜欢吧也是喜欢的，但要说是生死之恋，又未必谈得上。

宣萱，毕业于伦敦帝国理工大学的学霸，一直是女主角，很能演戏，也很能赚钱，是独立女性的标杆，就算四十多岁再回来演戏，也仍然有价有市。所以，两人的复合当然是基于老友的信任之上。不过，我更倾向于这是一门好的生意，做老板的古仔很需要一位熟龄女星做拍档，利用当年的CP感圈一回旧粉，而熟龄女星也很需要有值得信任的经纪人帮她打点一切，从做生意的角度来说，二人搭档绝对双赢。

所以，无论年轻时有没有爱过，过了四十岁，这些都不再重要，能绝对信任，还能一起赚钱，比什么都实在。江湖儿女，经历过那么多世事无常，一路狂奔登上山峦，身边却空无一人，那么一抬眼看到对面山峰上的昔日友好，两个人再相互应和，“相望”于江湖，这种情义格局，又怎么会是结婚还是不结婚能说得清的哩。

有一种老友叫古天乐和宣萱。