文/图 周于

秋阳已深，最美季节即将开启一副美图，世界各地的森林公园正等着被

发现和探索，有趣的活动，壮美的景色，就拉上朋友一起出发吧！

晨间运动@德国巴伐利亚森林国家公园

旅行到德国就会发现当地人并不喜用空调，正当疑惑他们如何解决炎热或寒冷时，不妨前往历史悠久的巴伐利亚森林国家公园揭晓答案。坚守“还自然以自然”的保护理念，国家森林公园时常成为当地人野外聚餐、家庭出游的选择，与家人一同“钻”进天然氧吧公园。

大片的森林、野生林间小溪和开阔的泥泽地里藏匿着长约300公里的行人小路，还有近200公里的自行车道。快走、骑行、登山，伴着清晨鸟儿的鸣叫，微风透过云杉树吹干背后的汗水，运动后的轻松和快感使德国人愈发热爱这座公园。边运动边欣赏变化的景色也格外令人激动，跑步遇见冰川湖泊，登山看见一望无垠的壮丽森林全景，不时还偶遇小动物，生命的声音在这里被无限放大。

工兵：森林公园内不仅可以聚餐、运动，还有各大博物馆和生产现代玻璃制品的玻璃工厂可以参观，这样的体验怎会无聊？

独木舟游@加拿大班夫国家公园

绵延起伏的落基山脉纵贯加拿大和美国，大自然的多样性也在这里得到绝妙的展现，经典的加拿大班夫公园就容纳了冰肌玉骨的碧湖、连绵的山峰和淡蓝色的冰川。

在茂密森林的包围下，维多利亚冰川养育出了露易丝湖，湖水碧绿清澈，阵阵涟漪看得人心旷神怡。要是想近距离感受湖水，就在湖边的船坞租艘色彩艳丽的独木舟，划入湖中深入探寻。湖中央的视角与站在岸边的感受全然不同，露易丝湖以风姿卓约的维多利亚山为屏障，高耸的山峰和碧蓝的天空在湖面上影影绰绰的倒影形成一幅完美的风景画。若伸手探入湖水，丝丝凉意让人心神一震。

工兵：今秋的班夫居然在上月底就下了今冬的第一场雪，虽然错失赏枫的美景，却也收获了白雪皑皑的苍茫大气。所以出游前及时掌握天气动态很重要。

亲近动物 @南非克鲁格国家公园

动物王国南非向来是近距离观看大型动物的绝佳目的地，其中的南非克鲁格国家公园又是尤为闻名的一处。丛林里躲藏着南非著名“五大兽”—大象、犀牛、野牛、狮子和豹子，还有在水里呼呼大睡的河马和鳄鱼，以及独特高大的猴面包树，都在彰显着“最大野生动物园的”霸气。

从容的大象，优雅的长颈鹿或是调皮的小猴子不时在马路边和人打个照面，若是遇上它们要过马路，车子则是要完全避让的。不管要等多久，都需要耐心等着它们自带气质慢慢悠悠地穿过，等待的过程中对大自然和生命的敬畏之情也油然而生。

工兵：克鲁格的酒店非常紧俏，建议提前至少1个月预订。若是想要选择园内满意的酒店，一般来说需要提前更多。

地雷：离开酒店时必须锁好门窗，否则会遭遇“不速之客”的探访。

温泉胜地 @美国黄石国家公园

美国黄石饱满的“热情”和无与伦比的景致已然称得上是大自然最精彩的作品之一，引人注目的山川、河流、峡谷、温泉和间歇泉无不展现着迷人的魅力。

间歇喷发的老忠实泉、水汽氤氲的猛犸温泉或是七彩大棱镜温泉在世界温泉界都赫赫有名。不同的微生物造就了大棱镜温泉不同的颜色色带，上升的热气在四周形成一道彩虹，除了赏心悦目，也解释了温度和光线对微生物的影响。

猛犸温泉以密集温泉群和溶岩五彩大台阶区别于其他温泉，最壮观的溶岩五彩大台阶是碳酸钙形成的佳作。这里的温泉虽然有些已经干枯，但由此裸露的岩壁上却留下不少微生物的痕迹，异常壮观。

工兵：黄石公园西入口是主要的入口，该入口在每年4月20日到11月4日间对普通车辆开放。其他入口的开放各有差异，需提前查询好再出发。