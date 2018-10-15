第四届上海街头艺人展演举行-他们的心中，住下了一座城市

晨报记者 殷茵

上周六上午10点，距离正式演出还有四个小时，华俊背着跟了自己十年的萨克斯，来到了静安大悦城门口的广场。帅气的黑色衬衫、笔挺的深灰色西服，这是他为演出精心准备的行头，到了舞台背后的小帐篷前，他和一群老友一一打过招呼，放下了乐器盒，往脖子上挂了一块牌子——“上海街头艺人演出证”，开始了排练。一曲《玫瑰玫瑰我爱你》，吹出了浓浓的老上海风情。

这是第四届上海街艺联展现场，在街头艺人的圈子里，华俊算得上小有名气。今年2月，他作为上海街艺的代表前往新西兰参加元宵晚会的演出，一上台，台下就有一位外国观众很激动地鼓掌。演出后，那位观众来到了后台：“嘿！我在上海的静安公园见过你，也听过你的音乐。”

街头艺人，学历比想象更高

展演现场，南美洲乐队甩着牛仔帽热辣起舞，踩着高跷挥着彩带的小丑和孩子们追逐嬉戏，舞台上，摇滚版的《天上掉下个林妹妹》、阿拉贝拉版的《我们走进新时代》、老上海风情的《玫瑰玫瑰我爱你》……不同民族、不同肤色的街头艺人们从四面八方赶来，轮番放出“大招”。

2014年10月，上海成为全国首个实现街头艺人持证上岗的“破冰城市”，目前，持证上岗的街头艺人队伍已从最初第一批的8位扩展到现在第十批的150余位。他们中，有维吾尔族、蒙古族、佤族、朝鲜族等少数民族的同胞，也有来自捷克、英国、俄罗斯、美国、新西兰、巴西、多哥、喀麦隆、厄瓜多尔、哥伦比亚等的老外，其中三分之二是高学历的年轻艺人，华俊就是其中之一。

四年前，偶尔路过静安公园的他被一位摆摊的手工艺人吸引，他有些好奇：在繁华的上海街头，这样摆摊，居然不受驱赶。很快，他注意到摊主胸前挂着的一块牌子——“上海街头艺人演出证”。街头艺人，居然还有证书！这颠覆了他以往的认知，一个大胆的念头涌上了心头：我能不能试试？

毕业于上海交大艺术设计专业的他从大学起就开始接触萨克斯，音乐是他最大的爱好，工作后，他也尽力寻找一切可以演出的机会。很快，他在网上搜到了街头艺人的报名认证方式，毫不犹豫地报了名。几轮审核和考查后，他成为了上海第二批通过认证的街头艺人。

不光谋生，更为城市而歌唱

在国外，你一定见过很多身怀绝技的街头艺人貌不惊人，一出手却技惊四座。在上海，同样有这样一群人，不为卖艺只为寻求一片舞台。

出生在哈尔滨的宋柏华就是其中之一。平日里，他是建筑设计师，周末，他带着自己的冬不拉和乐队辗转于各种舞台，甚至是专业的音乐节。但得空时，他更爱在街头表演。有朋友问他，在街头演出，会不会有种被施舍的感觉？他却无比坦然，自己是凭才艺和实力赚钱，和上班族有什么区别。音乐，更多的时候，是表演给自己听的。

华俊也是如此，只因想要有个地方自娱自乐，才成为了街头艺人。然而，有些事却在这几年悄悄发生了变化。

因为在新西兰被人认出，华俊突然有了一种神奇的使命感——曾经，自己在国外看到那些街头艺人，把他们当作城市文化气质的一部分，如今，自己也代表了上海这座城市的形象。他对自己说，之后的每一次演出，都要更专业、更努力。

让他改变想法的，还有路上的行人。刚上岗时，他能感受到很多奇怪的目光。如今，一张张友善的脸庞时而会露出赞许的神情，华俊知道，他们懂他，也懂他的音乐。这座宽容的城市里，有这样一群可爱的路人，还有那么多志同道合的“战友”。一个人为梦想而付出的努力，被温柔相待，还有什么比这更幸福的！