如火如荼的中国旅游市场潜力愈加显著，大到出游目的地的选择趋势，小至美食口味的偏好-未来更可期

文/图 周于

Voice From

虹桥郁锦香宾馆

“这次活动不仅是美食的狂欢，更是餐饮文化的交流。希望此次挑战赛为厨师们构建交流的平台，从而将中西方的元素相结合，为中国宾客奉上更加丰富的美食体验。”

近日，虹桥郁锦香宾馆隆重举办了首届法式美食狂欢节，与此同时，中国首届Paté en Cro觠te挑战赛亦圆满落幕。本次活动汇聚了众多法餐名厨、法国传统厨艺文化大使及美食评论家，分享美食哲学并展现精妙绝伦的厨艺密技。

Paté en Cro觠te挑战赛收到各地大厨的热烈响应，比赛还特别邀请了米其林星级餐厅泰安门餐厅主厨Stefan Stiller等五位名厨与美食评论家作为评审。

据悉，虹桥郁锦香宾馆此番举办法式美食狂欢节和挑战赛，旨在为法式烹饪领域有杰出表现的人提供展示与交流的平台，并为本地宾客打造地道有创意的法式臻味体验。

Voice From

新西兰航空 Mike Tod

“Allbirds和新西兰航空一直都勇于做各自领域里的开拓者和颠覆者，并且都致力于为消费者打造舒适体验——从脚上到云端。”

近日，致力于向全球游客传播新西兰文化、提供新西兰优质产品体验的新西兰航空，与被誉为“全世界最舒服的运动鞋”的新西兰知名鞋履品牌A llbirds展开了跨界合作，推出联名限量款美利奴羊毛眼罩“Bird M ask”，进一步升级云端睡眠体验。

此次A llbirds把标志性的美利奴羊毛运用到了新西兰航空的眼罩上，因其酷似小鸟的设计而命名为“Bird M ask”。柔软的材质带来舒适的穿戴体验；俏皮的立体鼻翼设计充分贴合脸型，确保不透光。据了解，该产品于已在本月登陆新西兰航空的北美和伦敦航线，令舒睡体验再度升级。

Voice From

维珍航空

“在这轮全新的宣传活动中，我们希望能交出一份大胆、富有挑战性，并且出乎意料的答卷。在38,000英尺高空，我们的优势是毋庸置疑的，而这轮全新的品牌宣传活动，会让超凡脱俗的维珍航空机上体验，走进全英数百万家庭的心中。”

维珍航空近日启动全新品牌营销活动与视觉设计，由此拉开数百万英镑品牌更新计划的序幕。全新的维珍航空品牌活动则以“Depart The Everyday”（飞越平凡）为主题，把乘客在空中获享的一系列非凡独特的体验串联到一起，尽享充满神奇魅力的机上体验。

据悉，维珍假日旅游行业中推出全新的“海滩候机室”与 V-hub机场休息室，还将迎来首架空中客车A 350客机。为乘客摆脱乏味的日常旅行，带来令人称奇的超凡体验。

Voice From

加拿大旅游局亚太区总经理 李蔚

“在2018中加旅游年期间，通过与加拿大各界旅业同仁的共同努力，加拿大接待的中国游客数字屡创新高。未来，我们会持续推广加拿大作为‘四季皆宜’的旅游目的地，让加拿大成为更多中国游客的首选旅游目的地。”

近日，加拿大旅游局主办的年度旅游同业交流会——Show case Canada 2018在北京拉开帷幕，为期4天的同业交流活动汇集了近两百位合作伙伴，深度沟通与交流。活动期间，加拿大的各省旅游局与旅业代表们分享了最新行业资讯、“中加旅游年”丰厚成果和在中国市场的未来推广策略，进一步提高加拿大旅游局的品牌形象。

2018“中加旅游年”是中加两国旅游业丰收的一年，赴加旅游的游客人数稳步上升。而“中加旅游年”的成功正是源于中加两国旅业同仁的共同努力。从2017年年底，加拿大总理贾斯廷·特鲁多来华为“中加旅游年”标志揭幕开始，加拿大旅游局举办了一系列活动。通过活动的顺利举办，创造了更多的交流平台，挖掘更多的合作契机，将中加两国旅游业合作带向新的高度。

据统计，2018“中加旅游年”是中加两国旅游业丰收的一年，赴加旅游的游客人数稳步上升。根据加拿大旅游局官方统计数据，仅今年上半年，加拿大共接待了来自全球的近860万游客中，来自中国的游客超过30万，同比增长9.1%。“在2018中加旅游年，预计接待超过76万中国游客。我们相信，通过与各界合作伙伴的通力合作，会有越来越多的中国游客来到加拿大，并且爱上加拿大。”加拿大旅游局总裁兼首席执行官高思腾先生如是说。

Voice From

荷航总裁兼首席执行官 何强磊

“今年我们选择位于美丽的Joure小镇的DouweEgberts首家咖啡店作为微缩房屋纪念品的原型，突显了两大知名品牌间卓越的合作关系。上好的咖啡也备受乘客青睐。”

近日，荷兰皇家航空在庆祝其成立99周年之际宣布推出最新款的代尔夫特蓝陶微缩房屋，今年的系列新款产品原型为位于Jou re小镇的Douw eEgberts首家咖啡店。

据了解，荷航也同时宣布自本月28日起，将在欧洲境内和洲际航班上提供获UTZ可持续咖啡认证的Douw eEgberts咖啡，可在高空飞行过程中让乘客享用到与地面美味别无二致的醇香咖啡。因为，荷航认为选择经可持续认证的咖啡同样至关重要。有着悠久历史的两家经典荷兰品牌秉承质量为先的理念，进而彰显出强强联合的效应。