吃米其林大餐 看“海兰察”做菜-在歌诗达邮轮度过不一样的“海上中秋夜”

文/图 晨报记者 李佩嘉

海上升明月，天涯共此时。在海上度过中秋佳节，堪称是一种特别的方式，如果家人在侧，吃着米其林大餐，又有 ‘海兰察’大人亲自下厨，是不是感觉更加不一样？

与海大人共度中秋

年轻时，总想探索世界，乐于去各种“艰难险阻”、“人迹罕至”的地方探险；然而随着年龄的增长、事业的压力，每到假期，只想带着家人，找个地方，看看风景、吃吃喝喝、玩玩乐乐，体验一下异国风情——作为首家进入中国的国际邮轮品牌，来自意大利的歌诗达邮轮显然可以满足这一切需要。今年最新升级的歌诗达“赛琳娜”号，不仅在硬件和软件上有了整体提高，更在突出意式风情上下了功夫。这个中秋，就有不少魔都家庭选择了在歌诗达邮轮“赛琳娜”号上度过佳节。令他们惊喜的是，还有一位神秘嘉宾也陪伴大家一同度过，他就是近期大火的《延禧攻略》中文武双全的御前侍卫海兰察大人的扮演者——王冠逸。

这次“海兰察”大人脱下了官服，扮起了大厨，在邮轮CASANOVA餐厅行政主厨的指导下，亲手制作了米其林三星餐厅8 1/2 O tto e M ezzo Bom bana其星级菜单中的前菜之一——新西兰鳌虾薄片配精选鱼子酱。

“海大人”的一招一式虽然生疏，成品看起来却很不错，在粉色半透明的新鲜鳌虾肉之上，深红色的鱼子酱点缀其中，不管味道如何，至少形色让人垂涎，以致主厨大力表扬“海大人”：“青出于蓝而胜于蓝！”

那么味道如何？还真不错！鳌虾的鲜甜与鱼子酱的香鲜结合，有种独特的醇厚口感，不腻不腥。

接下来，王冠逸还与一些幸运乘客共同品尝了歌诗达邮轮特别打造的星级菜单，为这个海上中秋留下了一段充满意式风情的别样回忆：“小时候我曾与父母一起坐过邮轮，度过了一段非常美好的假日时光。不过，在邮轮上度过中秋这个象征着幸福美满和团圆快乐的节日，这还是我的第一次。歌诗达邮轮的意式风情，热情好客的船员和丰富多彩的活动，使得整艘船就像一个热闹的大家庭，让我们亲近彼此，遇见好时光。”

工兵：如果想缩短上船和下船时间，请尽量携带随身的行李，在船上消费，将国际信用卡绑定歌诗达房卡消费最方便。

地雷:考虑到中途下船方便，请事先复印一至两份护照复印件备用。

邂逅海上古罗马

歌诗达“赛琳娜”号，是一艘独具古罗马风格的邮轮。她以富丽堂皇的内饰设计和精致细节，还原了古罗马神话传说中可容纳上千人开阔大气的宙斯大剧院，是每晚演出的地点；中庭挑空的万神殿，是经常上演狂欢的场所；Sam asara Spa，是女士们的最爱；阿波罗酒吧，则是男士们的心头好；还有孩子们的乐园——思高俱乐部和老少咸宜的美食天地维斯塔餐厅、瑟瑞斯餐厅、波罗马特餐厅……一个个希腊罗马神话中熟悉的名字和壁画，在歌诗达“赛琳娜”号上随处看见，打造了一个充满欧式浪漫氛围和深厚文化渊源的“海上古罗马”之城，乘客可以畅游于“众神乐园”，邂逅一场穿越时空的“海上罗马假日”。

在这里，孩子们可托管至思高儿童俱乐部；女士可去免税店买买买；先生可到健身中心做运动；父母则可前往影院看电影、棋牌室游乐；全家人或一起观看文艺演出，更可在各个餐厅里从早吃到晚；途中还能领略异国风光——简直就是老少咸宜的度假方式！

如果你还想探索更多歌诗达“赛琳娜”号的“秘密”，不妨参加船上的“探索之旅”，在船员的带领下，除了可以熟悉公共区域，还能进入到船员们工作和生活区。

地雷：考虑到个人体质，如果是对行船比较敏感的人群，建议随身携带晕船药，以防万一。

品尝意大利风情

升级后的歌诗达“赛琳娜”号，在美食上更为丰富：CASANOVA餐厅引入了米其林三星餐厅主厨打造的星级菜单，可以让乘客在海上品尝到纯正的意大利正餐；在披萨屋可以吃到现场制作正宗那不勒斯披萨；在巧克力吧，可以来一杯卡布奇诺咖啡搭配意式巧克力水果串，享受一段经典意式下午茶时光；想念中国美食，有“海上捞”火锅可以大快朵颐；欲品尝日本寿司，可以到自助餐厅的日本美食区；想一次尝试多种美食，亚洲美食大融合一定适合你。此外，除了一日三餐和下午茶，夜晚更有鸡尾酒派对和烧烤晚宴……总之，在歌诗达“赛琳娜”号上，只有想不到，没有吃不到。

从地道纯正的意大利美食，到世界级的娱乐项目；从原汁原味的尤文图斯意式足球体验，到优质顶尖的意大利设计品牌。歌诗达邮轮始终坚持向中国游客传递意式文化，希望每一位游客能在歌诗达邮轮上留下独特的回忆。

工兵：需要提醒乘客的是，邮轮严格禁止任何食品和饮料带上船。

体验意大利足球

玩乐方面，足球迷们有福了。意大利著名的足球俱乐部——尤文图斯俱乐部与歌诗达邮轮已达成了在亚洲的独家合作。

五层甲板的尤文图斯文化长廊，是尤文图斯忠粉的必打卡之地。这里陈列着自1970年至今球队赢得的冠军奖杯，各个年代的照片，以及不同赛季的球衣和明星球员签名的球鞋。沉浸在这些珍贵的展品中，回忆每一场紧张刺激、热血沸腾的经典赛事，感受歌诗达邮轮和尤文图斯共同传承的“激情、快乐、凝聚”精神。

位于第十层甲板的儿童俱乐部则是小足球迷们的乐园。尤文图斯的吉祥物——斑马“Jay”在这里迎接着孩子们的到来。小朋友们可以在尤文图斯主题环绕的俱乐部里与“Jay”玩耍互动，观看尤文图斯的经典卡通片，还可以亲手为“Jay”画一幅肖像。让孩子们从小就感受到竞技体育的快乐和激情，学会团队合作和凝聚，正是歌诗达邮轮和尤文图斯所共同倡导的。

此外，歌诗达“赛琳娜”号还会提供专业的足球培训服务。在尤文图斯学院，5到14岁的青少年可以在专业的尤文图斯足球教练指导下训练。而在首个海上足球场上，父母可以带着孩子们进行一场亲子足球赛，幸运家庭还可赢取大奖。

旅游目的地:佐世保

佐世保是日本长崎县的一座大城市，它是以日本的造船个国防工业之城为人所知，这里还有驻日美军的佐保美国海军基地，这是九州最大的主题乐园“豪斯登堡”所在地。来这里观光的旅客还有一大部分都是想要感受一下当年的那些历史。九十九岛、展海峰和西海桥等地。

工兵：海上风大，备上一件厚外套或厚披肩是十分必要的。

WHAT"S NEW

2019年 5月，最新打造的豪华邮轮歌诗达“威尼斯”号将抵达上海，吨级和载客量将比现今的"赛琳娜号"更大，期待给中国游客带来更好的海上度假体验！